La intolerancia en el Perú parece estar llegando a su pico límite y dos claros ejemplos son lo ocurrido en la librería Book Vivant (San Isidro) y el espacio cultural Primera Parada (Barranco) en menos de cinco días. El último lunes, en el espacio cultural ubicado en Barranco, diversos integrantes del grupo ‘La Resistencia’ intentaron impedir un conversatorio en el que Francisco Sagasti participaba, junto al escritor Santiago Roncagliolo. Días previos a este hecho, un controversial video que circula en Twitter, muestra a dos mujeres quejándose de la visibilidad que le daban al exmandatario en la librería de San Isidro.

¿Qué sucede en el Perú? ¿Es una coincidencia que ambos hechos hayan ocurrido en librerías? Para Guillermo Rivas, gerente general de Book Vivant, no es sorpresa que ello ocurra en espacios literarios porque la propia existencia de la librería es un gran combate hacia la intolerancia.

“Si leemos la historia del libro o librería, cada vez que se presentan situaciones álgidas, lo primero que se hace es quemar libros y cerrar librerías”, narra Rivas. A su vez, añade que el hecho de que existan más librerías -como está sucediendo en el Perú en los últimos años- es un gran contrapeso hacia la intolerancia que puede haber en una sociedad.

Rivas comenta también que la función de cualquier librería es tener libros de todo tipo, difundir la literatura así como inculcar el debate de ideas. “Las librerías son un lugar de encuentro, diálogo entre lectores”, complementa.

Verónica Villarán, dueña de la librería Placeres Compulsivos, comparte la idea mencionada por Rivas. Además añade que al tener ella una librería enfocada en literatura escrita por mujeres, en situaciones así, de abierta violencia y discriminación, mantiene una posición de rechazo y preocupación. Por lo que su postura como librería es de seguir abriendo las puertas, mostrando la diversidad que existen desde los puntos ideológicos hasta los políticos. “Nosotras buscamos la reindivicación del lugar de las mujeres en tanto colocamos libros escritos por ellas y abiertos a los libros escritos por cualquiera que pertenezca de una diversidad y disidencia sexual”.

En tanto, la encargada del espacio cultura Primera Parada, Anabella Nieto, recalcó el rechazo a todo acto de violencia que impida el libre ejercicio de expresión de las personas. “Primera Parada es un espacio gastronómico y cultural, un lugar de encuentro donde son bienvenidas todas las personas independientemente de sus opiniones y creencias para que compartan con nosotros el respeto por los demás y que disfruten de los eventos culturales y artísticos que desarrollamos todas las semanas”.

Asegura también que casi todos los Lunes del mes de agosto, contaron con eventos de lectura. Estos se basan en fragmentos de lectura de sus libros, intercambio con algún otro autor o responder las preguntas del público. “Hemos tenido autores de todo tipo, desde María Cifuentes, Antonella Carvajal, e inclusive hemos tenido otro conversatorio político, con Carlos Paredes por su libro El Perfil del Lagarto”

Es por esta razón que fue una grata sorpresa para todo el equipo de Book Vivant, según confirma Rivas, recibir una gran cantidad de mensajes positivos de gente interesada en leer más, buscar libros, conversar y debatir tras lo ocurrido. Cuenta que durante estos días se ha podido difundir la existencia de las pequeñas editoriales, autores desconocidos que vale la pena leer y demostrar que el mundo está plagado de diferentes ideas que merecen ser escuchadas, comenta el librero argentino de corazón peruano

Algo que saluda Villarán y entre risas menciona que le permite mantener la fe en la humanidad. “Así como hay gente que es incapaz de respetar al otro con acciones violentas. También hay quienes están dispuestos a abrirse, conocer, escuchar, ser la contra de las actitudes tan agresivas”

“Las importaciones e impresiones que se hicieron durante la subida del dólar provocaron una pequeña subida en los libros de 10% más sobre el precio de venta; sin embargo, en su mayoría (grandes y pequeñas editoriales) aguantaron lo que pudieron. Ahora, con el nuevo tipo de cambio, estamos casi igual que a principio de año”, comenta Guillermo Rivas, gerente general de Book Vivant (Foto: Instagram @bookvivant).

