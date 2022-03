Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Cruzalegui tiene una voz hermosa. Tan distinta de otras. No hay que ser melómano o crítico para afirmarlo. Cuando canta, transitando entre los géneros peruanos y latinoamericanos, uno se calma, se mece, viaja. Con 27 años, este limeño que alguna vez quiso ser médico es, quizá, uno de los representantes musicales con mayor proyección de su generación. De ahí que Susana Baca ya lo haya reclutado para compartir canción y escenario en algún momento.

Su carrera artística empezó en el 2019, pero la cadencia, la vocación por transformar y la bohemia se le internaron en el cuerpo y el corazón desde que era muy chico. En la casa de la abuela siempre había jarana, con su madre María Isabel a la cabeza. Ella también es cantante. Allí es donde aprendió a conectar.

Carlos y su madre María Isabel entonando “El obrero”, una composición que ella hizo en su juventud, de las inolvidables épocas de protesta. “Nuestros padres tenían un compromiso social mucho más fuerte que el que nosotros tenemos”, dice.

“Quiero quedarme contigo” es uno de los temas más distantes musicalmente de los géneros a los que usualmente se dedica. En el video aparecen las actrices Gisela Ponce de León y Patricia Barreto.

“Dejé la Medicina –había cursado cuatro años, aquel Skype con mis padres anunciándoles mi decisión fue bastante intensa jaja –, me dediqué a la producción audiovisual y cuando conozco a los cantantes Alejandro y María Laura me doy cuenta de que quiero dedicarme a esto de lleno. Grabé mis primeras canciones en marzo del 2019 y empezamos con promoción para agosto. Luego llegaría la pandemia. He ido retomando proyectos y hoy estoy grabando mi primer disco”, cuenta Carlos, quien el 23 de marzo se presentará en el Teatro Municipal.

“Estoy muy entusiasmado. En los conciertos hay un tema de magia. Uno invoca, invoca, invoca durante una hora y media y si la música lo concede esta nos dará a todos 3 o 4 segundos de éxtasis. En el concierto del 23 voy a presentar el tema ‘Adormecido’, que tiene que ver con esta sensación de andar anestesiados por las pantallas y el mundo ruidoso por el que vamos”, agrega.

“Lo que quiero con mi música es que la gente vuelva a sentir. Hay tanto ruido en el mundo, pasan tantas cosas que los jóvenes hemos envejecido, creemos que lo sabemos todo, que no hay nada nuevo. Y lo hay. Hay que volver a mirar el sol, caminar por la playa, ir al teatro o a un concierto, leer un libro. Quiero que la gente se enamore de la vida otra vez. Espero conseguirlo”, dice. Seguro lo logra. Quizá con un landó. //





GRAN CONCIERTO EN EL MUNICIPAL

Junto a invitados como Milena Warthon, Mauricio Mesones, Alessia y Vanbina, Carlos Cruzalegui se presentará este 23 de marzo en el Teatro Municipal, en un concierto coproducido por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Hay entradas desde 20 soles en Joinnus y al 948038861.





