El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades con mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres peruanas, es la tercera causa de muerte por cáncer en el Perú y ocupa el primer lugar de mortalidad por cáncer en mujeres de 15 a 44 años. El 85 % de casos se detectan en estado avanzado, pese a ser una enfermedad que se puede prevenir a tiempo, aún existe esa brecha por la falta de cultura preventiva, temor o desinterés.

Por ello, la Liga contra el Cáncer lanza su nueva campaña: “Útero sin vergüenza” dirigida a todas las mujeres por el Día de la lucha Contra el Cáncer de Cuello Uterino que se celebra el 26 de marzo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal concientizar a todas las mujeres peruanas sobre la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que, con un diagnóstico oportuno, se podrían revertir las cifras de mortalidad que existe en el Perú, donde cada 5 horas muere una mujer por este mal según el Ministerio de Salud.

“Con esta campaña queremos desmitificar la falta de cultura preventiva, incentivando a todas las mujeres a realizarse un chequeo que es vital, porque te permite detectar estas lesiones antes de que se conviertan en una enfermedad mortal.” precisó Damary Milla, Gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

Campaña de despistajes para zonas vulnerables

Como parte de la campaña La Liga Contra el Cáncer realizará despistajes en sus Centros Detectores que están ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima desde el 10 hasta el 31 de marzo por una donación de 35 soles. ‘Este monto nos permitirá continuar con los despistajes gratuitos a mujeres en zonas vulnerables’, acotó Damary Milla, gerente general de La Liga Contra el Cáncer.

En el marco del día mundial, 26 de marzo, se desarrollará por la mañana una activación de prevención en un parque de Lima, donde la comunidad podrá acudir y participar de charlas educativas y chequeos ginecológicos preventivos gratuitos para mujeres.

Además, también se realizarán despistajes de cáncer de cuello uterino en diferentes provincias como Arequipa, Cusco y Moquegua, durante el mes de marzo.

Los interesados que deseen programar sus citas pueden hacerlo llamando a la central telefónica: 204-0404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o acercarse a los centros de Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), atenderán en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

