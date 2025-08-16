Diana Gonzales Obando
El café peruano de fiesta: quiénes están detrás de cada taza, el fervor por promoverlo y las cafeterías dentro de las 100 mejores del mundo
El cafecito, ese que te acompaña por las mañanas, después de almuerzo o durante el lonche, se vuelve más peruano día tras día. Mientras el consumo per cápita viene sobrepasando el kilo anual (1,2 kilos, cifra todavía baja en comparación con Brasil o Colombia), en calles y esquinas las cafeterías de especialidad toman mayor presencia, tanto en las regiones como en la capital.

