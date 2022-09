A la creadora de contenidos, publicista y modelo afroperuana Natalia Barrera le hicieron una propuesta que no pudo rechazar: armarle su árbol genealógico. Se la ofreció un joven apasionado de la ciencia, de nombre Camilo Dolorier, quien desde el 2020 se dedica a escudriñar quiénes son los antepasados de alguien a través de la cuenta que tiene en Instagram: Raíces Raíces. Con ello, él quería ampliar sus conocimientos vinculados a la población afrodescendiente del país.

Ella solo cooperó con el nombre de sus padres y abuelos. Días después, Natalia conoció hasta 70 parientes suyos que la precedieron. Algunos vivieron en Cañete hace 200 años. Con la experiencia le explotaron el corazón y el cerebro. Fue emocionante para ella, primero, porque pudo ver los papeles que evidenciaban la existencia de sus antepasados, incluso durante la época de la esclavitud.

La activista y modelo Natalia Barrera conoció el nombre y más datos de hasta 70 antepasados suyos recientemente. (Foto: Fidel Carrillo) / SOMOS > FIDEL CARRILLO

Supo en qué hacienda estuvieron, con quiénes se casaron y hasta cómo murieron. “Hice activismo mucho tiempo y conocer esto reivindica mi lucha. Hoy sé los nombres de quienes no tuvieron una vida digna y por los que estoy aquí”. Segundo: el árbol viene con chisme. “Nos enteramos de los pormenores de un familiar registrado en un censo de Lima hace mucho. Con quién vivía, que enviudó, que se casó con alguien más joven… [ríe]”. Tercero: se confirmó la existencia de un bisabuelo que vino de Jamaica, quien por mucho tiempo fue solo una leyenda en los almuerzos familiares. Natalia reflexiona: “Ha sido maravilloso conocer quiénes estuvieron antes que yo. Queda claro que nuestra historia empieza antes de que nazcamos”.

TE PUEDE INTERESAR: Paolo Guerrero y la historia detrás de Contigo Capitán, la serie de Netflix que cuenta la verdad sobre el doping

-ESTUDIO DESDE LA RAÍZ-

Camilo Dolorier tiene 26 años, nació en Estados Unidos y vivió allí hasta los 18, cuando decidió volver. Su afición por la genealogía, el estudio de los antepasados de las personas, empezó en enero del 2020 al percatarse, de la nada, que había muy poco de su familia paterna. En cuanto pudo cuestionó a sus abuelos de dónde eran y desde entonces no paró de investigar.

“Al poco tiempo comencé a usar la página web Ancestry para hacer mi árbol. Después otra que se llama Family Search, de la iglesia mormona, la cual es mi principal fuente de información para trabajar los árboles de quienes me lo piden. Sucede que los mormones han microfilmado las actas de bautizo, matrimonio y defunciones de muchísimas parroquias católicas en el Perú y el mundo, con la creencia de que pueden convertir a su religión a los muertos. Esto les sirve a ellos en su misión, y a nosotros los genealogistas, también”, explica.

Camilo Dolorier trabaja con documentos parroquiales de casi todos los pueblos del Perú, digitalizados por la iglesia mormona. viaja con frecuencia a Huancavelica a indagar sobre su familia paterna. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Él calcula haber armado ya unos 150 árboles. “Abrí Raíces Raíces en Instagram y ayudé primero a amigos; siempre por un costo económico. He mejorado mi técnica: hoy puedo construir árboles muy grandes en dos o tres horas. Por ahora, esto es mi pasatiempo, pero tengo otro trabajo que paga las cuentas. Quizá algún día, con un equipo, pueda dedicarme solo a esto”, narra. Y continúa: “Me emociona trabajar con la gente. Hasta he llorado con algunos cuando les he presentado los resultados… A corto plazo tengo dos objetivos con esta iniciativa: pagar mis estudios de antropología visual y edificar, algún día, una casa de la cultura en el pueblo de mi abuelita Vilma: Caja del Espíritu Santo, en Acobamba, Huancavelica. Un lugar donde los que son de allí puedan reunirse y preservar la historia de ese lugar”.

-HONOR Y GLORIA-

Don Teófilo H. Barrios Vásquez (72) es genealogista desde el año 2000. Dedicado a la construcción de su propio árbol, ha llegado a viajar a España siguiendo la partida de bautizo de su ancestro más lejano. Este vivió en el siglo XVI. “También descubrí que tengo un antepasado, por mi línea materna, que estuvo en el monitor Manco Cápac en la batalla de Arica. Y otro, por el lado paterno, que presenció la captura de Atahualpa”, detalla el también vicedirector del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas.

Teófilo H. Barrios Vásquez (72) fue administrador de empresas industriales y hoy está jubilado. Tiene 22 años nutriendo su propio árbol familiar: descubrió que un antepasado suyo estuvo en el monitor Manco Cápac en la batalla de Arica. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

“El instituto fue fundado en 1945 por un grupo interesado en promover la genealogía y la heráldica. Hoy cuenta con cerca de 60 miembros. Han pertenecido a este reconocidos historiadores como Guillemo Lohmann y José Antonio del Busto. Nosotros no armamos los árboles de otras personas, pero brindamos asesoría gratuita a quienes quieran armar los propios o realizar estudios relacionados a las primeras familias de una zona”, puntualiza.

Para ello utilizan diversas fuentes: “Están los archivos arzobispales, que guardan partidas de bautizo, matrimonio y defunciones; el Archivo General de la Nación, que tiene certificados de nacimiento desde 1875; y los archivos regionales, entre otros”. Orgulloso de su afición, don Teófilo culmina: “No hay que estudiar genealogía para hacer esto, aunque ya hay carreras en España. Pero sí hay que tener mucho interés, seriedad y perseverancia. Es hermoso saber sobre nuestros ancestros, si se piensa bien. Hay que tener gratitud con ellos, por eso estamos acá. Cuánto tiempo han estado olvidados. Esta es una forma de traerlos a la vida otra vez”. //