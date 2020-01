1) Elecciones congresales

Domingo 26 de enero

El último domingo del primer mes del año, los peruanos elegiremos a los congresistas que completarán el periodo legislativo 2016-2021. Más de 24 millones de personas (casi 1 millón se encuentra en el extranjero) participarán en los comicios.

2) Concierto de Soda Stereo

3 de marzo / Estadio Nacional

Gracias totales es el nombre de la gira –la primera que realizan en más de una década– de reencuentro de la mítica banda argentina. Charly Alberti (batería) y Zeta Bosio (bajo), miembros originales de la agrupación, se juntarán para un espectáculo que dará la vuelta por diferentes países de Sudamérica y rendirá homenaje, como debe ser, a Gustavo Cerati.

3) Eliminatorias Qatar 2022

Inician en marzo

La selección peruana comenzará una nueva aventura el año que viene. Realizado el sorteo del fixture, el equipo que dirige Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay (en Asunción) y Brasil (en Lima) en la primera fecha doble de marzo.

Perú tiene un buen recuerdo de su última visita a Asunción donde goleó 4-1 a Paraguay. (Foto: Norberto Duarte / AFP)

4) Concierto de Guns N’ Roses

24 de marzo / Estadio San Marcos

En el 2016, más de 40 mil personas abarrotaron el Estadio Nacional para escuchar a la legendaria banda de California. Cuatro años después, el público peruano podrá ser nuevamente testigo de la música de Axl Rose (vocalista), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra), quienes pisarán nuestro país en su gira Not in this Lifetime.

5) La Casa de Papel (Temporada 4)

3 de abril

¿Sigue viva ‘Nairobi’? ¿El ‘Profesor’ fue descubierto por la policía? ¿Qué pasó con la inspectora ‘Raquel’? Son varias las preguntas que responderá la cuarta temporada de la serie española más exitosa de Netflix: más de 34 millones de hogares sintonizaron los últimos capítulos.

FOTO 12 | El estreno de la tercera temporada de “La casa de papel” se convirtió en todo un acontecimiento en España y a nivel internacional. Tanto, que en su primera semana más de 34 millones de personas vieron la nueva entrega de la historia de Berlín, Tokio, Lisboa, Río o el Profesor.

6) Concierto de Kiss

2 de mayo / Costa Verde

Los pintarrajeados más famosos de la historia del rock se retiran –The End of the Road es el nombre de su última gira– y no podían dejar de lado al Perú. Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra) darán un espectáculo único en la Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel.

7) Eurocopa 2020

12 de junio al 12 de julio

Para celebrar el 60 aniversario del campeonato europeo, la UEFA decidió elegir 12 países diferentes como sede. Así, la final se jugará en Londres (Inglaterra), los cuartos de final en Bakú (Azerbaiyán), Múnich (Alemania), Roma (Italia) y San Petersburgo (Rusia), mientras que ciudades como Ámsterdam (Holanda), Bilbao (España), Bucarest (Rumania), Budapest (Hungría), Copenhague (Dinamarca), Dublín (Irlanda) y Glasgow (Escocia) acogerán encuentros de octavos y fase de grupos.

8) Copa América 2020

12 de junio al 12 de julio

Una nueva edición del torneo de países sudamericanos más antiguo del continente se realizará el año entrante. Esta vez, Argentina y Colombia serán las sedes del campeonato. La selección peruana jugará en el grupo de la Zona Norte (sede en Colombia), donde están Brasil, Ecuador, Venezuela, Qatar y el país cafetero.

9) Juegos Olímpicos 2020

24 de julio al 9 de agosto / Tokio

La cita más importante del mundo polideportivo se muda de Sudamérica a Asia (Río 2016 fue la edición pasada). En esta edición, se sumarán nuevos deportes como el surf –donde Perú sueña con una medalla–, el béisbol y el karate. Nuestro país ya cuenta con más de 14 clasificados al evento olímpico.

10) Concierto de Harry Styles

17 de octubre / Jockey Club del Perú

El ex integrante de la banda One Direction acaba de lanzar su segundo álbum en solitario, el cual viene a promocionar a la capital. La gira del cantante y compositor británico se llama Love on Tour.

11) PlayStation 5

Diciembre

Teniendo en cuenta que la versión pasada de la consola de videojuegos (PlayStation 4) se lanzó a finales del 2013, es hora de que Sony renueve las especificaciones y características de uno de los aparatos electrónicos más vendidos en todo el mundo. Preparen los mandos.

Por el momento, la empresa no ha divulgado el precio oficial del PS5 ni ha aclarado si los juegos del PlayStation 4 podrán ser utilizados en esta nueva consola. (Foto: PS5)

12) Ampliación del Metropolitano a Carabayllo

Diciembre

A finales del próximo año, el servicio del Metropolitano de Lima debería llegar hasta Carabayllo, gracias a las 18 nuevas estaciones con las que contará el servicio de transporte público, tal como lo anunció este año Jorge Muñoz, alcalde de la capital. Las obras arrancarán iniciando el 2020 y en 10 meses deberían estar finalizadas.

13) House of The Dragon

Fecha sin confirmar

No existirá nada como Juego de Tronos, pero HBO tiene preparada una serie que conecta con la legendaria historia de Jon Snow y compañía. Se llamará House of the Dragon y será una precuela de GOT. En esta ocasión, se contará todo sobre la Casa Targaryen y la narrativa estará basada en el libro Fuego y sangre.

14) Perú en la Expo DubÁi 2020

20 de octubre

Las Exposiciones Universales son un conjunto de exhibiciones de gran importancia a nivel mundial que se celebran desde hace 150 años en diferentes partes de planeta. Esta vez le toca organizar a Dubai y Perú estará presente. Durará 173 días (hasta el 10 de abril del 2021) y se espera la llegada de 15 millones de visitantes. Aquí, nuestro país pondrá en vitrina sus principales atractivos turísticos y productos de exportación, entre otras propuestas.

15) Elecciones presidenciales de EE.UU.

3 de noviembre

¿Donald Trump será, por un nuevo periodo, presidente de Estados Unidos? Eso lo conoceremos en el penúltimo mes del próximo año. Lo que se sabe, antes de que termine el 2019, es que más de 20 hombres y mujeres se postularon para conseguir la nominación del Partido Demócrata a las elecciones, que intentará sacar de la Casa Blanca al actual y polémico mandatario.