Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Ballarta usa lentes oscuros en sus shows porque en el 2012, cuando comenzó a hacer stand up comedy en su México natal, le daba ‘pena’ mirar al público a los ojos. Vencida hace mucho la timidez, hoy se los pone porque ya es parte de su look. Tanta experiencia ha cogido en el oficio que, de hecho, es considerado hoy una de las más celebradas e irreverentes figuras latinoamericanas del arte del monólogo cómico. Aunque eso no es lo único que hace. También es actor y se dedica al doblaje de voz en series animadas. No obstante, han sido sus rutinas de humor sobre todos los tópicos posibles, con un estilo que para muchos podría topar con los límites de lo permitido, las que lo han llevado a tener apariciones en Comedy Central Latinoamérica, dos especiales en Netflix y hacer giras por países de la región. De ahí que este 10 de febrero llegue a Lima para presentarse en vivo en el Centro de Convenciones Barranco, con el show Rebelde comodino.

Esta es la segunda vez que el artista nacido en Ciudad de México, en 1990, viene a nuestro país. Ya había estado por estos lugares a inicios del 2020, justo antes del inicio de la pandemia. “He tenido el gusto, sí, de estar por ahí. Conozco de allá al comediante Jaime Ferraro, me invitó a su podcast y estuvimos conversando. Me hace ilusión regresar”, le cuenta a Somos por Zoom. Cabe decir que el stand-up comedy es un género que ha venido tomando mucho vigor en América Latina en los últimos años, aun cuando su práctica sea mucho más antigua en países como Estados Unidos.

“Se me hace difícil darte una razón del por qué viene ocurriendo esto, pero me parece que cuando algo pega y funciona se va repitiendo en otros lados. Es como cuando hubo el furor del rock en español por todo el continente, simplemente es algo que se va replicando y me da mucho gusto porque eso nos da oportunidades diversas de trabajar”, señala el también padre de dos niños.

En sus rutinas, Ballarta salta de un tema a otro con gran pericia. Puede estar hablando de política mexicana e irse en unos minutos a reflexionar, tan tierna como ácidamente, sobre los avatares de la paternidad. Mientras que algunos le festejan con efusión el ser deslenguado, a otros les parece que a veces se pasa de la raya.

En el año 2014, Ballarta hizo su debut en el canal de cable comedy central. Tiene dos especiales en netflix y hace giras de presentaciones en vivo por varios países de la región. (Foto: difusión).

“Creo que se puede hacer comedia de cualquier tema, sí. El asunto ya depende más del comediante, si quiere meterse en un problema con un grupo específico por tal o cual chiste. ¿Se debería hacer? Pasa que a veces se dice lo primero que se te viene a la mente por llamar la atención y así ganar más dinero. Pero creo que si pones como prioridad tu crecimiento como artista antes que el dinero, los llamados límites del humor se van a poner automáticamente, no por un tema de autocensura, sino de qué quieres decir y cómo lo quieres decir. Los comediantes no somos infalibles, no todo lo que salga de nuestras mentes inmediatamente es chiste. A veces algo puede ser chistoso, pero a veces más ofensivo que chistoso”, detalla.

Agrega que nunca se ha arrepentido de alguna rutina o chiste, pero sí que ve con compasión a su yo del 2012 o del 2013, el de los inicios. “Aquella era una etapa como más infantil de mi trabajo como comediante. Tal vez me pasé diciendo barbaridades un par de años, pero con el tiempo he ido cambiando mi forma de transmitir los contenidos que tengo”. Los detractores y haters, claro, tampoco le faltan, pero solo quedan en el ámbito del Internet. “No he recibido amenazas graves de parte de nadie hasta el momento”, dice. La respuesta atiende a la inquietud sobre alguna réplica cuando ha hablado sobre el narcotráfico, el aborto, los partidos políticos de su país o la religión. O incluso de padres y madres conservadores. “Todo queda en las redes sociales”. Si hay correa y quiere reír, ya puede comprar las entradas en Joinnus. //

EL DATO

“Rebelde Comodino” es el show con el que Collage Agencia Cultural trae a Carlos Ballarta este 10 de febrero. Más información en IG: @collage.agencia.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Xavier López es un actor y comediante mexicano de origen estadounidense, mejor conocido por su personaje de Chabelo (Video: Facebook | Foto: Televisa)