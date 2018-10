Siempre fue Barranco casi un oasis en la caótica Lima. Hoy es un distrito con zonas rojas por la delincuencia.

Es un distrito rojo, donde la juerga no tiene control, donde pocos meses atrás degollaron a una persona en el Boulevard, donde por todo lado te asaltan con pistola... Eso pasa acá porque la gente siente que puede hacer lo que le da la gana. O sea, Barranco se ha convertido en tierra de nadie. Ese es un tema bravísimo, sin contar todo lo que lleva retrasado Barranco en términos de reestructuración urbana, mantenimiento de vías, en la recuperación de la zona monumental. Ahí también hay otro problema enorme.



¿Eres barranquino de nacimiento?

No, yo vivo acá desde el año 76, tengo 42 años viviendo en Barranco. Vine cuando era chico, tenía siete años, y desde entonces siempre he vivido acá. Pasé mi infancia, mi juventud, y no pienso mudarme, porque es un lugar que me encanta.



¿Por qué te gusta Barranco?

Me gusta porque, a pesar de todo, todavía tiene esa escala de pueblito, de que puedes salir a la calle y encontrarte con gente conocida, pero también estás en la ciudad. Tienes también algunos servicios, tienes la playa, que para mí es sumamente importante. Es un espacio que te da la sensación de que tienes todo frente a ti: lo moderno y lo antiguo.



¿Qué te ha dejado de gustar de Barranco?

En líneas generales, el deterioro que viene pasando. Barranco es un distrito que se ha malogrado mucho. Socialmente hablando, está muy fragmentado, muy dividido. Desconfiamos entre nosotros, de barrio a barrio. Yo me acuerdo de que, cuando era chico, la playa era el lugar en donde todo el mundo estaba. En Las Cascadas, en Barranquito. Ahora ya no pasa eso, cada barrio se ha aislado en sí mismo, y por los conflictos sociales y la violencia están enfrentados, incluso.



