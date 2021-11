Conforme a los criterios de Saber más

Cuando el dibujo de Amy Segura llegó al correo de esta revista, los miembros del jurado nos quedamos con la boca abierta. Casi de inmediato todos coincidimos en que estaría entre los trabajos finalistas y que, de todos, sería uno de los favoritos. Llegado el día de la premiación, alcanzó el segundo lugar entre más de 300 dibujos enviados desde una decena de regiones del país.

No fue difícil escogerla entre las mejores. De las cuatro ganadoras del concurso, ella fue la única que trabajó a mano, con plumones y témperas, sobre cartulina. Alumna del quinto año de secundaria en el colegio Jorge Cieza, de San Juan de Lurigancho, se emocionó al describir la cantidad de detalles que incluyó en su dibujo, cuya protagonista es una mujer peruana.

“Ella nos representa en el bicentenario. Está rodeada de montañas, ella misma lo es, y en su centro aparece un escudo peruano, como el corazón ardiente de un país. El manto de la mujer es una fiesta de colores de diversas culturas (costa, sierra, selva) y sobresale una flor de loto, “que significa alegría y renacer”.

El dios Inti y otros personajes del cual emanen raíces son la base inferior. Allí mismo, un niño con un ladrillo sonríe. “La está construyendo, ayudando a reconstruirla o al menos, no dejará que ella se derrumbe”, nos dijo aquella vez la joven artista.

El pasado 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, su historia apareció publicada en la web de Naciones Unidas Perú (https://peru.un.org/es/150975-en-el-dia-internacional-de-la-nina-la-historia-de-amy-segura), luego de haber sido entrevistada. No dudó en escribirnos para contarnos, muy emocionada. “Siempre viviré agradecida con el diario El Comercio. Yo me he formado en base a sus informaciones, mi maestra de Comunicación las emplea en sus clases. Eso ha llenado mi mente de una manera especial y me ha permitido poder ganar en el concurso que ustedes organizaron y ocupar un primer puesto en el concurso “Palabras de poder y transformación para librar al Perú de la corrupción”.

Además, Amy fue parte del primer Programa de Corresponsales Escolares 2021 del diario El Comercio. Esta talentosa jovencita, amante del arte y la historia peruana, sueña con ser oficial de la Marina del Perú. Eso sí, no dejará nunca de dibujar, aunque tenga que concentrarse unos meses en postular e ingresar.

