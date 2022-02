Conforme a los criterios de Saber más

“Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Algún día nuestro entrevistado Renzo Tipacti recordará que esta fue su primera entrevista para la televisión. Yo escuché su música hace poco y me encontré con una voz muy especial. Diría como ... distinta. Es que no se parece a otra. Y es también la forma de interpretar sus composiciones, y las de otros, la que lo hacen único”. Así fue como la conductora, productora y erudita de la música Mabela Martínez presentó a este talentoso limeño hoy radicado en Nueva York cuando ella lo invitó a su programa en el 2019. Ella vio entonces la proyección de este también compositor cuya música transita entre R&B, soul y funk. Siempre eso sí, con una influencias latinoamericanas. En Somos coincidimos y, créanos, deben seguirlo ya en Spotify o Instagram.

Renzo vivió toda su vida en Surco. Solo brevemente en Barranco antes de mudarse el año pasado a Nueva York. (Foto: Difusión)





Renzo canta en inglés, pero ya piensa en un próximo disco en el que combine temas en español. El que está promocionando ahora se llama “Textures”, y fue producido por Top of New York Music -el sello del que es co socia la modelo e ingeniera de sonido Janick Maceta en la Gran Manzana-, y también por Salazar Boutique Digital, la empresa del mismo Renzo, hoy de 28 años.

“He cantado desde los 10. Aquí tocaba en bares, restaurantes y hoteles. Pero en el 2018 comienzo a pensar que emigrar era una buena idea para crecer como artista. Justamente entonces fui convocado por Top of New York para colaborar con arreglos para otros artistas que hacían música electrónica allá. Luego fui regresando varias veces para hacer los contactos necesarios que hicieran posible mi estadía. Y así ya tengo como un año fuera del Perú”, cuenta Renzo, quien este 16 de febrero se presentará en Barranco en un show que será presencial y por streaming.

“Vivir en Nueva York me ha inspirado de muchas maneras, he sido una esponja. Desde el simple hecho de estar moviéndome en el subway de un lado a otro hasta conocer a gente de tantas culturas. Los museos, los conciertos. Por otro lado he tenido la suerte y la bendición de poder vivir de lo que hago. Soy músico de sesión para otros artistas, pero también me presento en eventos privados y en locales”, detalla.









En la única presentación que tendrá en la capital se realizará a la par una exposición audiovisual. “Es una curación de la experiencia que he tenido recopilando cosas de Nueva York. Están todos invitados”, finaliza.

DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS:

Tanto los tickets para el show presencial como para el virtual pueden adquirirse al 923329984 o escribiendo a renzoticpatioficial@gmail.com





