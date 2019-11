No todo es ‘Tutu’ en la hoja de vida del cantante colombiano Camilo Echeverry. Este año, alcanzó su primera nominación al Latin Grammy como coautor de la exitosa ‘Querer Mejor’, canción interpretada por Juanes y Alessia Cara, composición que se suma a la lista de hits como ‘Sin Pijama’ (Becky G y Natti Natasha), ‘Duro y Suave’ (Leslie Grace y Noriel) y ‘El Clavo’ (Prince Royce), en las que también marcó su pluma.









1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Bucear.

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Difícil. Estar en familia haciendo lo que me gusta.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

La cucarachas.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La imperfección.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Buscar ser perfecto desde la imperfección.

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Evaluna.

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Una vida sin propósito.

8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tengo extravagancias.

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira. Fingir interés.

10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

Las palabras que uso todo el tiempo son amor y tribu.

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser feliz en el proceso a perseguir mi propósito.

12. ¿En qué ocasiones mientes?

Disfrazo la verdad cuando sé que le voy a hacer daño a alguien. Me trago la verdad.

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Tantas veces... En cualquier lugar al lado de Evaluna con mi guitarra.

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Dedicarle mi tiempo a lo que me hace feliz.

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un carrito muy pequeñito de juguete que tengo en mi casa y me regaló mi papá.

16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Crear cosas nuevas.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La excelencia.

18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Pablo, el personaje biblíco, o con David. Con este último, porque fui -y soy- minúsculo, batallando con cosas gigantes desde mi minusculidad. Y con Pablo porque estoy sumado a algo que antes perseguía.

19. ¿Cómo te gustaría morir?

Después de haber hecho algo que me haga muy feliz, de manera tranquila y sin hacerle mucho daño a la gente que esté al lado mío.

20. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Uy no, no quisiera volver aquí. Si me voy no volvería.

21. ¿Cuál es tu lema?

Amar es mi revolución.

22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Muchas cosas... hay ciertos ángulos en los que no me siento yo mismo... y no me da rabia tener eso, me batalla que me pueda molestar cómo me veo.

23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Pintar, dibujar. Lograr poner lo que tengo en la cabeza de manera artística.

24. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Desprecio es una palabra muy densa... desprecio algunas cosas pero no personas.