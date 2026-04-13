Bajo un sol otoñal que aún calienta, Arena Rodríguez llega a la playa Makaha caminando sin apuro, con la tabla bajo el brazo y una serenidad que contrasta con su intenso presente competitivo. Hace apenas unas semanas se quedó con el título del Señoritas Open Pro —torneo de la World Surf League— y viene de medirse en Brasil, donde el nivel sudamericano obliga a no bajar nunca la guardia. Sin embargo, no hay rastro de ansiedad en su mirada. Habla pausado, observa el mar, sonríe. A sus 20 años, Arena muestra un aplomo poco común, como si ya hubiera aprendido a convivir con la presión de la alta competencia.

Esa madurez no es casual. Es el resultado de años de disciplina y de una relación muy clara con su deporte, construida desde muy temprano. Arena empezó a surfear a los ocho años, luego de que su papá la animara a entrar al mar en Punta Roquitas, en la Costa Verde. Lo que comenzó como un descubrimiento se volvió rápidamente una rutina, casi una necesidad. “Lo probé y nunca lo dejé”, recuerda la joven tablista, con la mirada fija en el horizonte. Desde entonces, el surf dejó de ser un pasatiempo y pasó a ocupar un lugar central en su vida.

A los ocho años, encontró en el mar un espacio propio. Lo que empezó como juego terminó marcando su camino.

Con el paso de los años, ese vínculo se transformó en una convicción. Por estos días, Arena tiene claro que su objetivo es convertirse en campeona mundial. Para alcanzarlo, entrena casi todos los días de la semana en jornadas de doble turno en el mar, bajo la guía de su entrenador, Luis Eduardo Escudero. A ese trabajo suma preparación física, entrenamiento mental y una alimentación cuidada. Sabe que el alto rendimiento no admite descuidos y que cada detalle cuenta cuando se compite en circuitos donde todas llegan igual de preparadas.

A fines de abril, Arena competirá en el Panamericano de Surf en Panamá con la selección peruana.

En su corta carrera, uno de los episodios que más la marcó ocurrió en el Mundial ISA Open de 2025, en El Salvador, donde alcanzó la fase final. Arena llegaba confiada, con la sensación de estar cerca del título, pero terminó en cuarto lugar. Lejos de interpretarlo como un retroceso, lo asumió como una señal. “Me quedé con muchas ganas. Esa final fue muy reñida y no se dio como quería, pero me dejó claro que estoy cerca y que tengo que seguir trabajando”, cuenta. Aun así, el hambre de gloria sigue intacta.

EL LLAMADO DEL MAR

El soporte que Arena tiene fuera del agua es clave. Sus padres han sido una presencia constante desde el inicio: no solo la acercaron al surf, también la sostienen en los momentos más complejos, cuando los resultados no acompañan o aparecen las dudas “Ellos siempre me han vuelto a levantar”, dice. En un deporte exigente y muchas veces inestable, ese respaldo marca la diferencia.

Su nombre también tiene una historia simple, pero significativa. Fue una elección de su madre mucho antes de que naciera; siempre quiso llamarla así, como si desde entonces el mar ya formara parte de su destino. Con el tiempo, terminó calzando de manera natural con el camino que eligió.

Con una carrera en ascenso, Arena Rodríguez apunta a consolidarse en el circuito internacional y abrirse camino hacia el sueño olímpico.

Fuera del surf, Arena lleva una vida ordenada. Cuida su descanso, su alimentación y sus tiempos de entrenamiento, pero también se da espacio para desconectar: jugar tenis, compartir con su familia o ver a sus amigos. Ese equilibrio —dice la deportista— le permite sostener el ritmo del alto rendimiento sin perder perspectiva.

En el corto plazo, la surfista peruana busca clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, pero su proyección va más allá. Cuando comenzó en la tabla, el surf aún no era deporte olímpico, pero hoy alcanzar el podio se ha convertido en uno de sus grandes desafíos. “Ver a otros peruanos competir en unos Juegos Olímpicos te da una motivación extra. Te hace sentir que sí se puede, que no es algo lejano. Ahora quiero estar ahí y pelear por una medalla”, afirma.

El camino, sin embargo, no es sencillo. El circuito es exigente, los viajes son constantes y el financiamiento todavía limitado. Arena combina el apoyo de algunas marcas con el de su familia, mientras sigue construyendo los resultados que le permitan sostenerse por completo en el deporte. Sabe que todo forma parte del proceso. Y está dispuesta a recorrerlo hasta el final. //