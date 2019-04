Bin Furuya: "El traje de Ultraman era de hule fino y siempre se rompía"

Satoshi "Bin" Furuya era un actor de planta de la productora japonesa Toho, en 1966, cuando le pidieron el inusual encargo de ponerse un traje rojo y plateado. Su nueva misión era interpretar a un personaje de ciencia ficción novedoso en una serie para niños. Furuya era alto, atlético y sabía algo de judo, y eso bastó para darle de inmediato el papel de Ultraman, el personaje que encarnó en 39 capítulos. Un año después, participaría en otra recordada serie de ese tipo, Ultrasiete, como el miembro Amagi, del escuadrón Ultra. Furuya estará viniendo para el Día del Cómic Festival, que se celebrará este 3, 4 y 5 de Mayo, el Club Lawn Tennis (Salaverry, cuadra 1). Las entradas están a la venta en Teleticket.



¿Cómo era un típico día como actor de traje de Ultraman?

Entraba al estudio en la mañana sin saber a qué hora acabaría.

Había días en que terminábamos temprano y otros, tarde. No estaban definidos los tiempos de descanso. Fue muy difícil la preparación física.

¿Era cómodo ponerse el traje de Ultraman?

Estaba hecho de caucho y se pegaba a la piel. Era tan complicado volver a ponerse el traje que, para descansar, solo me quitaba la cabeza.

¿Las coreografías de pelea eran ensayadas o improvisadas?

Las pensábamos todos los días, junto al director y el camarógrafo.

¿Qué tan peligrosas eran esas escenas?

Las escenas con fuego y agua eran las más peligrosas. Me disgustaban enormemente.

¿Alguna vez se hizo daño durante alguna pelea?

No, pero el traje era de caucho fino, por lo que se rompía de inmediato. Siempre se ensuciaba y lo teníamos que arreglar con pegamento.

¿Qué tanto cambió el personaje en todos estos años?

Los diseños de Ultraman y Ultra Siete son de Narita Atsushi. Luego cambiaron de diseñador y se convirtieron en algo distinto. La máscara de Ultraman cambió tres veces y el cuerpo agarró cada vez más musculatura.

¿Cómo fue trabajar con Eiji Tsuburaya [leyenda de los efectos especiales en Japón, creador de Godzilla y Ultraman]?

Es una persona callada y tranquila. Siempre me decía que nuestra misión era hacer soñar a los niños.

¿Cuál sería el mensaje que nos dejaba Ultraman?

La compasión y la justicia. Es una figura que esconde tristeza, pero cuyo rostro expresa felicidad.

¿Le gustan las películas tokusatsu o prefiere otros géneros?

Me encantan las películas tokusatsu. Me gustó mucho Shin Gojira [Godzilla Resurge, 2016]. También me gustan los dramas occidentales.

¿Alguna vez se imaginó que Ultraman y Ultrasiete podían tener una base de fans tan grande fuera de Japón?

No, para nada. Me ha impresionado.

¿Qué le diría a sus fans peruanos?

Estoy muy emocionado por encontrarme con los fans de Perú. Creo que será un encuentro muy bonito. Por favor vengan a vernos a Ultraman y al miembro Amagi, de Ultrasiete.

Muchas gracias y que estén muy bien. //