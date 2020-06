¿Es posible alcanzar nuestra mejor versión en tiempos crisis? Con más de 45 mil seguidores en Instagram, Antonia del Solar siente que ha encontrado en las redes sociales una vía de comunicación para mostrarse tal cual es. “Para sentirse bien con uno mismo no hay que tratar de parecerse a nadie, no tenemos por qué ser iguales a la celebridades que seguimos. Todo es súper es muy superficial si no trabajamos desde adentro”, dijo Antonia en una conversación con la periodista Nora Sugobono, como parte de nuestro ciclo de entrevista Somos en Casa.

La creadora del blog de estilo de vida “Antonia en el espejo” habló de la importancia de saber seleccionar la información que encontramos en Internet si tenemos alguna duda sobre cualquier tema, incluidos los de belleza y bienestar. “No siempre lo que allí se halla es cierto”, comentó la autora del libro “Nosotras en el espejo” (Grijalbo).

En la entrevista, además, Antonia destacó la importancia de empoderar a las mujeres a través del proceso de conocerse a sí mismas. “Si bien las mujeres luchamos por hacer escuchar nuestra voz, también es importante aceptar nuestras imperfecciones y celebrar nuestra belleza”, sostuvo la conductora de televisión. Y sentenció: “La belleza interior también se puede mostrar en redes”.

Antonia del Solar también brindó una serie de consejos para el cuidado personal en estos días de cuarentena. Uno de los más importantes: seguir usando bloqueador, pese a no estar expuestos al sol. Para conocer este y otros tips, pueden ver la entrevista completa en el video que acompaña la nota. //

