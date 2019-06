¿Buscando qué leer? Estos son los libros de la semana que recomienda Somos

"Dónde estuviste toda nuestra vida, Lucia Berlin”, clamaron miles de lectores tras aparecer Manual para mujeres de la limpieza, su notable antología de relatos. Hablamos de una mujer que trabajó haciendo de todo para mantener a sus hijos y que, además, supo plasmarlo en historias de sutil épica doméstica. Publicó muy tarde, y solo a finales de siglo XX comenzó a convocar lectores.

Tras aquel gozoso primer contacto llega ahora Una noche en el paraíso, colección de 22 relatos donde la experiencia ilumina lo significativo en un mundo donde la belleza y la vulgaridad coexisten entrelazadas. Como si viéramos carteles publicitarios de los años 50, visitamos a madres alcohólicas en sus impecables cocinas, mientras sus maridos desaparecen sin dejar rastro o se quedan en casa, pero colgados de la heroína. En notables relatos como “La casa de adobe con tejado de chapa”, “Las exesposas” o “Una noche en el paraíso”, Berlin construye su máscara de mujer sobreviviente para esconderse y a la vez mostrarse, advirtiéndonos en esa performance cuán falso resulta lo que se nos ofrece como normal: el amor romántico, la crianza de los hijos, la fe religiosa o la felicidad conyugal.

Aventajada discípula de Chéjov y a la vez absolutamente singular, todo relato de Berlin nos golpea por una naturalidad que se nutre de la experiencia personal. “Mi madre escribía historias verdaderas; no necesariamente autobiográficas, pero por poco. […] Lucia decía que eso no importaba: la historia es lo que cuenta”, escribe Mark Berlin, hijo de la escritora, en el prólogo del volumen. Hagámosle caso al privilegiado testigo: leer a Lucia Berlin es una invitación a olvidar el dogma que afirma que toda literatura no es más que un artificio. Los cuentos de Berlin lo son también, claro, pero nos cuesta creerlo. //

SOBRE LA AUTORA:

​Lucia Berlin (1936-2004). Natural de Juneau, capital del estado de Alaska, EE.UU. Casada tres veces, con cuatro hijos, trabajó de recepcionista, enfermera y limpiadora, experiencias que se verán reflejadas en sus cuentos, como también sus adicciones. Murió a los 68 años.

La historia en cómic de la cerveza, de Jonathan Hennessey y Mike Smith

Principal

Literalmente estimulante: el pasado y el presente de la cerveza plasmados por una ilustración dinámica y una detallada investigación que nos retrotrae al año 7000 a.C. Desde los tempranos experimentos con la fermentación, el auge de su consumo en la caída del imperio romano, su circulación en la Edad Media y su propagación global en el periodo capitalista. El artista Aaron McConnell es capaz de aportarle acción cinematográfica a temas tan abstractos como la pasteurización y el lagering.

El futuro de la humanidad, de Michio Kaku

Debate

Sea por nuestra culpa o por cataclismos cósmicos, es seguro que algún día la Tierra dejará de ser habitable. Motivado por esta certeza, Michio Kaku, el reconocido físico de Harvard, imagina el mejor plan de evacuación. Aunque al lector no iniciado le parezca ciencia ficción, el popular divulgador científico enlista todos los retos a enfrentar para el salto al planeta rojo y más allá, no solo las tecnologías de la colonización espacial, sino el transhumanismo y la inmortalidad.

La caja de botones de Gwendy, de Stephen King

Suma

Nadie como Stephen King para dar el protagonismo a los niños en sus historias. Gwendy es maltratada por sus compañeros de escuela por sus problemas de peso. Un hombre de permanente sombrero negro le entrega una caja de botones, de la que puede extraer eternos chocolates y dólares de plata. King no supo cómo finalizar el relato y le encargó la tarea a Richard Chizmar. Una decisión, digamos, desconcertante.