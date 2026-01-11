“Para vivir de esto debes llegar a la élite”: Bruno Pérez y la historia de cómo se convirtió en el único árbitro peruano en dirigir una final de Mundial

“No cualquiera hace una final del mundo. Para el Perú es la primera vez, es algo histórico. Lo tienes bien merecido. Recuerda: acá no hay banderas. Vamos a apoyar al que nos guste y tú eres muestra de ello”. Con esas palabras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprobó la actuación de Pérez. Mientras lo escuchaba, el árbitro nacional gritaba por dentro. Apretó con más fuerza la medalla de oro colgada de su cuello, como si ese gesto lo ayudara a mantenerse firme sobre el podio. “Escucharlo fue muy alentador”, nos confiesa. “Me dijo que habrá un seguimiento a mi trabajo. Eso me motivó más”.

Bruno Pérez vive en San Bartolo, en donde realiza toda su preparación. Entrena musculación y suele correr en el malecón o en Punta Negra. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Este capítulo del arbitraje peruano empezó a escribirse dos años antes, en la Copa del Mundo Sub 17 de Indonesia. Allí, el juez se despidió en octavos de final, un límite que dejó preguntas abiertas. Por eso, el torneo de Catar no era solo una nueva designación, sino una prueba: medir su crecimiento y saber en qué punto estaba su carrera. “Era un reto, ya que tenía que superar lo hecho en el Mundial pasado”, explica el réferi de 34 años. “Mi objetivo, siendo realista, era llegar por lo menos a cuartos. Si existía la posibilidad de una semifinal, significaba un logro inmenso para mí y para nuestro arbitraje”.

Una elección muy emotiva

Desde que supo que dirigiría su segundo Mundial consecutivo, Bruno Pérez empezó a prepararse distinto. Ocurrió mes y medio antes del viaje, cuando entendió que no bastaba con estar bien: había que llegar mejor. Ajustó su trabajo físico, buscó reducir su porcentaje de grasa y afinar el ritmo para una competencia que reunía a 27 árbitros de seis confederaciones, varios de ellos habituales en la Champions League. “Estaban también los del país anfitrión, que tiene mucho peso político”, sostiene.

Conforme avanzaba el campeonato, el peruano iba clasificando, como si se tratara de una selección más. Tras dos partidos en fase de grupos, fue designado para la ronda de 16 y luego actuó como cuarto árbitro en octavos. Cuando aguardaba la nominación para cuartos de final, llegó el temido corte. “Te mandan un correo agradeciéndote por la participación y al día siguiente te regresan. Sé lo que se siente eso”, cuenta. “Esperé toda la mañana. Veía cómo otros compañeros se despedían, pero en mi bandeja no había nada. Entonces me dije: ‘Estoy en cuartos. Ya hice más que en el Mundial pasado’”.

Bruno Pérez (al centro) antes de la final del Mundial Sub 17, que tuvo terna peruana. Leonar Soto (extremo izquierdo) y José Castillo (primero de la derecha) fueron jueces de línea. (Foto: archivo personal)

Arbitrar en esa instancia reducía al mínimo las posibilidades de seguir dirigiendo, con tan poco torneo por delante. Doce árbitros para apenas cuatro partidos. El peruano esperaba encontrar algún mensaje en su correo electrónico. No llegó. Nervioso y cargado mentalmente por la posibilidad real de una final, buscó refugio en su ángel más cercano. “La noche previa a la nominación, armé un altarcito, puse agua bendita, que siempre cargo, las tarjetas con las que había dirigido en cuartos y le escribí una cartita a mi hija, que falleció cuando nació. Antes de mis partidos, siempre me entrego a ella. Le pedí que me ayudara a que me dieran la final”, relata. “El día de la elección cruzaba los dedos y pensaba en ella. Cuando Pierluigi Collina —considerado uno de los mejores árbitros de la historia—, dijo mi nombre, tuve que controlarme. Me repetía que mi hija me había hecho el milagro”.

Bruno Pérez recibiendo las felicitaciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la final del Mundial Sub 17. (Foto: archivo personal)

Árbitros peruanos en mundiales Arturo Yamazaki : Chile 62, Inglaterra 66 y México 70 (5 partidos).

Edison Pérez: Alemania 74 (1 partido).

César Orozco: Argentina 78 (1 partido).

Enrique Labó: España 82 (1 partido).

Alberto Tejada: Estados Unidos 94 y Francia 98 ( 3 partidos) .

Kevin Ortega: Catar 2022 como cuarto árbitro.

Diez años después de decidir formar parte del equipo al que siempre pifian, Bruno Pérez corre en la élite del fútbol. Una lesión en el hombro lo apartó de las bandas, pero no del juego. Cambió el vértigo del extremo por el protagonismo silencioso de quien controla el partido. “Estuve a punto de llegar”, recuerda. “Con esa para, aproveché en estudiar para ser entrenador y todo lo que es preparación física. Un amigo árbitro, bastante cercano, me convenció de probar suerte. Al principio no me veía ahí, porque toda la vida jugué”, señala.

Empezó en categorías menores y, empujado por su espíritu competitivo, quiso estar cada vez en partidos más importantes. Así se convenció de hacer carrera y perseguir un objetivo claro: convertirse en árbitro FIFA. “Me dediqué poco a poco, porque al inicio trabajaba en otro rubro”, comenta. “Tuve que dejarlo. Los viajes no te permiten estar pidiendo permiso. Me enfoqué y subí bastante rápido”.

Si dentro de la cancha ser árbitro ya supone una carga, fuera de ella la dificultad se mantiene. En el Perú hay una buena cantidad de réferis, pero muy pocos partidos. Ese desequilibrio impide conformar a todos y vuelve aún más complejas las etapas iniciales de la carrera, donde el arbitraje resulta poco rentable. “No es que tengas asegurados uno, dos o cuatro partidos al mes”, dice Pérez. “A medida que vas escalando y llegas a lo más alto, a ser FIFA, recién se vuelve una carrera. Antes es una ayuda económica importante. Cuando alcanzas la élite, ahí sí puedes vivir del arbitraje, como ahora lo hago y trato de dedicarme por completo”.

En este año de Copa del Mundo, Bruno Pérez sabe que cada partido vuelve a ser una evaluación. Y quiere seguir en la mira del máximo ente del fútbol. //