Artista shipibo-konibo Milka Franco se encuentra grave: así es como puedes sumar a su recuperación

La artista shipibo-konibo Milka Franco Ahuanari, reconocida muralista y activista por los derechos indígenas, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado 19 de agosto, mientras se encontraba en Cusco por trabajo, sufrió una crisis de salud repentina y fue hospitalizada de emergencia. Después de varias horas de espera, los médicos confirmaron un diagnóstico grave: apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, lo que derivó en la pérdida de gran parte de su intestino.

Desde entonces, Milka ha sido sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas y hoy permanece en cuidados intensivos, con tratamiento especializado. Su recuperación es lenta, pero estable, y los médicos mantienen la esperanza de que pueda superar este cuadro. En los próximos días será trasladada al hospital Dos de Mayo, donde existe un área dedicada al síndrome de intestino corto, la difícil condición que enfrenta actualmente.

Su hija, Carolin Vallés Franco, en representación de su familia y del colectivo de muralistas shipibo-konibo, pide apoyo para cubrir los costos médicos y materiales que la artista necesita. “Mi madre es una mujer fuerte, siempre ha llevado su arte y cultura a diferentes países. Hoy nos toca a nosotros sostenerla con fe y solidaridad”, precisa.

Canales de ayuda

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante:

• Yape: 914 447 191 (Juditza Carolin Vallés Franco) • Cuenta BCP soles: 191-90632419096 • CCI: 00219119063241909653.

También pueden sumarse donando bolsas de colostomía (Hollister) y pañales para adultos. El contacto para la entrega es el mismo número de Yape.

El tratamiento que recibe Milka requiere alimentación parenteral vía venosa y recetas de alto costo. Además, los médicos han solicitado donaciones de pañales y bolsas de colostomía (marca Hollister). “Cada día es una lucha. Hay momentos de incertidumbre, pero también de esperanza. Creemos que ella saldrá adelante porque siempre ha demostrado ser una guerrera”, dice Carolin.

Milka Franco no solo es un nombre esencial en el arte indígena contemporáneo, sino también un símbolo de resistencia cultural a través de sus obras, que han llevado la cosmovisión shipibo-konibo a diferentes ciudades del mundo, conectando a públicos diversos con el poder del kené. Es momento de sumar fuerzas para que su arte pronto vuelva a brillar. //