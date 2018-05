Es oficial: el Príncipe Carlos entregará a la actriz estadounidense Meghan Markle (36) este sábado 19 de mayo en el altar. La novia del Príncipe Harry de Gales emitió un comunicado esta misma semana donde indicaba que su padre, Thomas Markle, no estaría presente en el esperado enlace. "Lamentablemente mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre he querido a mi padre y espero que se le dé el espacio que necesita para concentrarse en su salud", indicó. Una semana atrás, se filtró la noticia de que había sido Thomas Markle quien habría armado y vendido a los tabloides unas fotos tomadas en México, donde vive por un problema de evasión de impuestos con el gobierno estadounidense. En las imágenes se le veía ‘preparándose’ para la boda de su hija: en una, Markle leía un libro sobre Gran Bretaña y en otra, un sastre le tomaba medidas para su traje. “No quisiera avergonzar a mi hija ni a la familia real”, declaró tras el escándalo. Se sabe también que Markle habría tenido problemas cardíacos, motivo por el cual definitivamente no asistirá a la ceremonia.

La vida familiar de Meghan Markle no ha sido sencilla. Sus padres son Thomas Markle, un ex director de iluminación de series como "Matrimonio con hijos" (Markle creció en el set de la popular serie; de ahí su vocación actoral) y la instructora de yoga -actualmente se desempeña como trabajadora social- Doria Ragland. El matrimonio se divorció cuando la actriz tenía 6 años. Markle es biracial. “No era suficientemente negra para los papeles afroamericanos ni suficientemente blanca para los papeles de blancos”, ha dicho la actriz sobre su paso por Hollywood.

Fue su madre quien la crio. De niña, recuerda ella, le llegaron a preguntar si era su niñera. Estando en el colegio, Markle solía dejar en blanco las casillas donde debía indicar su color de piel en las fichas informativas. “No podía ni imaginarme lo triste que se sentiría mi madre si marcaba ‘caucásica’”, cuenta. “Así que mi padre me dijo que dibuje mi propia casilla”, escribió en un ensayo publicado en una revista británica.

Los medios hermanos por parte de padre y parientes cercanos de la novia no han sido invitados a la boda, pero han hablado abiertamente en la prensa británica. Se espera que su media hermana, Samantha Grant, publico una biografía no autorizada.