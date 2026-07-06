El camino hacia ese logro no fue sencillo. En tierras brasileñas tuvo que superar a algunos de los mejores exponentes de su división para quedarse con la medalla de oro y sumar 36 puntos en el ránking, una cifra que le permitió desplazar a sus rivales y alcanzar el primer lugar.

El Brasileiro Crianças forma parte del reducido grupo de campeonatos de cuatro estrellas de la IBJJF, junto con el Pan Kids y el Campeonato Europeo, por lo que cada victoria tiene un peso decisivo en la clasificación anual.

Caetano en el podio del Campeonato Brasileiro Crianças 2026.

A su corta edad, Caetano ya se abre paso en un deporte dominado históricamente por potencias como Brasil y Estados Unidos. Su presente confirma el talento que ha mostrado desde sus primeras competencias y lo proyecta como una de las mayores promesas del jiu-jitsu peruano. Ahora, el reto será demostrar que llegar a la cima fue apenas el primer paso y que tiene las condiciones para mantenerse en ella.

La primera llave

Cuando Caetano cumplió tres años, su padre, un aficionado al jiu-jitsu, le compró su primer kimono. “El tatami es un lugar muy noble para un niño porque puede jugar y caerse sin hacerse daño. Al principio solo me acompañaba, iba a divertirse y a familiarizarse con el ambiente. Estuvo así hasta los cinco años”, nos dice Daniel Bacigalupo, su papá.

Luego empezó a entrenar de forma más seria: cuatro o cinco veces por semana, alrededor de dos horas. Poco después llegó su primera competencia. Aquella vez no pudo subirse al podio, pero entendió que en el deporte también se aprende de las derrotas. Lejos de amilanarse, le dijo a su padre que quería seguir entrenando para alcanzar su primera victoria, la cual no tardó en llegar.

Caetano posa con algunas de las medallas que lo llevaron a convertirse en el número uno del ránking mundial de jiu-jitsu en su categoría. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

En ese proceso, han sido fundamentales su disciplina, perseverancia y el trabajo junto a sus entrenadores. Por estos días, Caetano entrena con la guía del maestro Dante Nieri, quien ha sabido potenciar sus condiciones y desarrollar su talento para dar el salto al circuito internacional. “Ahora entreno todos los días. Tengo que entrenar mucho más para mantenerme en el primer lugar”, nos dice el joven deportista.

La agenda de Caetano está lejos de parecerse a la de cualquier niño de su edad. Entre las clases del colegio y los entrenamientos diarios, tiene que organizarse para viajar al extranjero y competir contra los mejores exponentes infantiles del mundo. El equilibrio no siempre es sencillo. “Nuestro trabajo consiste en acompañarlo y asegurarnos de que no descuide sus estudios. Él sabe que si el colegio no marcha bien, los viajes y las competencias también pueden verse afectados”, explica Daniel.

Caetano Bacigalupo en pleno combate.

En los últimos meses, Caetano consiguió la medalla de oro en un Grand Slam disputado en Los Ángeles, se coronó campeón del Brasileiro Crianças y alcanzó el primer lugar del ránking mundial de su categoría. Antes, también había obtenido la medalla de plata en el Pan Kids, considerado el campeonato infantil más importante del circuito. En los próximos meses competirá en el Mundial de Luta Livre, volverá al Pan Kids y, si todo marcha según lo previsto, participará en el torneo internacional organizado por la UFC en Las Vegas.

Mientras tanto, Caetano seguirá haciendo lo que más disfruta: entrenar, viajar y aprender. Es el número uno del mundo, pero su historia apenas comienza. //