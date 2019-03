Carnaval de Cajamarca: los secretos de la fiesta de verano más colorida del país

Desde hace cuatro semanas la casa de Edelmira Catalina se ha convertido en un centro de operaciones familiar. Todos los días, desde las cinco de la tarde, las hijas, nietas, bisnietas, sobrinas y nueras tocan a su puerta. No llegan con las manos vacías: las acompañan telas, adornos y otros materiales. ¿El objetivo? Terminar los 23 disfraces que presentará la agrupación Su Majestad Urrelo en el Carnaval de Cajamarca. Para hacerlo bien, no queda otra que amanecerse. Y si es con un ‘calientito’ (a base de pisco), mejor. Desde hace nueve años que no salen del podio en la categoría mejor comparsa femenina y este 2019 van por su quinto primer lugar. En San Sebastián, barrio al que representan, ya tienen un prestigio ganado.

Todo, aseguran, se lo deben a doña Edelmira. Ella es la fundadora. Con 68 años, baila, canta y recorre disfrazada los tres kilómetros (aunque en realidad aseguran que son ocho, porque está en constante movimiento) del recorrido del carnaval. Así quién no se motiva. “Cuando se trata de carnavales, todos sacamos fuerzas de donde no hay”, dice entre risas. La menor de sus bisnietas lo confirma. Antes que ver YouTube en el celular, prefiere hacer las pelotitas de tecnopor que van a adornar parte de su vestimenta. “Para nosotros, esta es la época más esperada del año. Me gusta porque nos une como familia. Convivimos muchas horas juntas y nos divertimos. Terminamos cansados pero alegres”, comenta la pequeña Sandra.

Los carnavales cajamarquinos son más que una fiesta donde se come y bebe en cantidades inusuales. Son la confirmación de un pueblo que derrocha alegría. “Nos gusta todo lo que tiene que ver con el carnaval. Cantar y bailar de casa en casa, comer y tomar todo lo que te invitan. Es un momento para olvidar cualquier tipo de diferencia”. La señora Edelmira bebe un vaso de cerveza y pasa la botella. En Cajamarca (y en carnavales) rechazar un trago es pecado.

Lo único que nos pide la ‘Nono’, como le llaman, es que no tomemos fotos de los atuendos que mostrarán en las próximas horas. “Es secreto y nadie puede saber”.

EL GENIO DE CUMBEMAYO

Nunca llevó curso alguno para aprender a diseñar. Menos para confeccionar. Pese a ello, es una suerte de gurú. En Cajamarca esperan que llegue el día central del Carnaval por dos motivos: 1) la fiesta y 2) ver qué disfraz creó Juan Aliaga Maguiño. Según sus calculos, en los últimos 50 años ganó el primer lugar en 40 ocasiones. Es el genio creador de la comparsa que lleva por nombre Embajada del Cumbe. Lo primero que hizo cuando llegamos a su taller fue tapar lo que prepara para este fin de semana (2 y 3 de marzo). “Lo siento, pero nada se puede filtrar”, advierte. No pasa nada. Basta con mirar las coronas y atuendos que rodean el lugar para saber que estamos ante uno de los cajamarquinos más respetados.

La primera reunión que tiene para definir lo que pasará en esta época del año se realiza en junio. Así de metódico es. Familia, amigos e incluso ciudadanos de otros barrios participan en esta agrupación ubicada en Cumbemayo. Se establece una cuota mensual y un cronograma de trabajo. El lema de Juan Aliaga es simple pero contundente: “Hagamos este año lo que ellos no pueden hacer”. Cuando dice ellos se refiere a las más de 50 agrupaciones que se presentan en el desfile. “Este año vamos a revolcar a todos”, comenta con una sonrisa de oreja a oreja.

El barrio de Cumbemayo siempre se ha caracterizado por ser ganador. En los carnavales de antaño eran conocidos por hacer las mejores coplas. Don Juan llegó para extender el prestigio a los disfraces. El líder de la Embajada del Cumbe confiesa que la parte más difícil tiene que ver con el proceso creativo. “Es probar, mirar y seguir probando hasta que quede lo que uno busca”, explica.

¿Por qué las dos agrupaciones mencionadas en esta nota se preocupan tanto por el carnaval? La respuesta no está en el premio. Lo que pueden recibir por un primer lugar no se acerca ni al 50% de lo que invierten en sus trajes. Todo tiene que ver con el espíritu de mantener una tradición, una cultura. Algo que así nomás ya no se ve. //

DATOS:

​​​150.000 personas observan año a año los desfiles por el Carnaval de Cajamarca. 50.000 provienen de otros distritos y provincias de la región.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

24 son los barrios que participan en la fiesta más alegre del Perú, como se le conoce. En total, son 52 agrupaciones.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

15.000 son las personas –entre bailarines, cantantes y familiares que acompañan en el recorrido– que participan activamente en el Carnaval.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

12.000 camas es la capacidad hotelera de Cajamarca. Hace un semana, el 90% ya estaban reservadas. Plataformas como Airbnb (alojamientos por Internet) han ayudado a atraer más turistas.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

10 millones de soles mueve el Carnaval de Cajamarca por venta de telas, accesorios e instrumentos musicales, además del consumo de licor.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

944492314 es el número de iPeru para consultas gratuitas de turistas. Y en www.ytuqueplanes.com hay información actualizada de destinos como Cajamarca.