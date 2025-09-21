El viaje de 30 diseñadores a Ayacucho, corazón del arte peruano, que prueba que para innovar no es necesario mirar solo Milán, París o Barcelona

La mañana en la pampa de Ayacucho tiene un aire especial, distinto a cualquier otro. El viento helado raspa la piel y obliga al recogimiento en este lugar simbólico, donde se selló la independencia del Perú. En este lugar magnético, más de treinta diseñadores de interiores y arquitectos se detienen en silencio. Algunos admiran el obelisco que se alza en medio del campo; otros simplemente contemplan los cerros, como si buscaran cargarse de energía. Todos, sin excepción, buscan inspiración. A lo lejos, un grupo de niños suelta cometas de colores. El recogimiento y la alegría se superponen como capas de un mismo paisaje.

Los diseñadores no han llegado como turistas. Son parte de la asociación DIP (Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú), que promueve el interiorismo peruano a partir de la creatividad y la cultura local. No es la primera vez que emprenden un recorrido de este tipo: ya han viajado a distintas regiones del país en misiones que buscan establecer diálogos culturales entre artesanos y expertos en diseño. Esta vez, el objetivo es conocer, admirar y comprender cómo el arte ayacuchano —tejido, tallado, pintado, cincelado— puede transformarse en aliado y socio creativo de sus proyectos. La meta, además de contemplar piezas acabadas, es escuchar la voz detrás de cada obra, entender la vida que sostiene cada técnica.

La pampa de Ayacucho, también conocida como "La pampa de la quinua" recibe a los diseñadores de interiores en busca de inspiración en la tradición ayacuchana. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

El primer destino es Quinua, un distrito que respira artesanía en cada esquina. Allí, en una casa de varios pisos convertida en museo, los espera Pablo Jerí, maestro de la cerámica y la escultura. Su Museo del Barro es un universo personal que cautiva a los visitantes: salas repletas de figuras que expresan tanto la fe de una comunidad profundamente creyente como el dolor de la pobreza campesina o la violencia política. El maestro Jerí habla pausado, con la serenidad de quien ha dedicado décadas a moldear barro con sus manos. Los diseñadores escuchan atentos: algunos toman notas, otros registran con sus celulares, incluso encargan obras. Se establece así un primer puente de una relación que promete ser duradera.

El museo del barro del maestro Pablo Jerí. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Escultor y ceramista de profesión, Pablo Jerí es un artista del barro cuyas obras tienen un profundo significado religioso y social. (Foto: JOEL ALONZO/GEC) / JOEL ALONZO

Más tarde llegan al taller de Cirilo Gálvez, artesano que ha viajado por el mundo mostrando la belleza de la piedra blanca de Huamanga. Ante un auditorio esencialmente limeño, recuerda cómo la necesidad lo llevó, de niño, a aprender a tallar por su cuenta. Cuenta que su primera pieza le salió tan bien que nadie creyó que un niño podía haberla hecho. Sonríe al narrar que, con el primer dinero que ganó vendiendo esa pequeña artesanía, corrió a comprarse una bolsa de caramelos.

El arquitecto y diseñador Adolfo Francia, de la asociación DIP, escucha atentamente la enseñanza del maestro Cirilo Gálvez sobre la piedra de Huamanga. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Posteriormente arriban al taller de Estela Palomino, esposa del gran maestro textilero Alfonso Sulca. Allí los visitantes se enfrentan a otra maravilla. Cada diseño se inspira en la cultura Wari y se teje con colores obtenidos de tintes naturales. Los textiles producen un efecto tridimensional que sorprende a los ojos entrenados. Textiles de Sulca hay en los mejores lugares de Ayacucho, hasta en la catedral de Huamanga.

El viaje no es una contemplación pasiva. Los diseñadores saben que su misión es tender nexos entre tradición y modernidad. El arquitecto y diseñador Adolfo Francia, del estudio Cam Francia, lo sintetiza: “La idea es construir un puente entre arquitectos, diseñadores y artesanos, y lo primero que había que hacer era conocernos. Por eso estamos aquí, en Ayacucho”. Para él, lo más valioso de esta experiencia es haber conocido los procesos creativos de los artesanos: “Eso nos da herramientas para poder colaborar a futuro”.

Miembros de la asociación DIP reciben una pequeña clase de modelado de arcilla en el taller del ceramista Claudio Nolasco. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Su socio, François Cam, añade que este tipo de viajes obligan al diseñador de interiores a salir de su zona de confort y a encontrar sinergias nuevas. En su caso, su estilo de diseño suele ser más abstracto que figurativo, asegura, y por eso mismo se sorprende mucho de la forma en que el arte ayacuchano ha desafiado su imaginación todos estos días. “De lo que más me impresionó, rescato la geometrización en los textiles de la señora Sulca: ver tridimensionalidad en algo bidimensional me pareció espectacular. Para mí, el valor está en cocrear, en trazar una línea paralela a lo que los artesanos ya hacen y no atropellarlos, sino sumarnos a ese legado”.

La señora Estela Palomino comparte el legado de su esposo, Alfonso Sulca. Sus telares, más que artesanías, son considerados verdaderas obras de arte. (Foto: JOEL ALONZO/GEC) / JOEL ALONZO

Arquitectos de la Asociación DIP visitan un centro arqueológico Wari. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

El recorrido concluye en el taller de Alfredo López, nieto del gran maestro y padre del retablo peruano, Joaquín López Antay. Sus piezas continúan el linaje de una tradición que cuenta historias con figuras diminutas y escenarios donde caben mundos enteros. Después, los diseñadores participan en un congreso con conversatorios en el hotel DM y un brindis en la histórica Casona de Boza y Solís, donde conversan directamente con los maestros ayacuchanos.

Al día siguiente, la mayoría partirá a Lima. Llevarán libretas con bocetos, teléfonos cargados de fotos y nuevas ideas. Pero lo más importante es lo que no cabe en un cuaderno: la conciencia de que el diseño peruano no necesita mirar únicamente a Milán, París o Barcelona. Se trata también de mirar hacia dentro. De reconocer que en Ayacucho, en cada piedra e hilo, en cada retablo, hay un legado que enseña e inspira.