Un dato curioso, añadió, es que a pesar de que no le daba mucha atención a la red social Twitter - porque la venta de libros siempre se ha dado más por Facebook e Instagram – el crecimiento de los seguidores de la cuenta de la librería ha sido exponencial. Pasaron de tener 2 mil seguidores a más de 18 mil. “Esto nos permite llegar a mucha más gente. La bibliodiversidad es algo bueno que le hace bien a una sociedad que quiere ser más democrática”, puntualiza.

El sueño de la librería que tropieza con la realidad

Así como para muchos emprendedores, iniciar un negocio no es tarea sencilla. En el caso de las librerías independientes –según explica Rivas– es una tarea un poco más complicada porque son iniciativas de libreros que no están en el negocio de la venta masiva, como es el caso de las grandes cadenas de librerías. Por eso, la fidelidad del cliente es la clave. “Hay que lidiar con la estructura de costo fijo que tiene cualquier comercio con una actividad que no es de grandes ingresos”, indica el librero argentino.

A nivel mundial, las librerías independientes, son negocios de muy bajo margen de ganancia, comenta el dueño de Book Vivant. Aproximadamente –refiere– tienen alrededor de un 5% de rentabilidad. Aunque una empresa consolidada –luego de más de dos años de creación– podría llegar a 10% de rentabilidad.

Por esta razón resalta que las librerías son espacios de mucho compromiso, paciencia y persistencia. “Hacer que una librería funcione económicamente lleva tiempo. Hay que poner mucho esfuerzo en ello”, indica.

Esta información la complementa Villarán de Placeres Compulsivos, quien asegura que las librerías independientes, apuestan por la cultura, por la diversidad. “En nuestro caso es una apuesta por el reconocimiento de la literatura escriba por mujeres. La gran diferencia (con una librería masiva) es la selección de un catálogo, mucho más detenida y calmada. Al menos desde nuestro lado, no hay una intención de venta por sobre una nueva apuesta literaria, al punto que tenemos un librero de intercambio”.

Rivas también afirma que el apoyo del Estado es importante para todas las empresas culturales, más aún en tiempos de pandemia.

“Varias librerías, y una buena cantidad de empresas culturales, participamos de proyectos donde se han dado apoyos económicos a la actividad de este sector. Esto no es de ahora, sino de hace varios años desde el Ministerio de Cultura. Nosotros participamos y ganamos con algunos proyectos, que nos favoreció con dinero para sacarlos adelante. Uno de ellos fue “Ellas en voz alta”, de poetas peruanas. El Estado, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional siempre están muy activos con el apoyo”, explica.

Campaña navideña al alza, con un dólar volátil

El alza del dólar impactó también en la industria editorial. Afortunadamente no en la proporción que se estimaba unos meses atrás, sostiene Rivas de Book Vivant a este Diario. “Las importaciones e impresiones que se hicieron durante la subida del dólar tuvieron una pequeña subida en los libros de 10% más sobre el precio de venta; sin embargo, en su mayoría (grandes y pequeñas editoriales) aguantaron lo que pudieron. Ahora con el nuevo tipo de cambio, estamos casi igual que a principio de año”

La tendencia a la baja del dólar permite un cierto optimismo dentro del sector editorial, que según comenta Guillermo Rivas, permitirá no tener un desastre para las fiestas navideñas, que es el momento más importante para las librerías.

“Hay mucha expectativa positiva para el cierre del año. Se proyecta que estará entre un 10% a 15% arriba del 2019, lo cual es maravilloso porque la pandemia hizo que regrese el libro y se revalorice la lectura”, puntualiza.

Mientras que Villarán apunta que será una primera, buena y positiva campaña navideña para Placeres Compulsivos, Así como lo será para todas las apuestas culturales y de arte en el Perú.

