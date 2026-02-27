Afuera ya se respira la fiesta del cine. Colgados de los postes hay anuncios de la ceremonia del próximo 15 de marzo, donde se premiará a los mejores talentos delante y detrás de la cámara. En esta ciudad que el invierno parece no tocar es donde viven los famosos, cerca de los principales estudios de filmación. El museo que les rinde honor está a punto de cumplir cinco años el próximo setiembre y su existencia motiva una pregunta: ¿por qué demoró tanto en ser una realidad?

La Academia se fundó en 1927, pero el museo recién abrió sus puertas en el año 2021, en el llamado Edificio Saban, remodelado a casi 90 años desde su construcción. Parece nuevo. Antes incluso de pasar los controles de seguridad, a uno lo recibe una estatuilla del Óscar de tres metros de alto, como las que colocan en la alfombra roja de la gala. Ya adentro, la amplitud de la planta baja sugiere algo masivo. La primera parada es una sala a oscuras con una pantalla más grande que la de cualquier cine de Lima, que muestra una recopilación de videos de las ceremonias antiguas. Del blanco y negro al color, y de ahí a la alta definición. De ganadores caucásicos a gente de origen diverso. Zoe Saldaña llora ante cámaras, Adrien Brody se conmueve.

A la izquierda, un detrás de cámaras de "Tiburón" (Steven Spielberg, 1975). A la derecha, una de las piezas que se exhiben de la película. / The Academy Museum

Piso a piso, la exhibición

Ya luego empieza la visita propiamente dicha. En el segundo nivel hay algo que se repetirá a lo largo de toda la visita: lugares para tomarse fotos. Aquí está una recreación de la oficina de Vito Corleone en “El Padrino” (1972); el visitante puede sentarse tras el escritorio, incluso responder al teléfono como lo haría Marlon Brando. Los detalles parecen sacados del cine, pero en una inspección cercana algunos libros de las estanterías revelan no ser reales. Como todo en Hollywood, no es ser, sino parecer. La idea es que en las áreas designadas para fotos especiales el visitante esté acompañado, para que alguien más capte la imagen (lo siento, pero quienes disfrutan los museos solos aquí estarán en desventaja). Aunque hay una excepción en lo de “El Padrino”: el supervisor de la sala está autorizado a tomar fotos a pedido del visitante.

En este piso también está uno de los montajes más ambiciosos del museo, la retrospectiva dedicada al surcorearno Bong Joon-ho, director de películas como “Memories of Murder” (2003), “Madre” (2009) y la ganadora del Óscar “Parásitos” (2019). Es una muestra variada, que incluye desde un modelo a escala de la criatura de la película “El huésped” (2008), hasta dibujos de producción de “Okja” (2017). Pero la muestra no es solo una colección de objetos de filmación, sino que también conlleva un interés por rastrear las influencias del cineasta. El recorrido incluye un muro con pósters de las películas que lo marcaron (“El silencio de los inocentes”, “Marathon Man”), pero también presenta un registro de sus años de estudiante. El museo ha puesto los libros fotocopiados con los que estudió cine, así como los VHS del videoclub que administró personalmente.

Hasta 1949, el emblemático letrero de Hollywood decía “Hollywoodland". El museo explica la evolución de la Ciudad de las Estrellas. / The Academy Museum

Por cierto, el visitante que llegue hasta aquí ya se habrá dado cuenta de que las cédulas museográficas no solo están en inglés, sino en español. Un reconocimiento al idioma que hablan 15 millones de californianos, aproximadamente el 39% de la población.

