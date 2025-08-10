Por un Perú con “menos prejuicios” para las mujeres: las demandas de 200 menores a los futuros líderes del país

Kimberly Guzmán tiene 16 años y está cerca de terminar la secundaria en un colegio de Huancavelica. Si el Perú fuera como ella lo anhela elegiría estudiar Ingeniería. Dice que es su profesión soñada, pero en los últimos meses ha pensado que Enfermería sería una mejor opción porque es una carrera con “menos prejuicios” para las mujeres y ella tendría mejores oportunidades de conseguir trabajo. “El Perú que yo sueño, la verdad, está muy lejos, pero quiero contribuir a que se haga realidad”, dice la adolescente, que ve su futuro con preocupación.

Kimberly, la mayor de cinco hermanos, es una destacada líder y regidora escolar. En junio participó junto con otros niños, niñas y adolescentes de Huancavelica en uno de los cuatro talleres descentralizados organizados por El Comercio y Unicef para escuchar y difundir las voces de quienes aún no votan, pero se verán impactados por las decisiones de las próximas autoridades. En un país de 34 millones de habitantes, casi un tercio tiene menos de 18 años y ve con claridad lo que debe cambiar.

Hans Flores, de 16 años, lamenta los problemas de inseguridad que persisten en Loreto, así como la minería ilegal en su región. (Foto: Rogger Barranzuela)

Karen Cañapataña, de 15 años, es brigadier general de Ecología y se sumó al taller en Ucayali. Uno de sus mayores deseos es que se resuelvan los problemas que afectan a la educación en su región. “Me gustaría que las siguientes autoridades se preocupen por que tengamos educación y escuelas de calidad. Hay varios colegios donde las aulas son de madera, entra la lluvia, y no cuentan con un patio o áreas de juego”, dice la joven, que insiste, además, en la necesidad de mayor tecnología.

Ucayali —lamenta Karen— sufre también el flagelo de la violencia hacia los menores y registra casos alarmantes de embarazo adolescente, con tasas que superan por mucho el promedio nacional. La menor señala que aún se trata de un tema tabú en la mayoría de hogares, por lo que considera importante que los colegios y los centros de salud organicen jornadas informativas para que los jóvenes puedan aprender al respecto ante la falta de orientación.

Desde Ucayali, Karen Cañapataña, de 15 años, espera que su hermano menor pueda expresarse libremente y crecer en un lugar libre de drogas. (Foto: Santiago Romaní)

Un decálogo necesario

Las voces de los niños y niñas sonaron en los cuatro talleres —que se completaron en Ucayali y Lima— como un vendaval de anhelos y peticiones, pero sobre todo como un llamado a la acción. Alrededor de 200 menores de diversas organizaciones participaron en las dinámicas con debates internos, dibujos y trabajos en grupo. El resultado fue una lista de 10 demandas, pieza central de la campaña ¡Vota por Mí!, lanzada a fines de julio, con la que El Comercio y Unicef buscan poner en la agenda pública las necesidades de la infancia en el contexto electoral de este y el próximo año a través de un decálogo construido por los propios niños y niñas del país.

En Lima, Mark Ríos, de 17 años y fundador de la organización juvenil Amanecer, ve con entusiasmo la posibilidad de que el decálogo llegue a las manos del futuro presidente o presidenta del Perú, y a los próximos parlamentarios. “Yo creo que es imposible solucionar todo en cinco años, pero sí podemos poner como prioridad algunos temas clave, como la educación, la participación ciudadana, la igualdad de género y la reducción de la pobreza. Muchas veces no se toma en consideración nuestra opinión, pero somos más que escolares, somos ciudadanos que también participamos”, afirma el joven.

El decálogo de los niños del Perú Sus demandas para las próximas autoridades: 1. Crecer sanos.

2. Tener salud física y mental.

3. Asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria.

4. Acceder al mundo digital.

5. Prevenir la violencia y el embarazo adolescente.

6. Crecer protegidos del crimen y la inseguridad.

7. Superar la pobreza.

8. Escuchar las propuestas y opiniones de la infancia.

9. Aprender y participar en el cuidado del medio ambiente.

10. Ser prioridad durante las emergencias.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio destaca que los niños ven la política desde las aulas, la calle, sus casas, la interacción con su entorno, y perciben fallas y necesidades que los adultos ya normalizaron o dejaron de notar. “Por eso es importante incluirlos en una iniciativa como esta que rompe el centralismo de Lima y ayuda a construir una democracia más participativa. Aunque no tengan voto, sí tienen voz”, añade.

La meta de ¡Vota por Mí! es generar debate, pero también acciones concretas. “Esperamos que los partidos, sus equipos técnicos y candidatos incorporen las demandas de los adolescentes en sus propuestas y planes de gobierno, y que la ciudadanía incluya este criterio al momento de decidir su voto: ¿qué están planteando los candidatos para resolver los problemas que afectan a la niñez?”, apunta Alejandra Arispe, gerente de Comunicación de Unicef en Perú.

El Perú del futuro

Pese a los problemas y desafíos urgentes, los niños tienen esperanza de que es posible lograr cambios en el Perú. A sus 16 años, Hans Flores es líder de la organización adolescente ALEESI en Loreto y formó parte de la última edición del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio, donde realizó junto a sus compañeros un reportaje sobre la minería ilegal. Esa experiencia lo ha inspirado a seguir la carrera de Ingeniería de Minas, con el objetivo de encontrar soluciones para esta problemática que afecta a su región, dejando profundas huellas, especialmente en términos de inseguridad.

Kimberly Guzmán, de 16 años, participó en el taller en Huancavelica, donde abogó por mejores oportunidades para las niñas y adolescentes de su región. (Foto: Rogger Barranzuela)

Para Hans no es concebible un desarrollo real si los niños y sus familias tienen miedo de salir de sus casas. “La inseguridad ciudadana es un problema en la ciudad de Iquitos, a mí me preocupa mucho la delincuencia y sé que es una mala influencia para los adolescentes y jóvenes”, reflexiona.

Además de sus demandas, Hans, Kimberly, Karen y Mark tienen en común el deseo de una mejor infancia para sus hermanos. “Mi hermana menor tiene 12 años, quisiera que viva en un lugar donde pueda desarrollar sus capacidades y tomar buenas decisiones. Un futuro en el que Loreto sea una ciudad segura y ella pueda salir a la calle tranquila y que no le pase nada”, dice Hans. Los niños ya hablaron y preguntaron si su futuro será mejor. La respuesta está en las manos de los próximos líderes políticos del Perú. //

Una campaña para la niñez ♦◊ La campaña ¡Vota por Mí! se extenderá hasta julio de 2026, cuando asuman sus funciones las próximas autoridades.

♦◊ La iniciativa recoge las voces de miembros de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, Senaju, Sinfonía por el Perú, Corresponsales Escolares, entre otras organizaciones.

♦◊ El decálogo está disponible en español, quechua y shipibo en este enlace: www.unicef.org/peru/decálogo.