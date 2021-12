Conforme a los criterios de Saber más

Los rituales son una de las formas que el ser humano encontró, en un momento de su evolución, para conectarse con seres superiores. El pago a la tierra de las culturas Inca y preíncas, por ejemplo. “Los rituales en la antigüedad requerían fechas exactas, materiales específicos, estudios astronómicos...eran cosas realmente complejas”, dice el tarólogo y estudioso Rafael Urbina Fletcher. “Antes de la expansión del cristianismo, diversas culturas y grupos realizaban rituales. los de corte religioso eran encabezados por sacerdotes o sacerdotisas. Pero, con la popularización del catolicismo, las cruzadas y luego la inquisición, es que empiezan a aparecer grupos ocultistas secretos”, añade. Hoy, lo básico para un ritual es entenderlo como la canalización y redirección de la energía. Y tener fe, mucha fe.

La UNESCO considera que los rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, y que su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican, ya sea en público o en privado. “Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros de la comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo”, explica la organización en su página web.

Dicho esto, prepárense para celebrar el próximo Año Nuevo con los doce consejos que recogimos de cuatro especialistas en la materia. Feliz año 2022. Que feliz sea.

Las 12 uvas

(Foto: Shutterstock)

Este ritual universal, a decir de la tarotista Lorena Balbuena (IG: @lorelutarot), no siempre es ejecutado con propiedad. Ella recomienda enfocarse en pedir solo dos deseos y luego comer las 12 uvas con tranquilidad. No es necesario hacerlo debajo de la mesa. “Nuestros antepasados lo hacían debajo de la mesa porque hacían el ritual a escondidas. Ahora no es necesario esconderse”. Eso sí, las uvas se comen antes de dar los respectivos abrazos de Año Nuevo.

Hacer una limpieza

(Foto: Shutterstock)

Claudia Navarro (IG: @reconexionesdeluz), médium y sanadora espiritual, recomienda que antes de hacer cualquier ritual es necesario limpiar el espacio de energías negativas. Ella recomienda abrir las ventanas y quemar palo santo o laurel, o pasar ruda e invocar a un ser de luz, de acuerdo con las creencias particulares.

Intenciona un cuarzo

(Foto: Shutterstock)

La astróloga evolutiva Mariana Vásquez (IG: @escenciabymariana) recomienda poner un cuarzo en la mano izquierda (receptora) y poner encima la mano derecha (la mano dadora). Cierra los ojos y repite: “Gracias por despertar mi intuición y guiarme hacia mis sueños en los próximos 12 meses”. Gracias x 12 (repite “gracias” 12 veces). Guarda el cuarzo y llévalo contigo durante el año.

Haz tu propio talismán

(Foto: Shutterstock)

El tarólogo Rafael Urbina (IG: @rufuturo) recomienda hacer nuestros propios talismanes. Podemos poner en una bolsita monedas, hierbas o cuarzos. Laurel para la protección, canela para la atracción, pétalos de rosas para el amor. Lo importante es darle una intención y hacerlo con fe.

Un cigarro para el ekeko

El ekeko es un personaje infaltable en las creencias andinas. (Foto: Z. Carbajal)

Tras dar una vuelta por la feria de los deseos, hubo una recomendación que resonó fuerte: prenderle un cigarro al ekeko. La estatuilla del hombre cargado de alforjas y dinero es símbolo de prosperidad, y se recomienda, la noche de Año Nuevo, prenderle un cigarro, ofrecerle licor y ponerle un billete real en la mano. Eso sí, el ekeko debe de ser regalado.

Elige el color de tu ropa interior

La ropa interior amarilla es una tradición muy peruana que, sin embargo, ha empezado a adoptarse en otros países gracias a la globalización. Lorena Balbuena nos recuerda que los colores atraen cosas: amarillo prosperidad, rosa o rojo para el amor, verde para el dinero. Trate de usar una prenda nueva para recibir el nuevo año. Puede hacer la diferencia.

Un baño de limpieza

Claudia Navarro recomienda, antes del tradicional baño de florecimiento, hacer un baño de limpieza. Para ello es preciso colocarse bajo la ducha y dejar el agua correr mientras se limpia el cuerpo con sal, desde el cuello hasta la planta de los pies, mientras se pide eliminar la mala energía.

Un baño de florecimiento

Los baños de florecimiento son los rituales más realizados para atraer la buena suerte y el amor. (Foto: Pixabay)

Los expertos consultados coinciden en su importancia y en que puede realizarse de distintas maneras. Si decide prepararlo por su cuenta, mezcle sales esenciales con pétalos de flores. También se puede añadir agua florida, hojas de laurel, ruda y aceites esenciales, dejar reposar una hora y luego bañarse de cabeza a pies pidiendo atraer todo lo bueno.

Sumérgete en el mar

(Foto: Flight Network)

Mariana Vásquez recomienda, si estás en el mar, sumergirte en él y, cuando estés ahí, visualiza cómo el océano te purifica de todas tus penas, angustias y bloqueos. Al salir, agradécele al mar y a Gaia (la tierra) por los milagros que se generarán para ti en los próximos 12 meses.

Que lluevan lentejas

Lentejas, ayudan a prevenir la anemia debido a su alto porcentaje de hierro. (Foto: Getty Images)

Este es un ritual compartido. Claudia Navarro recomienda que una persona arroje lentejas sobre ti (tal como se echa el arroz a los novios). Mientras llueven lentejas sobre ti, debes repetir “soy próspero, soy abundante” y bloquear cualquier duda o pensamiento negativo. Como todo, con fe.

Dejar ir: hacer espacio para recibir lo nuevo

De acuerdo a la categoría que deseas que te vaya bien, hay algunos rituales que debes seguir. (Foto: Freepik)

Enciende una velita y escribe en un papel las cosas por las que estás agradecido este año; en otra hoja escribe las cosas que quieres dejar atrás. Quema ambas y coloca las cenizas de la hoja de agradecimiento en una maceta para que “crezcan”. Las cenizas de la hoja del soltar puedes ponerlas en la tierra misma con dos gotas de miel para soltar con amor, aconseja Mariana Vásquez.

Escribe tus nuevos propósitos

(Foto: Getty)

Rafael Urbina recomienda escribir nuestras intenciones en una hoja y guardarla con un pétalo de rosa, una hoja de laurel, con una moneda o algo representativo de lo que buscas (éxito, dinero, amor, etc.). Puedes regresar a leer ese papel en el transcurso del año para recordar tu propósito.

