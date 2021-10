Conforme a los criterios de Saber más

Quien no use alguna red social, que tire la primera piedra. Hace tres años, el día que mi madre decidió comprar un smartphone y crearse una cuenta de Facebook, entendí que no habría ser vivo con acceso a la tecnología que escape de las redes sociales. De hecho, alguna vez me ha sido más fácil ubicar a mi madre, hoy de 76 años, etiquetándola en una publicación de Facebook que llamándola por teléfono.

Ambas somos parte del grupo de 13.2 millones de peruanos que, según una encuesta de Ipsos realizada el 2020, usa redes sociales. Según dicha encuesta, el 94% del total usa Facebook, el 86% WhatsApp, y el 60% Instagram. Ante la caída de las tres redes sociales que pertenecen al imperio creado por Mark Zuckerberg se han visto truncadas las comunicaciones interpersonales. Los ámbitos familiares, amicales y laborales han visto interrumpidas rutinas dependientes de la inmediatez. Y así como nos costó adaptarnos a esas rutinas, también nos está costando dejarlas de lado.

“La tecnología es parte importante de nuestras vidas y, por si quedaba dudas, lo ha demostrado con creces durante la cuarentena por la COVID-19: ha servido como herramienta fundamental para el trabajo y aprendizaje remoto, y también como una ventana de escape a la ansiedad e incertidumbre que nos generaba no saber qué pasará con la pandemia. Por ello, cuando algunas aplicaciones tecnológicas no funcionan o el internet se cae, nos genera ansiedades y estrés al no saber cómo lidiar con ello”, dice Christian Martínez Monge, psicólogo clínico y docente PUCP.

Él mismo nos ofrece algunos tips que podrían ayudar a manejar emocionalmente estas situaciones:

1. No soy yo:

Tener consciencia que los problemas tecnológicos (caídas de aplicaciones, fallas del internet, etc.) no son causadas por nosotros y por ende, su solución no está a nuestro alcance, motivo por el cual, evitemos estresarnos en cómo solucionarlo porque no lo podremos hacer.

2. El plan B:

Considerar con tu equipo de trabajo o estudio alguna alternativa momentánea de solución, considerando que no todas las personas podrán acceder a ellas de manera ideal o esperada: uso de correos electrónicos, llamadas telefónicas, aplicaciones alternativas.

3. Estar con uno mismo:

Darse un respiro de las conexiones y aplicaciones al internet. Si bien nos puede generar ansiedad y estrés el no tener cómo comunicarnos con otras personas, hay que considerar que el estar unos minutos, quizás horas o hasta un día sin comunicarnos con el mundo ayudará a nuestra higiene mental, a tener espacios con nosotros mismos.

4. Aprovechar para producir sin interrupciones:

Realizar actividades de trabajo o estudio sin los distractores propios de las redes sociales pueda volvernos más efectivos por un corto plazo y quizás a futuro lo usemos como herramientas en la vida.

5. Replantear plazos:

Quizás lo que más ansiedad genere es que no se cumplan con plazos o actividades programadas, pero hay que considerar que ello no es final del mundo y que todos estamos pasando por el mismo problema; por ello, replantear plazos de entregas o actividades programadas ayudará mucho a tener calma y reorganizarnos.

6. Pensar en nuestros privilegios:

¿Cuánta gente atraviesa problemas de conectividad a diario debido a que no cuentan con recursos económicos o tecnológicos que permitan una conexión plena? ¿Cuántas personas no cuentan con internet de la forma como nosotros contamos? Quizás, pensando en ello, podamos agradecer a la vida de nuestros privilegios y con ello tranquilizar nuestras angustias.

Tener en cuenta esto permitirá poner en práctica el control de nuestra tolerancia a frustraciones, tener más paciencia y empatía por los demás, y así también aprender a priorizar aspectos importantes de la comunicación a tiempo real para no sobre cargarnos de información innecesaria.

También puede interesarle:

Video recomendado

Whatsapp | Hackers aprovechan falla de seguridad en aplicativo para instalar programa espía. (Video de AFP / Foto de EFE) null