Año Nuevo: Patacancha, una experiencia inolvidable para despedir el 2018

Los limeños tenemos una fijación para celebrar el fin de año en alguna playa de nuestro litoral. Justificado por razones climáticas y reforzado por los comerciales que muestran cervezas heladitas asociadas a beldades inalcanzables. Pero el Perú es bastante ancho, y no necesariamente ajeno, con muchas otras alternativas para recibir con esperanza un nuevo calendario. Tomando en cuenta, además, que balnearios y playas, por más lejanos que se encuentren, son ‘invadidos’ de manera masiva, y los servicios se hacen más costosos y de menor calidad que lo habitual.

Esta humilde sección no pretende desanimar a los aficionados a pasarla bien en un escenario estival; sin embargo, quiere abrir el abanico, para poder festejar el inicio del 2019 en un lugar realmente excepcional: Patacancha. Excepcional porque el valle que lo alberga es una de las más bellas cuencas del Valle Sagrado, excepcional porque posee un arte textil sublime, excepcional porque no ha perdido su pureza, excepcional por sus paisajes, por su gente, por su cultura viva.

Este vallecito que se origina en Ollantaytambo carece de hoteles de lujo. Eso impulsó a la Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN), dirigida por Constantino Aucca, a hacer que las comunidades se beneficien directamente con el flujo de visitantes. Los pueblecillos de Pallata, Huilloc, Rumira Sondormayo y Patacancha no solo tienen una arquitectura tradicional y altivos campos de maíz, sino que están flanqueados por nevados, bellas lagunas, bosques de queñuales de 600 años de antigüedad, y disponen de una gran cantidad de casas hospedaje, donde las familias campesinas atienden con calidad a los turistas. Nosotros nos alojamos en el albergue de la familia Quispe, y no nos arrepentimos. Buenas camas, agua caliente, electricidad, comida gourmet (en serio) y, sobre todo, un calor humano que no se paga con nada en el mundo. //

SEPA MÁS:

​-Patacancha se encuentra a 12 km de la ciudad de Ollantaytambo (4 soles). Pasaje Cusco a Ollantay-tambo: S/ 10.

-Reserva alojamientos: Gregorio Ferro (T. 9519-51208). Guía: Gabriel Quispe (T. 94362-5565).

-Las áreas de conservación privadas Choquechaca y Qosqocahuarina acogen más tarucas y pumas en el Cusco.