Conforme a los criterios de Saber más

Cada uno lleva la cuarentena como mejor puede. No hay forma una forma establecida de lidiar con la incertidumbre, el estrés, el duelo o la ansiedad. Basta una sola cosa -por mínima que sea- para que estos sentimientos se disparen. La salud mental (y física), pues, debe ser una prioridad. El problema viene cuando estos temas no están normalizados. “A la gente le daba miedo: tienen la idea que ir al psicólogo, al psiquiatra o pedir ayuda era porque hay un problema y no porque quiero sentirme bien realmente”, explica la psicóloga Camila Benzaquen. Notó también que sus pacientes que, por ejemplo, debía derivarlos a otros especialistas, no mejoraban del todo porque no había un seguimiento interconectado de las áreas (al ser profesionales independientes, era complicado compartir diagnóstico). En este año y tres meses de pandemia, el panorama se agravó.

Así nació en enero pasado -de la mano de STARTUPC- Mente Bonita, una plataforma de bienestar integral (salud mental y física) en la que, en un clic, encontrará más de 50 profesionales, entre psicólogos, psiquiatras y nutricionistas para emprender un importante camino: sentirse bien. “Es un lugar donde uno quiere estar y pertenecer porque te hace sentir bien: el bienestar es holístico. Además, son sesiones personalizadas porque creo que este trabajo es muy personal y único”, agrega Benzaquen, con especialidad en terapia racional emotiva y fundadora de la plataforma.

El primer paso es escribirles al WhatsApp 989173183 para una llamada de asesoría de 20 minutos. “La persona nos cuenta cómo se siente, qué dificultades tiene y en base a eso, luego yo o alguien del equipo le recomienda al especialista ideal para que trabaje con él/ella. Ve dos o tres videos en base a la sugerencia y define con quién quiere trabajar su bienestar. Algo así como el Tinder de la psicología. Esto es un tema de química”. Además de ver los videos, puede leer sus hojas de vida. “Son menos las probabilidades de que te sientas incómodo(a) con el profesional que vas a trabajar”.

Camila Benzaquen es colegiada en psicología clínica por la PUCP. Tiene especialidad en terapia racional emotiva y disciplina positiva. Trabajó un año en el Hospital Víctor Larco Herrera y cinco en la parte privada. Es fundadora de Mente Bonita. (Foto: Archivo personal)

“Cada persona necesita trabajar sus dificultades y oportunidades de mejora. Trabajo con un paciente que siento que no está haciendo actividad física porque, por ejemplo, tiene ansiedad, que hemos lidiado mucho hoy en día. Me comunico con ese especialista y hago un mejor seguimiento”. El costo de las sesiones de psicología y nutrición son de 120 soles; el de psiquiatría, 200 soles; las actividades físicas son personalizadas y una clase virtual pueden costar 50 soles. Hay, también, grupos de apoyo. “A veces no podemos acceder a las sesiones personalizadas pero tal vez sí a un grupo de 4, 5 personas donde trabajen un mismo tema (relaciones tóxicas, ansiedad, procastinación, duelo) y el costo es más económico. Además de sentir que somos parte de otros que están pasando por lo mismo”.

A la fecha, Mente Bonita ha realizado más de 900 sesiones. Un porcentaje de las consultas va, a fin de año, para el Hospital Víctor Larco Herrera, institución en la que Camila trabajó durante un año. “Ese porcentaje lo convertimos en útiles de aseo, que falta mucho en las pacientes. Esto lo vengo haciendo desde hace tiempo. Ahora me gusta incluir lo de mente bonita porque es ayúdate ayudando”. //

DATO:

El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. Para más información, visite https://mentebonita.com/

VIDEO RECOMENDADO

Cuida tu salud mental: Consejos para sobrellevar de manera adecuada la cuarentena null