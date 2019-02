El sitio en Barranco pensado para aventureros gastronómicos como tú

Veinte años lleva Jackie en Perú tomando café. No puede vivir sin él y lo consume en todas sus versiones, tamaños y temperaturas. Lo mezcla con lo que le provoca, cuando le provoca, y así lo tiene en su carta. La de Becker es una historia particular: nació en Australia pero se crio en Filipinas (a excepción de algunos años de su infancia que pasó en Lima). Su padre, un periodista estadounidense, había conocido a su madre –peruana– en los años sesenta. Se enamoraron y recorrieron juntos el mundo. Cuando era niña, Jackie recuerda que en su casa en Filipinas se servía ají de gallina. Su madre no sabía cocinar –Jackie tampoco lo hace– pero sí se aseguraba de tener consigo varios recetarios. Dios bendiga a Teresa Ocampo.

Becker nunca consideró abrir un restaurante –su pasión seguía siendo el café– pero la oportunidad surgió allá por 2016. La galería barranquina que es suya le sirvió también para alimentar sus intereses culinarios. Buscaba dos cosas: seguir explorando con el café y tener una mesa donde tomar desayuno todo el día. Poco tiempo después de abrir, sin embargo –y tras el éxito rotundo de Molle, el espacio comandado por Matías Cillóniz que luego trasladó a Miraflores–, la galería tuvo que permanecer cerrada durante algunos meses. El panorama en Colonia se reconfiguró, pero la esencia original aún se conserva. Están, por ejemplo, unas tostadas francesas con tocino y miel con cardamomo (S/ 20) y los huevos benedictinos (pueden salir con jamón o trucha, a S/ 26), casi obligatorios en todo brunch, al igual que dos versiones de tostada de palta (con pepino encurtido, a S/ 14; y con trucha ahumada, a S/ 18). Las alternativas en almuerzo y cena son llamativas. Hay desde un carpaccio de trucha (S/ 25) o una ensalada de queso stracciatella con espinaca, berros y tomates horneados (S/ 26), hasta una versión de magret de pato con arroz y mayonesa de wasabi (S/ 38). Una vuelta por aquí en su próxima visita a Barranco podría resultar interesante. Solo o acompañado.

MAS INFORMACIÓN

-2 cartas se manejan en el local: una de desayunos y brunch; otra de fondos.

-Si bien muchos de los insumos como mieles, granolas, brioches o english muffins se elaboran de cero en la cocina de Colonia, algunos panes se encargan especialmente a la panadería Los 7 Enanos.

-El café juega un rol primordial aquí. Se tuesta un lote de perfil único para Colonia que va rotando según el origen. El que se encuentra estos días viene de Jaén (Cajamarca).

-Son varios los espacios que conviven en la galería: entre ellos, Botica Natural (una barra de batidos, leches y otros preparados orgánicos) y la heladería Bosco Mágico Gelato.

-Cualquiera sea el sitio donde se ubique, puede pedir platos o bebidas de todos ellos.

DIRECCIÓN: Prolongación Av. San Martín 131, Barranco

HORARIOS: Martes a domingo de 8:30 a.m. a 10 p.m. (sábados y domingos brunch todo el día)

CONTACTO: 987-761231