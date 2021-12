Conforme a los criterios de Saber más

Es innegable que el tipo se metió en el bolsillo al Perú durante el 2021. Vivir más tiempo en Lima, de hecho, que en su propia casa en Miami, ha originado que haya sido adoptado ya como un ilustre hijo del sol. Ello debido a que siendo jurado de las distintas versiones del show de talento “Yo soy”, Mauri Stern no ha escatimado en derrochar decisión, firmeza y lucidez, sino también carisma y emotividad. Y claro, polémica. Por eso lo buscamos para conversar sobre su pasado reciente, el presente y el futuro, nada más oportuno en estas épocas de recuentos y reflexiones.

“No soy nada cabalero, tengo que decirlo. Con el tiempo he descubierto que, a pesar de que en la concreción del futuro intervienen varios factores, mucho tiene que ver en él las decisiones que tomamos nosotros mismos. Si eliges ser trabajador, mejorar como persona, equivocarte y pedir perdón... ahí está todo. Ahora, tampoco juzgo eh, me encanta que la gente tenga fe y supersticiones”, dice el artista y productor musical, quien estará en enero en la capital para continuar las grabaciones de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”. “Después continuaré la gira en México que estamos haciendo con Magneto y otras bandas de los 90. Para mediados de año cantaremos en Estados Unidos y Centroamérica. Es probable que a Perú vengamos también solo con un grupo, pero eso está en conversaciones”, acota.

Aunque es posible que Mauri no rechace alguna uva la víspera del 2022, él prefiere idear y hablar de resoluciones. No son pocas las que tiene, desde diversas perspectivas, para el periodo que empieza. Tampoco nada que uno mismo no pueda aplicar para tomar el toro por las astas el tercer año pandémico. Ojo que varias pueden caerte como anillo al dedo.





1. Estar mucho menos en redes sociales.

El mismo Stern se explaya sobre ello en este video:

null null

2. Viajar a lugares más naturales y sencillos.

“Me están aconsejando mucho que tengo que ir a la sierra y selva del Perú. Que tengo que descubrir ríos, cascadas, cataratas. Y disfrutar de saborear la comida sencilla que nos da la naturaleza. Hay que reconectar mucho con ella”.

3. Hacer las cosas que a uno le apasionan.

“Hoy estamos en una mejor situación en la medida que conocemos más a la pandemia. Eso nos da una ventaja. Todavía estos tiempos tienen muchos desafíos, pero en la medida de las posibilidades, hay que intentar ir detrás de aquello que nos llena de vida, nos emociona. Sino concretarlo, empezarlo a planificar, pero ya”.

4. Reinventarse. Intentarlo dos meses, al menos.

“Es importante reinventarnos. Yo sé que no es fácil porque todos tenemos que proveer comida a la casa y, de pronto, no es sencillo decir: “ahora voy a ser pintor o algo”. Pero, bueno, al mismo tiempo estamos en una etapa donde hemos visto que la gente que se ha reinventando ha encontrado la felicidad. Entonces si puedes resistir un par de meses asumiendo ese riesgo, inténtalo”.

5. Si no es el momento de cambiar de curso, sé en el trabajo tu mejor versión.

“Quienes no tienen la chance de moverse de donde están por las responsabilidades que tienen asumidas, porque tienen que conservar sus trabajos, por ejemplo, bueno, seamos la mejor versión de nosotros. Yo encuentro en el Perú mucho México. Encuentro que aquí también quieren ser el mejor mesero, cocinero o taxista del mundo. Entonces cuidemos nuestro trabajo. Atendamos bien. Creamos con ganas. Pongamos pasión. Y seamos agradecidos por el valor de tener un trabajo”.

6. Perservar en la empatía cotidiana.

“La otra vez le decía a mi querido amigo Cristian Rivero: entre todas las cosas mexicanas que tiene el Perú, hay un tema puntual. Toda la amabilidad que encuentro en Perú termina cuando uno se monta en el auto y maneja (ríe). Igualito pasa en México. Nos subimos a los autos y se nos olvida toda la amabilidad. Nos valen madre los demás. Mejoremos eso”.

7. Hagamos pausas.

null null

8. Podemos necesitar menos.

“La pandemia nos ha enseñado que siempre podemos necesitar menos. Sí, podemos vivir de una manera más sencilla. No tenemos que estar siempre endeudados, querer tener un auto mejor cuyas cuotas nos va a quitar calidad de vida. O tener una casa que nos dejará endeudados para siempre. Creo que en finanzas tiene que ver mucho en qué escoges invertir o gastar. Pero, si de cuestiones materiales hablamos, realmente no se necesita tantísimo para vivir bien”.

9. Pensar en el bienestar de los demás.

“Tener en la cabeza a gente cercana y a la no cercana. Pensemos cómo podemos aportar como ciudadanos. Paguemos de manera correcta nuestros impuestos para exigir que un gobierno haga mejor las cosas. Entremos en proyectos de servicio social o fundaciones que estén construyendo colegios en provincia, no lo sé. Hacer algo por el resto debería ser una tarea permanente”.

