Por Diana Gonzales Obando

Es uno de los espacios comerciales y festivos más importantes de la capital. Llena de simbolismos y un color rojo característico, la calle Capón es guardiana de propuestas gastronómicas y culturales con mucha influencia en la identidad peruana. Un imponente arco rojo y verde, resguardado por dos grandes leones de piedra, da la bienvenida. Se dice que su nombre, Capón, viene de ‘capar’, pues en esta calle se solía castrar a los animales de granja, especialmente a los chanchos.

Año Nuevo Chino 2026: la fascinante historia de la calle Capón, el epicentro del barrio chino en Lima
