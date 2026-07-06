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Resumen

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Caetano Bacigalupo posa junto a las varias preseas que ha conseguido en el mundo. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Caetano Bacigalupo posa junto a las varias preseas que ha conseguido en el mundo. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Por Jorge Chávez Noriega

Pocos deportistas pueden decir que son los mejores del mundo. Caetano Bacigalupo ya forma parte de ese grupo. El joven peruano alcanzó el primer lugar del ránking mundial de jiu-jitsu en su categoría gracias al título obtenido en el Campeonato Brasileiro Crianças 2026, en Barueri, São Paulo.

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