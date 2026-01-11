“Para vivir de esto debes llegar a la élite”: Bruno Pérez y la historia de cómo se convirtió en el único árbitro peruano en dirigir una final de Mundial
El réferi, que estuvo cerca de ser futbolista, cuenta lo que fue estar en el histórico Portugal – Austria Sub 17. Revela lo que le dijo el presidente de la FIFA, palabras que lo posicionan muy bien de cara al futuro, y también repasa las dificultades de seguir esta carrera en el país.
Bruno Pérez es uno de los árbitros peruanos con mayor proyección. A los dos Mundiales Sub 17 suma experiencias en un Preolímpico, Copa Libertadores y Sudamericana. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Nadie sueña con ser árbitro en una final, ni siquiera Bruno Pérez. Alguna vez fue prospecto de extremo veloz y alimentó el anhelo de ser futbolista dejándose llevar por la alegría de Ronaldinho y la elegancia de Zinedine Zidane. Con el tiempo, tuvo que aprender a perseguir el balón entre pies ajenos y a entender que este es un oficio que se ejerce en soledad. Entonces empezó otra carrera, menos visible y más exigente. La gloria llegó en su forma más silenciosa: juez principal en la definición del Mundial Sub 17 de 2025. Aquel jueves 27 de noviembre, en medio del ruido, el vértigo y la urgencia del partido en el impresionante estadio Khalifa, en Catar, el peruano respiraba distinto. Sabía que su trabajo sería invisible si estaba bien hecho y eterno si fallaba; pero también que ya había escrito una nueva historia.
“No cualquiera hace una final del mundo. Para el Perú es la primera vez, es algo histórico. Lo tienes bien merecido. Recuerda: acá no hay banderas. Vamos a apoyar al que nos guste y tú eres muestra de ello”. Con esas palabras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprobó la actuación de Pérez. Mientras lo escuchaba, el árbitro nacional gritaba por dentro. Apretó con más fuerza la medalla de oro colgada de su cuello, como si ese gesto lo ayudara a mantenerse firme sobre el podio. “Escucharlo fue muy alentador”, nos confiesa. “Me dijo que habrá un seguimiento a mi trabajo. Eso me motivó más”.
Este capítulo del arbitraje peruano empezó a escribirse dos años antes, en la Copa del Mundo Sub 17 de Indonesia. Allí, el juez se despidió en octavos de final, un límite que dejó preguntas abiertas. Por eso, el torneo de Catar no era solo una nueva designación, sino una prueba: medir su crecimiento y saber en qué punto estaba su carrera. “Era un reto, ya que tenía que superar lo hecho en el Mundial pasado”, explica el réferi de 34 años. “Mi objetivo, siendo realista, era llegar por lo menos a cuartos. Si existía la posibilidad de una semifinal, significaba un logro inmenso para mí y para nuestro arbitraje”.
Una elección muy emotiva
Desde que supo que dirigiría su segundo Mundial consecutivo, Bruno Pérez empezó a prepararse distinto. Ocurrió mes y medio antes del viaje, cuando entendió que no bastaba con estar bien: había que llegar mejor. Ajustó su trabajo físico, buscó reducir su porcentaje de grasa y afinar el ritmo para una competencia que reunía a 27 árbitros de seis confederaciones, varios de ellos habituales en la Champions League. “Estaban también los del país anfitrión, que tiene mucho peso político”, sostiene.
Conforme avanzaba el campeonato, el peruano iba clasificando, como si se tratara de una selección más. Tras dos partidos en fase de grupos, fue designado para la ronda de 16 y luego actuó como cuarto árbitro en octavos. Cuando aguardaba la nominación para cuartos de final, llegó el temido corte. “Te mandan un correo agradeciéndote por la participación y al día siguiente te regresan. Sé lo que se siente eso”, cuenta. “Esperé toda la mañana. Veía cómo otros compañeros se despedían, pero en mi bandeja no había nada. Entonces me dije: ‘Estoy en cuartos. Ya hice más que en el Mundial pasado’”.
Arbitrar en esa instancia reducía al mínimo las posibilidades de seguir dirigiendo, con tan poco torneo por delante. Doce árbitros para apenas cuatro partidos. El peruano esperaba encontrar algún mensaje en su correo electrónico. No llegó. Nervioso y cargado mentalmente por la posibilidad real de una final, buscó refugio en su ángel más cercano. “La noche previa a la nominación, armé un altarcito, puse agua bendita, que siempre cargo, las tarjetas con las que había dirigido en cuartos y le escribí una cartita a mi hija, que falleció cuando nació. Antes de mis partidos, siempre me entrego a ella. Le pedí que me ayudara a que me dieran la final”, relata. “El día de la elección cruzaba los dedos y pensaba en ella. Cuando Pierluigi Collina —considerado uno de los mejores árbitros de la historia—, dijo mi nombre, tuve que controlarme. Me repetía que mi hija me había hecho el milagro”.
