Antes de ganarse la vida como ‘tiktoker’ y consultora para emprendimientos digitales, Nea era ingeniera con un look distinto al actual. “En La Oroya, donde crecí, se escucha mucha música rock y new wave. Así que, por supuesto, me vestía solo de negro. Incluso tenía mi banda de rock”, cuenta al teléfono. Hasta ahí, todo bien. El problema es que no se sentía muy contenta. Uno de esos días de melancolía inexplicable sintió ‘el llamado de Barbie’, esa muñeca de plástico que le solían regalar hasta que cumplió quince. “Fui a un evento y empecé a notar cómo las personas se hacían una idea de mí solo por mi forma de vestir”. Entonces, como si se tratara de un rayo que entrara por su ventana, comprendió que ella podía ser quien quisiera, que es uno de los mensajes que transmite la creación rubia de Mattel. No lo pensó más y tomó la decisión de reinventarse por completo.

Nea Paz, creadora de contenido tiene un hermoso auto rosado con el logo de Barbie. Lo compró en Huancayo así como está, de alguien que lo personalizó para su esposa. (Foto: Dennis Gonzales).

Cuando la gente la ve pasar ahora en su auto Beetle rosado, y a ella vistiendo de ese color, lo natural es que se queden desconcertados. Es un escándalo visual que la entretiene, pero que también puede ser revoluciona- rio. “Hay un estudio muy conocido que dice que las personas hemos ido perdiendo el color en nuestras vidas, que los objetos que se venden ahora tienen menos tonos que hace diez o veinte años. Por eso, me parece importante devolver el color a la vida. Creo que ser como Barbie es más que vestirse de rosa. Hay algo de fantasía, pero también de ser lo que te propongas”.

‘FASHIONISTAS’ DE MUÑECAS

Como la de Nea, la vida de muchos peruanos fue impactada de formas insospechadas por la creación de Mattel, lanzada al mercado originalmente en marzo de 1959, en una feria de juguetes en Nueva York. Desde entonces, pasarían muchos años hasta que esta belleza rubia americana pudiera ser replicada originalmente en el país. La coleccionista peruana Laura Rengifo cuenta que en nuestro país la firma BASA llegó a fabricar alrededor de 30 Barbies durante los años ochenta has- ta los primeros años de la década siguiente. “Salieron los modelos Día y Noche, Durazno, Fiesta en el Jardín... Una sabe reconocer qué Barbie es peruana. El molde de la cabeza era igual, pero por el maquillaje te das cuenta de que son manos peruanas”.

Estas Barbies fueron al faro de Miraflores a lucir la ropa de La Boutique de Mis Muñecas, un emprendimiento de dos venezolanos afincados en el Perú que crean y cosen diseños para estas pequeñas modelos de 30 centímetros de altura. Foto: Richard Hirano. / Richard Hirano

Otros que reconocen un modelo de Barbie y su nacionalidad a leguas son Jofiel García (30) y Jean Carlos Beltrán (33), dos venezolanos que desde hace ocho años tienen el emprendimiento La Boutique de mis Muñecas, una marca exclusiva de ropa extradiminuta. “Nosotros trabajamos vendiendo ropa en un mercado de pulgas en Caracas, hace ocho años, y, por esa época, por probar cosas nuevas, se nos ocurrió incursionar en este mercado en el que no teníamos competencia y nos fue bien. Incluso nos copiaban los modelos”, cuentan. La crisis en su país los obligó a emigrar a Perú hace tres años y en este tiempo ya han conseguido una cartera fiel de clientes que les piden desde ropa exclusiva para sus engreídas hasta réplicas de atuendos clásicos de Barbie.

Coser a tan pequeñas dimensiones no es sencillo. Cuando lo hacían a mano, equivalía a darse más de un pinchazo, así que, desde que llegaron al Perú, aprendieron la técnica de coser a máquina, lo que les permite ahorrar tiempo en cada uno de sus encargos. Sin embargo, hacer un bolsillo o un detalle minúsculo en una prenda de ese tamaño demanda manos de artista y eso es lo que un jurado reconoció en ellos hace poco. Su marca ganó un concurso mundial de ropa de Barbie, organizado en marzo por la página Muñecas y Más Muñecas, en el que participaron más de 30 países. Lo lograron con un modelo muy elegante que combina tela semitransparente con pedrería de fantasía. Y, para el día de su coronación, tuvieron que hacer otro modelo, con acabado de plumas, con el fin de que se vea como toda una reina.

Jean Carlos Beltrán y Jofiel García tienen más de tres años viviendo en Lima y comercializando sus diseños para muñecas Barbie, Monster High y hasta personajes de "Star Wars". (Foto: Richard Hirano). / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Jofiel y Jean Carlos atienden cada sábado en La Feria de los Juguetes, en Breña, donde son muy reconocidos. Para la sesión de fotos con Somos, accedieron a salir a pasear por Lima con algunas de sus creaciones. Más de un curioso se detuvo a contemplar a las pequeñas modelos. “En el Perú nos han hecho pedidos especiales. La gente nos pide mucho que hagamos vestidos tipo Yola (Polastri, la animadora infantil) para sus muñecas. Nos han pedido también que hagamos la ropa de Monique Pardo y de Susy Díaz”. A esta última tuvieron que ponerle su número 13 en una nalga para que se entendiera la figura.

Otro que hace ropa para sus Barbies, sin conocer mucho de costura, solo para deleite personal, es Jorge Jordán, un periodista peruano afincado en Sidney, que desde hace diez años organiza el Miss Muñeca World (MMW). “A mí me gustan mucho los con- cursos de belleza, desde niño, pero al final siempre me quedaba con la frustración de que el Perú nunca ganaba”, le explica a Somos. Decidido a imponer algo de justicia, en 2010, en su primer año en Australia, fue a una tienda de caridad, compró seis Barbies y, así nomás, en la sala, de su casa, celebró el primer MMW. Para la elección de la gana- dora puso los nombres de cada en una bolsa, con el propósito de que la suerte decida. Para su decepción, tampoco salió el Perú.

Katia Delgado es Miss Muñeca World 2022, un concurso creado por el peruano Jorge Jordán. En la foto, con las ganadoras de otros años. (Foto: Jorge Jordán).

Jordán arma el escenario del Miss Muñeca World 2019 en la sala de su casa. (Foto: archivo personal Jorge Jordán).

Jorge tuvo que esperar tres años hasta que la candidata Urpi Inti, de 30 cm de estatura, ganó por fin la corona representando los colores blanquirrojos el 2013. Ahora tiene muchas más muñecas, pero todo el asunto no ha dejado de ser siempre un juego con un toque de seriedad. Como en las galas verdaderas, Jordán busca dar mensajes de respeto a las culturas. Y él solito lo hace todo, desde la construcción del miniescenario hasta el guion. También se lleva a las ganadoras de gira, cuando sale de vacaciones. Para participar del concurso solo hay que seguirlo en sus redes y votar por la candidata favorita. El resto es dejar que hable el pueblo. //