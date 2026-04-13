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Resumen

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Por Jorge Chávez Noriega

Bajo un sol otoñal que aún calienta, Arena Rodríguez llega a la playa Makaha caminando sin apuro, con la tabla bajo el brazo y una serenidad que contrasta con su intenso presente competitivo. Hace apenas unas semanas se quedó con el título del Señoritas Open Pro —torneo de la World Surf League— y viene de medirse en Brasil, donde el nivel sudamericano obliga a no bajar nunca la guardia. Sin embargo, no hay rastro de ansiedad en su mirada. Habla pausado, observa el mar, sonríe. A sus 20 años, Arena muestra un aplomo poco común, como si ya hubiera aprendido a convivir con la presión de la alta competencia.

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