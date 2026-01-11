Escuchar
(2 min)
Bruno Pérez es uno de los árbitros peruanos con mayor proyección. A los dos Mundiales Sub 17 suma experiencias en un Preolímpico, Copa Libertadores y Sudamericana. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Bruno Pérez es uno de los árbitros peruanos con mayor proyección. A los dos Mundiales Sub 17 suma experiencias en un Preolímpico, Copa Libertadores y Sudamericana. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nadie sueña con ser árbitro en una final, ni siquiera Bruno Pérez. Alguna vez fue prospecto de extremo veloz y alimentó el anhelo de ser futbolista dejándose llevar por la alegría de Ronaldinho y la elegancia de Zinedine Zidane. Con el tiempo, tuvo que aprender a perseguir el balón entre pies ajenos y a entender que este es un oficio que se ejerce en soledad. Entonces empezó otra carrera, menos visible y más exigente. La gloria llegó en su forma más silenciosa: juez principal en la definición del Mundial Sub 17 de 2025. Aquel jueves 27 de noviembre, en medio del ruido, el vértigo y la urgencia del partido en el impresionante estadio Khalifa, en Catar, el peruano respiraba distinto. Sabía que su trabajo sería invisible si estaba bien hecho y eterno si fallaba; pero también que ya había escrito una nueva historia.

“Para vivir de esto debes llegar a la élite”: Bruno Pérez y la historia de cómo se convirtió en el único árbitro peruano en dirigir una final de Mundial
Historias

“Para vivir de esto debes llegar a la élite”: Bruno Pérez y la historia de cómo se convirtió en el único árbitro peruano en dirigir una final de Mundial

El Rincón de Juancho: cómo un pasadizo en el Rímac se transformó en “el restaurante más angosto del Perú”
Historias

El Rincón de Juancho: cómo un pasadizo en el Rímac se transformó en “el restaurante más angosto del Perú”

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años
Historias

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años