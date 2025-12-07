“Quería poder bailar Beyoncé sin quitarme la esencia flamenca”: la historia de Bravata, el grupo de danza peruano que se volvió un fenómeno viral

Ese gesto espontáneo, el de montar una coreografía con una canción no flamenca, pero usando la técnica y fuerza del baile español, se convirtió en la semilla de Bravata. Al inicio fue ella sola; luego, la iniciativa empezó a atraer a otras bailaoras que encontraban en esta fusión única un espacio de experimentación y libertad. El nombre del grupo, en esa línea, alude a la valentía y a la demostración de carácter, algo que les calza a la perfección.

Su primera coreografía, “Boy with a Coin”, marcó la pauta: un pop indie con guiños flamencos que permitió mostrar esa estética híbrida. Pero sería recién con “Stitches” y, más tarde, con su versión de “Malamente” de Rosalía, que Bravata explotaría en redes sociales. Ese video acumuló 2,5 millones de vistas y, para sorpresa del grupo, la propia Rosalía les dio ‘like’ y dejó un comentario. “Fue como un regalo para nosotras. De pronto, teníamos todo un repertorio moderno que también poseía alma flamenca”, añade la artista.

Más allá del impacto digital, la agrupación funciona como un colectivo creativo donde las ideas se construyen en conjunto. Si la canción que eligen tiene raíz urbana, jazz o incluso rock, las bailarinas suelen tomar clases de esos estilos para entender su esencia antes de fusionarlos. “Nos gusta nutrirnos de cada estilo sin perder nuestra raíz flamenca. Eso era lo difícil, pero también lo más emocionante, aprender de todo un universo musical”, explica Olaechea.

Mariana Olaechea (al centro en esta foto), bailaora y directora del grupo, confiesa que todo EMPEZÓ como una búsqueda personal que se convertiría en un fenómeno internacional de danza fusión. (Foto: Sergio Aguilar)

La pandemia, lejos de detenerlas, impulsó su crecimiento internacional. Con talleres online y cursos grabados, Bravata empezó a sumar estudiantes de Europa y Latinoamérica. Hoy, Olaechea radica en Madrid y ha dictado ‘workshops’ en ciudades como Barcelona, Valencia, Varsovia, Roma o Ciudad de México. En Lima, las clases presenciales continúan gracias a la rotación de integrantes que hoy viven en distintos países.

Para quienes quieran seguirlas, Bravata mantiene su actividad principalmente en Instagram: @bravatadance, donde anuncian talleres, videos y nuevas convocatorias. También es posible contactarlas para presentaciones y eventos.

Así, Bravata no solo fusiona estilos: redefine lo que significa bailar desde la identidad, la técnica y la libertad. Un proyecto que, desde el Perú y con el corazón en España, dialoga con el mundo. //