Desde el 20 de febrero pasado, el Boulevard de Asia tiene una nueva atracción. No es un restaurante, no es una tienda de ropa, tampoco un discoteca. Se trata de un acuario. O mejor dicho, un espacio que tiene forma de acuario. A nivel de infraestructura, es exactamente igual a una pecera gigante. La gran diferencia es que los animales marinos que ahí ‘viven’ no son de verdad. Son maquetas elaboradas con material 100% reciclado.

El complejo, que también se ha construido con elementos reciclados, está ubicado en los alrededores de supermercados Wong. Precisamente la marca peruana, con la asesoría técnica del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y la organización Ciudad Sostenible, impulsó la creación de este lugar. ¿El objetivo? Generar conciencia sobre la importancia de dos temas: cuidado ambiental y contaminación de mares.

Abierto de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., el acuario estará disponible para el público hasta el 12 de abril. En un pasadizo de más de 6 metros de alto, los visitantes pueden observar distintos animales de la fauna marina como:

Tiburones, hechos de latas Medusas, creadas de bolsas plásticas Lobos de mar, confeccionados con llantas Tortugas, hechas de discos

Todas son especies que están en peligro de extinción a causa del impacto de la basura y residuos de plástico en los océanos.

“Como país tenemos el reto de disminuir la generación de residuos y fomentar el reciclaje. Este acuario es una manera de educar ambientalmente a la ciudadanía, en especial a los niños y niñas”, fueron las palabras de Lies Linares, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien asistió a la inauguración del acuario.

También es posible hacer el recorrido del acuario de la mano de especialistas en biología marina. Estos expertos explican las consecuencias que trae contaminar el agua de los mares y brindan información sobre las especies que se exponen en el lugar. Ellos estarán presentes solo en algunos horarios: viernes y sábado de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.; y domingos de 10:00 a.m. a mediodía.

