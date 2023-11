El corazón de Arequipa destaca con una de las plazas de armas más hermosas del Perú. Con edificios coloniales fabricados en piedra volcánica de color blanco llamada sillar, este es el punto de partida perfecto para aquellos que visitan por primera vez la ciudad sureña.

Luego de admirar su imponente catedral, un no negociable es agendar un recorrido por el Monasterio de Santa Catalina. Incluso aquellos que ya estuvieron ahí anteriormente no dejan de maravillarse por las calles empedradas y coloridas fachadas de este complejo religioso que data del siglo XVI, y que acogió por años a cientos de monjas que llegaban de diferentes partes del país con devoción. No por nada, el Monasterio de Santa Catalina figura como el segundo destino turístico más visitado de Arequipa, luego del Cañón del Colca.

Para completar la jornada en el centro de la ciudad, anímese a visitar el Museo de Santuarios Andinos de Arequipa, donde descansan los restos de la momia Juanita, niña inca que se cree fue sacrificada en un ritual hace más de 500 años.

En el Monasterio de Santa Catalina, encontrará una pinacoteca con obras de la escuela Cusqueña. (Foto: Antonio Escalante/ El Comercio) / ANTONIO ESCALANTE

Además de su riqueza histórica, en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca también resaltan deliciosas propuestas gastronómicas que han cobrado relevancia en redes sociales en los últimos meses. El restaurante 13 Monjas, ubicado en la calle Santa Catalina, es uno de ellos. Aquí, podrá deleitarse con pizzas artesanales, pastas e incluso carnes parrilleras. El broche de oro ideal luego de un día de caminata por la ciudad.

En 13 monjas, las pizzas son preparadas en horno a la leña. (Foto: Instagram/ @13monjas)

Los tips ¿Dónde quedarse? En el centro de la ciudad, encontrarás opciones de hoteles ‘boutique’ que bordean los US$100 por noche. En los alrededores, los precios son más asequibles.

No olvides llevar A pesar de las noches frías, durante el día el sol quema en la Ciudad Blanca. Recuerda llevar bloqueador, hidratante para labios, lentes de sol, una chaqueta cortavientos y repelente de mosquitos.

La mejor temporada Visita Arequipa entre los meses de mayo y setiembre, pues es temporada seca y el clima es agradable rondando los 20 grados.

MÁS ALLÁ DEL CENTRO

Una excursión a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca te permitirá conocer en su hábitat a alpacas, vicuñas, guanacos y flamencos. Por lo general, estas visitas toman un día entero y empiezan temprano por la mañana, por lo que es ideal salir con ropa y calzado cómodos, así como también llevar una maleta ligera con ‘snacks’ y agua.

Para tomar un buen desayuno, Masamama en el centro de Arequipa es el sitio ideal. Déjate encantar por sus opciones de bollería. (Foto: Instagram/ @masamama.aqp)

Para los amantes de los deportes, una opción atractiva es ir al desierto de La Joya (ubicado aproximadamente a una hora y media del Centro de Arequipa), donde se puede practicar sandboarding en las dunas de ceniza volcánica. Este tour suele empezar luego del almuerzo, para tener la oportunidad de disfrutar la belleza del atardecer en el paraje.

Ya de regreso en la ciudad, una actividad relajante al caer la tarde es visitar el barrio de San Lázaro, el más antiguo del Centro Histórico, con calles angostas y casas de adobe. También, no olvides desplazarte hacia el clásico mirador de Yanahuara, que, a pesar de ser un lugar típico de la Ciudad Blanca, nunca deja de cautivar con su preciosa vista coronada por frases célebres en cada uno de sus arcos. //