Todavía en el segundo piso, una de las salas más nutridas alberga la exhibición “Stories of Cinema: Identity”, enfocada en el vestuario. Diversos estudios han donado material de sus archivos, como es el caso de los trajes que vistieron Ariana Grande y Cinthya Erivo en “Wicked” (2024), así como los utilizados por Johnny Depp y Helena Bonham Carter en “Sweeney Todd” (2008), el vestido rosa con diamantes que usó Nicole Kidman en “Moulin Rouge” (2001), etc. No es el único lugar donde hay trajes, los cuales abundan en el tercer piso, en la sala más extensa del museo, de la exhibición “Inventing Worlds and Characters: Encounters”, enfocada en la ciencia ficción, la fantasía y el horror. Dicho espacio también contiene elementos de utilería, como una marioneta original de “Gremlins” (1984), el escudo del Capitán América, la cabeza del extraterrestre de “Encuentros cercanos del tercer tipo” (1977), entre otros.

Puntos clave Que tienes que para visitar el Museo de la Academia ENTRADAS. Adultos, $25. Menores de 17 años entran gratis. La experiencia de sostener un Óscar en las manos se cobra aparte: $10, e incluye video de recuerdo. CÓMO LLEGAR. Los Ángeles tiene un sistema de transportes integrado, con bus y metro. Para esta nota llegamos al museo en los Big Blue Bus, con pasaje desde $1,25. Se pagó con la aplicación TAP: basta acercar el celular a un validador dentro del bus para el cobro. TIENDA DE REGALOS. Hay opciones para todos los bolsillos: desde un llavero de la estatuilla del Óscar a $15 hasta un peluche del cerdo de la película “Okja”, a $40. CINE EN EL MUSEO DEL CINE. El recinto tiene dos salas donde se proyectan películas en 35 mm y 4K, con invitados especiales, como los actores protagonistas. Algunas funciones son gratis, otras cuestan desde $5.

Las joyas de la corona

Las exhibiciones del museo están en constante cambio; al momento en que Somos visitó sus instalaciones, son dos las que destacaron por su relevancia museográfica y por lo vistosas. En el tercer piso, una de estas muestras pone el foco en las diseñadoras de producción Sarah Greenwood y Katie Spencer, ganadoras del Óscar, que han trabajado en conjunto en cintas como “Orgullo y prejuicio” (2005), “Anna Karenina” (2012) y “Barbie” (2023). La sala está llena de dioramas de sets, miniaturas utilizadas como referencia para la directora Greta Gerwig. No falta la casa de Barbie y tampoco la Mojo Dojo Casa House de Ken. Lo digital habrá avanzado, pero nada se impone todavía a lo físico, y Hollywood lo entiende.

La otra exhibición, tal vez la principal, está dedicada a la película “Tiburón” (1975), con la que Steven Spielberg saltó a la fama y sentó las bases del blockbuster moderno. Entre figuras a escala del tiburón, cámaras subacuáticas y otras piezas de utilería, destaca un póster de Universal hecho en honor al récord de la cinta. Un cartel que menciona los países donde la película fue un éxito, incluyendo el nuestro. Dos meses después de su estreno, llegó a ser la película más vista de la historia del Perú, con más de un millón de espectadores.

Niños en la muestra dedicada a las diseñadoras de producción Sarah Greenwood y Katie Spencer, quienes trabajaron en “Barbie” (2023). / The Academy Museum

Nuevamente, es una exhibición interactiva. En la muestra dedicada a “Tiburón” también hay una parte en la que se invita al visitante a sentarse en una silla como la que usó el jefe de policía Martin Brody (Roy Schneider) en la playa, donde observó el caos causado por el escualo. Allí un aparato ayuda a los visitantes para que, con sus teléfonos, puedan hacer un zoom hacia atrás mientras la cámara se acerca. Una de las tomas más famosas del cine al alcance de todos.

También en el último piso hay una oportunidad única. Es The Oscars Experience, donde el visitante puede sostener una estatuilla real de la Academia, la que entregarán en marzo próximo, y simular que agradece frente a una audiencia. Al final de la farsa se envía el video (poco más de 10 segundos, musicalizado) a un correo detallado por el usuario. Con sus casi cuatro kilos de peso, el Óscar podría ser un arma mortal en las manos equivocadas. Pero esa es una película que todavía no se ha escrito.//