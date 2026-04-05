Por Oscar García

Cada Semana Santa sucede un milagro que ya casi ni cuestionamos: Ben-Hur reaparece en la televisión peruana como un acto divino más allá de toda lógica. No importa el año, el canal o el avance tecnológico: en algún rincón del país, alguien está viendo a Charlton Heston correr en carroza, sudar traiciones y lamentar —con cada látigo— no haber reforzado su techo a tiempo (una teja suelta es el inicio de su desgracia). Ben-Hur es, sin exagerar, una tradición nacional. Lo que pocos saben es que esta costumbre no nació con el televisor a color ni con el VHS familiar: los peruanos llevan viendo Ben-Hur en Semana Santa desde hace casi cien años.

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