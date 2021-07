Conforme a los criterios de Saber más

René Poggione es argentino, pero vive en Perú desde hace más de 30 años. Es graduado en arquitectura por la Universidad de Morón, en Argentina, y tiene un máster en esa disciplina por la Universidad Iuav de Venecia. En 1999, junto a Susel Biondi, fundó el estudio POGGIONE+BIONDI ARQUITECTOS y desde entonces vienen desarrollando proyectos arquitectónicos, urbanos, paisajistas, comerciales e institucionales de diversas escalas, tanto para clientes públicos como privados, destacando los proyectos de vivienda, hoteles, salud e industria. Entre sus últimos reconocimientos está el primer puesto en el “Premio a la Arquitectura y Ciudad 2020″, categoría Hospedaje (Hotel Holiday Inn) en el 2020. A puertas del Bicentenario y de una nueva edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima, su voz nos permite entender cómo llega la capital peruana a los 200 años de vida republicana, en términos urbanos.

-¿Cómo ha evolucionado la arquitectura en la ciudad en los últimos 30 años?

Es una pregunta compleja, la voy a dividir en dos partes. En principio, la arquitectura como proyecto de edificio, ha mejorado sustancialmente. Sobre todo en los últimos 20 años, incorporando nuevas generaciones de arquitectos de mucha calidad y sobre todo al integrarnos a una arquitectura global en eventos como la Bienal Arquitectura de Venecia. Hoy hay un colectivo arquitectónico mayor, mucho más importante. Con universidades mejor armadas.

-¿Cuál sería el otro punto?

Yendo al plano del ciudadano, los arquitectos somos actores, pero no los únicos. La calidad urbana es fundamental para una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay factores producto de la ingobernabilidad y de la estructura política que no nos permiten ser desarrolladores urbanos. Otro factor son las compañías eléctricas. Hay cableado por todas partes y cada vez es peor. El impacto en la escala peatonal de la ciudad es tremendo. Lima no solo es Miraflores, Surco, San Borja o San Isidro. El entorno de la ciudad es parte importante y está enormemente desentendido. Lima es una ciudad de burbujas, de lugares interesantes, pero a nivel de concepción urbana estamos aún muy atrasados.

¿Las ciudades reflejan el momento histórico que viven sus habitantes?

Lo creo al 100%. En los últimos 20 años ha habido una mejoría de la mano de un alto nivel de inversión. Pero creo que a nivel de inversión inteligente urbana todavía tenemos mucho que hacer. Creo que hay un fuerte anacronismo por parte de nuestros gobernante sobre cómo conceptualizan la ciudad.

¿Cómo se integra un proyecto como el Hotel Holiday Inn a la ciudad?

El hotel tiene mucha atención hacia la ciudad. Parte de un interés nuestro de desarrollo urbano, sostenibilidad y de una lectura del entorno que permite pensarlo desde el mejoramiento. Aquí es fundamental dos ámbitos: el zócalo urbano, los primeros cinco o seis metros de altura. La intermediación espacio interior y la vereda. El otro tema importante es el skyline. Eso hace a las ciudades, generan la memoria de la ciudad. Sucede en edificios que están cerca del mar como la Costa Verde, y en ciudades como Barcelona, Florencia, donde hay lectura previa de la ciudad antes de diseñar un edificio.

Hotel Holiday, diseño de POGGIONE+BIONDI ARQUITECTOS.

¿Qué aporta un evento como la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima al desarrollo de la ciudad?

Los arquitectos hemos pecado a veces de vernos solo el ombligo. Hacemos concursos y bienales para premiamos entre arquitectos. Pero esta bienal tiene un interés mayor, busca conectividades entre los diferentes actores que producen la ciudad. Creo que esta bienal busca poner en discusión los temas que le importan no solo los arquitectos, sino también a los ciudadanos, a través de conversatorios, foros y premio a otras instituciones. Creo que en ese sentido va a ser una gran bienal.

La Bienal Internacional de Arquitectura de Lima – Bialima se desarrollará del 9 al 14 de agosto. Es un evento organizado por la Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP).

El Premio a la Trayectoria Casa Rosselló es uno de los reconocimientos que se otorgarán como parte de las actividades del evento. El premio está dirigido a aquellos arquitectos colegiados del Perú con más de 25 años de actividad profesional y cuya carrera haya destacado generando buenas prácticas.