Alberto Tejada: Estados Unidos 94 y Francia 98 (3 partidos).
Kevin Ortega: Catar 2022 como cuarto árbitro.
Diez años después de decidir formar parte del equipo al que siempre pifian, Bruno Pérez corre en la élite del fútbol. Una lesión en el hombro lo apartó de las bandas, pero no del juego. Cambió el vértigo del extremo por el protagonismo silencioso de quien controla el partido. “Estuve a punto de llegar”, recuerda. “Con esa para, aproveché en estudiar para ser entrenador y todo lo que es preparación física. Un amigo árbitro, bastante cercano, me convenció de probar suerte. Al principio no me veía ahí, porque toda la vida jugué”, señala.
Empezó en categorías menores y, empujado por su espíritu competitivo, quiso estar cada vez en partidos más importantes. Así se convenció de hacer carrera y perseguir un objetivo claro: convertirse en árbitro FIFA. “Me dediqué poco a poco, porque al inicio trabajaba en otro rubro”, comenta. “Tuve que dejarlo. Los viajes no te permiten estar pidiendo permiso. Me enfoqué y subí bastante rápido”.
Si dentro de la cancha ser árbitro ya supone una carga, fuera de ella la dificultad se mantiene. En el Perú hay una buena cantidad de réferis, pero muy pocos partidos. Ese desequilibrio impide conformar a todos y vuelve aún más complejas las etapas iniciales de la carrera, donde el arbitraje resulta poco rentable. “No es que tengas asegurados uno, dos o cuatro partidos al mes”, dice Pérez. “A medida que vas escalando y llegas a lo más alto, a ser FIFA, recién se vuelve una carrera. Antes es una ayuda económica importante. Cuando alcanzas la élite, ahí sí puedes vivir del arbitraje, como ahora lo hago y trato de dedicarme por completo”.
En este año de Copa del Mundo, Bruno Pérez sabe que cada partido vuelve a ser una evaluación. Y quiere seguir en la mira del máximo ente del fútbol. //
El fútbol peruano, las críticas, el arbitraje en el país y más
"Haber jugado al fútbol creo que me ayudó. De repente, tengo un pasito adelante al saber qué es lo que van a hacer los jugadores, esa lectura que me dio haber jugado".
"Tengo cerradas mis redes sociales, en privado, y solamente comparto fotos relacionadas al arbitraje, muy poco vida personal. No ando publicando sobre lo que hago fuera del arbitraje porque a nadie le importa lo que haga. Me cuido de esa manera".
"Los hinchas creen que nacimos siendo árbitros. De pequeño y adolescente nunca pensé en ser árbitro, se dio así. Uno trata de hacer lo mejor para seguir creciendo en su carrera, acá no hay un tema de hinchaje".
"El árbitro sudamericano dirige en cualquier parte del mundo. No sé si mis colegas de los otros continentes puedan hacer lo mismo".
"La parte psicológica es inversión de cada uno, lo tuve alguna temporada atrás. Es importante porque te ayuda a ver ciertas situaciones. Por ejemplo, que no tengas la carga si te equivocaste en una jugada y luego en el camerino, durante el entretiempo, ves que te equivocaste y comienzas a compensar".
"Llegar a ser FIFA es la carrera que uno intenta tener, en el menos tiempo posible. Si te quedas mucho tiempo en tercera, en Liga 2 o Liga 1, pierdes muchos años. Ahí está el problema, ya que se hace menos rentable también. En ese puento es bien complicado, vas a tener que trabajar y arbitrar a la vez".
"En la final del Mundial (Portugal vs Austria), los jugadores europeos nunca trataron de rodearme para pedirte una amarilla, ni a hacerme cargamontón, como normalmente sucede en Sudamérica. Creo que es un tema cultural".
"Aquí se quejan porque piden jugar tiempo efectivo y culpan a los árbitros. Pero, ¿cómo voy a dar tiempo efectivo si estoy más tratando de lidiar con los jugadores que dedicándome a dirigir? A nosotros nos conviene que el fútbol peruano crezca, que tenga equipos más competitivos en los torneos internacionales. De esa manera, a nosotros, los árbitros, nos van a haber mucho mejor porque vamos a estar dirigiendo en una liga con mayor exigencia".