Bruno Ascenzo: "El colegio fue una de las peores etapas de mi vida"

"[El colegio] fue una de las peores etapas de mi vida. No regresaría de ninguna manera". Con esa impactante revelación, el actor y director Bruno Ascenzo empieza su testimonio en la charla sobre bullying escolar 'Cero Abuso', organizada por Somos y el Jockey Plaza. El auditorio, no es para menos, queda perplejo.

En un caso típico de bullying suele haber tres actores: el agresor, la víctima y el espectador. El último valida, con su pasividad ante la violencia o su abierta participación en el acoso, los actos del agresor con su conducta y los recompensa con risas o aplausos. Creándose así un ambiente en que el que agredir se convierte, de alguna forma, natural. "Muchas veces los testigos pueden hacer una gran diferencia", agrega el actor.

"Tuve que acostumbrarme a que me insulten, a que me traten mal, a que me miren o me hablen de una manera despectiva", admite. Y es que las consecuencias para la víctima de bullying son graves: en la vida adulta, quien ha sido acosado de esta manera puede presentar cuadros de depresión y baja autoestima, inseguridad y ataques de ansiedad.

Según las cifras de la plataforma virtual del Minedu, SíSeVe (www.siseve.pe), que permite a alumnos, padres o profesores denunciar de forma confidencial hechos de violencia escolar, el número de casos en el 2018 se incrementó en un 70% con respecto al año 2017.

"Es importante tomar consciencia (...) Podemos ser una herramienta para que estas personitas, que van a ser adultos en el futuro, no sientan el temor y el pavor que muchas veces sentimos -o que por lo menos yo sentía- en el colegio", concluye Bruno Ascenzo.

Revisa el conversatorio: