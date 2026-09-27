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Resumen

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Damacino Ancco nos recibe en Artesano Café, espacio donde su experiencia y curiosidad convergen para revalorar la riqueza de la panadería tradicional del Perú.
Damacino Ancco nos recibe en Artesano Café, espacio donde su experiencia y curiosidad convergen para revalorar la riqueza de la panadería tradicional del Perú.
/ Elias Alfageme
Por Pierina Denegri Davies

Mucho antes de ser reconocido como maestro panadero, Damacino Ancco aprendió a calcular la temperatura del agua sin termómetros. Su abuela Francisca le pedía que acercara el codo y comprobara cuánto tiempo podía soportar el calor. Luego preparaban la masa con harina de trigo regional y chicha de jora, esperaban hasta el día siguiente y reconocían, por el aroma, cuándo estaba lista para entrar al horno. En Ichupampa, su pueblo natal en el valle del Colca, no había electricidad, teléfono ni carretera. Tampoco hacían falta palabras como fermentación o masa madre. Lo que había era conocimiento obtenido por la experiencia.

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Entrevista