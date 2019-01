Un ‘troleo’ alturado se constituye como un acto que implica consignar una serie de virtudes y afortunados factores. Entre ellos, audacia, ingenio, sutileza y oportunidad. Quien quiera que haya creado el concepto del enorme aviso publicitario de Apple pegado en un edificio cerca del Centro de Convenciones de Las Vegas, donde esta semana se desarrolla el CES (Consumer Electronics Show), una de las ferias de tecnología más grandes del mundo, conoce al dedillo la premisa anterior. Eso debido a que en el evento, que puede llegar a reunir a 190 mil personas en cuatro días, pocos hablan de otra cosa.

Se trata, pues, de un aviso de fondo negro que dice en inglés la frase “What happens on your iPhone, stays on your iPhone”. La acompaña la silueta del Smartphone en cuestión y el link a una página web. Y la traducción al español es “Lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone”.

Apple se hizo presente en el CES 2019 (Video: Gabriela Machuca).

Esto tiene dos lecturas. La primera hace alusión al famoso enunciado “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”. Pero la segunda es la que más concita la atención. Arturo Goga, uno de los generadores de contenido en tecnología más importantes del país, lo explica: “Apple está apelando al hecho que, como compañía, es la que comparte menos data de las personas. Google, por ejemplo, es una empresa netamente de publicidad que se alimenta de nuestra información. Mientras más datos les demos, más puede vendernos productos. Pasa también con Amazon, Facebook… En cambio Apple solo genera ingresos a través de iPhones, iPads y demás”.



Hay que decir que la empresa no ha tenido nunca un espacio en el CES. Hoy, explica, Goga, se puede encontrar una zona de productos para iPhone, pero Apple como tal no participa en esta feria porque tiene su propia conferencia de desarrolladores.