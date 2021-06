Conforme a los criterios de Saber más

El oficio remunerado de Vladimir Velásquez es ser diseñador gráfico. El no remunerado, sin embargo, el que vive con pasión hace 12 años, es estar a cargo de Lima Antigua, un proyecto personal mediante el cual está en permanente caza de la memoria y de vestigios documentales del pasado de la capital. Ello para luego digitalizarlos y compartirlos en redes sociales. Esta no es la primera vez que él o parte de su colección aparecen en las páginas de esta revista (sospechamos, además, que no será la última), pero a poco tiempo de la conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país, era menester compartir algunos de sus invaluables hallazgos referidos a mapas y planos del Perú.

LO QUE UN DÍA FUE. Se estima que este mapa general del Perú fue trabajado entre 1900 y 1919. La litografía y la tipografía es de Carlos Fabbri. Se obtuvo aquí en Lima durante una venta de libros y papeles variados. (Foto: Colección Vladimir Velásquez).

Hay que subrayar, primero, que la colección actual de Vladimir consta de unas 10 mil piezas, entre fotografías, documentos, cartas, publicidades, objetos, grabados y revistas, entre otros. “En los últimos años esta ha ido también creciendo temáticamente. Es decir, al buscar joyas de Lima también he encontrado otras referidas al Callao y, claro, al Perú. Los mapas antiguos de nuestro territorio son algunos de ellos”, le cuenta Vladimir a Somos.

En esta categoría posee unos 60 artículos que van del siglo XVI al XIX. “Son sumamente interesantes las gráficas del territorio nacional que se han hecho a través del tiempo. Además, constituyen valiosos testimonios de nuestro pasado, aquellos que nos ayudan a entender lo que en este momento estamos construyendo”, detalla el coleccionista. El mapa más antiguo que posee, de momento, data de 1618 y muestra la costa central hacia dentro. Específicamente la zona de Lima.

A TODO COLOR. Elaborado en 1683, este mapa del Perú se publicó en el libro Description de l’Univers, del cartógrafo e ingeniero militar francés del siglo XVII Alain Manesson Mallet. Fue comprado en una subasta en el extranjero. (Foto: Colección Vladimir Velásquez)

Mapa de la República del Perú localizado en uno de los 29 tomos de la colección Diccionario Enciclopédico Hispano- Americano, editado entre 1887 y 1910. (Foto: Colección Vladimir Velásquez)

Legado para todos

Velásquez está abocado ahora a digitalizar los mapas y planos que posee para que, desde cualquier parte del mundo, uno tenga la posibilidad de acceder a estos sin costo alguno.

“Antes tenía como propósito dar a conocer toda mi colección a partir de una casa cultural. Tenía el sueño romántico de administrar una casona vieja donde esto se pudiese hacer. Lo busqué, pero no se dio y con la pandemia reforcé esta labor de digitalizar lo que me faltaba y de esa manera sostener la filosofía y la política de la democratización de la información. Yo quiero difundir hoy el material con el que cuento a nivel nacional, pero también internacional. De hecho, me sigue interesando el espacio físico porque en algún lugar debo poner los documentos, pero he decidido enfocarme en una casa cultural virtual”, puntualiza.

Cabe recordar que Lima Antigua comenzó como un blog el 1 de junio del 2009. Se llamaba entonces: La Lima que se fue. Luego se mudó a Facebook, donde tiene hoy más de 200 mil seguidores. Todos también hinchas del ayer. //

Explorador del pasado

Vladimir Velásquez nació en el Callao, en 1978. Toda su vida ha vivido ahí.

Se hizo coleccionista de a pocos. Su interés por la historia lo heredó de su padre, quien muchos años atrás lo llevaba al Centro de Lima a escrudiñar tesoros.

Al principio se enfocó en reunir caricaturas antiguas de humor político, pero luego se inclinó más por el trazo y la tipografía. De ahí saltó a las historias ‘gringas’ y a las peruanas. Se enamoró de la mítica revista Variedades, donde encontró todo en un solo lugar: literatura, ilustraciones y fotos de Lima añeja. No hubo vuelta atrás.

