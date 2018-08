Es el tomo 5, números del 81 al 100, del Archivo Histórico de El Comercio. Allí, en Somos número 96 del 8 de octubre de 1988, los Arena Hash consiguen su primera portada en la revista. En cualquier revista. La foto es una revolución peruana: Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. están de pie, demasiado a la moda: sombreros negros, ojos con delineador, aretes de pendientes. Y Pedro rompe todo: es un descamisado, el distinto. Solo Meier es el adolescente que uno creería viene de la catequesis.



La tapa tiene un titular profético: "Los nuevos juglares". A su lado, un concurso que hoy suena apocalíptico: ¡Cómo ganas 20 mil intis con Ampay Mico!.



Ese era el Perú.



¿Cómo están hoy los Arena Hash, treinta años después de esa portada? ¿Qué hicieron, cómo les fue? Homenaje gráfico a cuatro adolescentes que, sin quererlo, se convirtieron en soundtrack de una generación.​

Pedro.



Flaco, ojeroso y cansado, con ilusiones. Columnista de Somos, polémico comentarista en Facebook y querido en cada calle del Perú donde hay una radio para CD, Pedro Suárez Vértiz todavía canta, una bendición para quienes crecimos con él. Todavía se deja oír: en las canciones que pasan por la radio, en la repetición de alguna película, en las cartas que todavía conservan algunos enamorados. Publicó en 2013 su primer libro, “Yo Pedro”, y en 2010 editó “Amazonas Uncut”, una versión de lujo del CD Amazonas. Hoy lucha contra la Disartria, una enfermedad degenerativa que él mismo definió en una íntima nota con Somos hace un año, con la seguridad de un hombre prestado de la medicina: "La atrofia muscular debido a mi síndrome bulbar -que atacó los músculos del habla al principio- también afecta indirectamente el resto de músculos y daña un poco el equilibrio". Mientras eso ocurre, mientras lucha, revisita a Elvis y a los Beatles.

Christian.



Papá orgulloso de tres hijos, tuitero que nunca se queda callado, y protagonista ininterrumpido de TV desde su primera aparición en El Ángel Vengador (Calígula), Christian Dietrich Meier Zender tiene 48 años y es el actor peruano más cotizado en el extranjero. Ha hecho música, cine, modelaje y empresa; ha grabado un hit de radio (Carreteras Mojadas), ha podido salir semidesnudo en una novela (Doña Bárbara), y ha ganado tantos o más premios que un equipo de fútbol (de los Premios ACE 2008 al People en Español). Todo para el aplauso. Su crecimiento no solo ha sido actoral o físico: su nombre, Christian Meier, es una marca registrada que desborda el medio peruano y llega a niveles de megaestrella: bastaría decir que una rápida búsqueda en Google arroja más 25 millones de resultados al escribir nombre "Christian Meier", varios millones arriba del goleador peruano más querido del último año, Paolo Guerrero.



Para quienes nunca pudimos ser galanes nos queda el consuelo de que, cuando se achora, cuando quiere ser irónico, Christian Meier, también habla como nosotros. La frase tiene el tono de "¡Qué me mira, cadete!" y podría ser ringtone:



-Me llega al pincho tu filtro.

Patricio y Arturo.



Patricio Suárez-Vértiz vive en Estados Unidos y todavía se dedica a la música. Su nombre esta asociado a Disco Bar, la discotequera canción que hacía moverse a las piedras. Arturo Pomar también vive en Estados Unidos (Florida) y conserva la barba, los ojos saltones y los rulos, solo que ahora más canos. Tiene un restaurante llamado El Tayta Peruvian Restaurant y una cuenta semiclandestina de Twitter desde el 2012: @urito1.

Los cuatro, su batería, su teclado, su guitarra y su voz, son nuestra banda sonora.