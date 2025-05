Un restaurante de estructura Bauhaus y color granate se levanta en la cuadra ocho de General Mendiburu, en Miraflores, como el resultado de una vida compartida. Los mellizos Carolina y Stephan Braedt pronto abrirán las puertas de Pollizos, un tierno homenaje a los sabores de su niñez y pensado para equilibrar sazón, sabor y estilo.

“Siempre hemos querido hacer algo juntos. Hoy ese sueño se vuelve realidad alrededor de un plato que une familias, amigos, grupos: el pollo a la brasa. No podemos estar más felices”, dice Carolina. “Desde chiquitos nos peleábamos por quién se llevaba la pierna y quién el pecho. Al final los dos somos fans de la pierna”, complementa entre risas Stephan, durante su diálogo con Somos.

Con una marcha blanca que se iniciará a fines de este mes y una apertura completa que se espera para julio de este año, Pollizos se encuentra ubicado en pleno corazón de la creciente escena culinaria en Miraflores. Un restaurante que sumará a la ya efervescente oferta de cafés, cocinas internacionales y bares del cuadrante La Mar-Mendiburu, cada día más colorido.

“Los demás podrían verlo como una competencia, pero nosotros lo sentimos como una comunidad que acerca la gastronomía a más personas, algo que sin duda nos entusiasma”, afirma Carolina.

Carolina (@carolinabraedt) ha demostrado ser una máster en el mundo de los negocios. Además de Pollizos, cuenta con su propia marca de ropa, Attelina. © Victor Idrogo / Estelar Retratos / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

Su carta de presentación al mundo culinario es algo que han tomado muy en serio: además de su plato estrella, el pollo a la brasa, los mellizos apuestan por otros clásicos como ensaladas y sándwiches, sin dejar de lado el factor sorpresa con delicias como los ‘fried chicken waffles’ y el ‘schnitzel’ de pollo. En cada visita a Pollizos, aseguran, los comensales se llevarán alguna sorpresa.

“La carta la trabajaron Ivalú Acurio y Camila Unzueta, dos mujeres increíbles y talentosas. El pollo es nuestro caballito de batalla, pero también tenemos opciones saludables, platos que nos recuerdan nuestra niñez, una deliciosa mayonesa tradicional, papitas nativas crocantísimas y una carta de bebidas creada por el bartender Luis Flores, un capo en su rubro”, explica la también influencer.

Para satisfacer al paladar ¡Tome nota! Pollizos iniciará marcha blanca entre fines de mayo e inicios de junio. Las puertas estarán abiertas al público en general desde julio.

La ubicación exacta de este prometedor restaurante es General Mendiburu 874, Miraflores. Puedes seguirlos en Instagram como @pollizos.pe.

Los mellizos Braedt, de 29 años, incursionan en el mundo gastronómico con una deliciosa propuesta con el pollo como estrella. En la foto, su suculento sandwich fried chicken. © Victor Idrogo / Estelar Retratos / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

-UN NUEVO ‘POINT’-

La fachada de Pollizos parece salida de un sueño industrial. Y es que cuando los hermanos no pudieron remodelar la casa original del terreno, decidieron ir a fondo. “Queríamos algo que nos fascinara, así que apostamos por más. Influencia alemana, cemento como protagonista, y el toque cool sin intimidar”, explica Carolina. “Toda la parte creativa fue vista por mi hermana, y no puedo estar más orgulloso, ha sido hermoso ver cómo no solo imagina las cosas, sino que las vuelve realidad”, añade Stephan.

Consultados sobre la fórmula para mantener un negocio familiar a flote sin perder los lazos familiares, ambos apuntan al equilibrio entre confianza y comunicación. “Desde el día uno dijimos: ahora somos socios, cuando se acaba el día volvemos a ser hermanos”, señala decidida Carolina, mientras que su hermano rescata la naturalidad con que se dieron los roles en Pollizos: “Yo soy todo números, coordinación, planeación. Caro es estética, intuición, creatividad. Cuando me dijo que no iba a pintar nada e iba a quedar en cemento, confié. Y cuando le digo que la barra va a costar más, le tocó confiar a ella”, precisa.

Carolina y Stephan siempre han sido una dupla compenetrada. “Si nos castigaban, igual encontrábamos la forma de hablarnos, con papelitos, o de ventana a ventana”, recuerda nostálgica Carolina. (Foto: archivo familiar)

Sobre ese último punto, los hermanos rescatan un diferencial en este espacio que esperan pronto estrenar: Pollizos es el primer restaurante limeño con techo descapotable en la barra. En las noches templadas, los comensales podrán admirar el cielo de la capital mientras brindan, celebran y disfrutan.

Su nombre, otro punto llamativo del restaurante, nació de una llamada de los hermanos con su madre: “Ella decía ‘¡pónganle los pollos mellizos! ¡Los pollizos!’”. Aún no saben si lo dijo en broma o en serio, pero resultó perfecto. “Primero fue como ‘meh’, pero luego nos fascinó”, dice Carolina. “Es demasiado pegajoso”, remata Stephan. El logo, por supuesto, también cuenta una historia: un pollito con pestañas y corona para Carolina, y uno con peinado despeinado para Stephan. En Pollizos, el ‘branding’ no solo es estético, es biográfico.

"Compartir esto con mi melliza es algo que me ha demostrado que juntos lo podemos todo, que el cielo es el límite. el primer paso es este restaurante, después viene más", dice Stephan. (Foto: archivo familiar)

-SOCIEDAD EN DUPLA-

Consolidar un restaurante es un sueño cumplido para los hermanos peruanos. Este proyecto ha fortalecido sus lazos y demostrado que no hay imposibles si se comparte con la dupla ideal. “Crecer puede volverse muy solitario, así que compartir esto con mi melliza es algo que me ha demostrado que juntos lo podemos todo. Me hace sentir que el cielo es el límite. Este restaurante es el primer paso, quién sabe a dónde más podemos llegar mañana”, comenta con orgullo Stephan.

“Mucha gente nos pregunta: ‘¿Como mellizos tienen algún tipo de conexión o telepatía?’ Y yo siento que sí. Él termina mis frases, yo completo eso que él está imaginando. Estamos muy conectados, no solo crecimos juntos, nos criamos juntos en la panza. Es algo que no cambiaría por nada”, complementa Carolina.

Profesional en administración de empresas, y con más de una década destacando en España, Stephan también incursionó hace poco en las redes como @stephan_braedt. © Victor Idrogo / Estelar Retratos / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

Además de contar con dos comunidades orgullosas por el proyecto (Carolina acumula más de 352 mil seguidores en Instagram y Stephan más de 38 mil), su madre, Susanne, también les ha compartido su emoción: “Se muere por volver a Lima para disfrutar con nosotros este paso”, dice la joven empresaria.

En tanto, Stephan se toma un momento para reflexionar sobre la memoria de su padre, el empresario Walter Braedt. “Estoy seguro de que está orgulloso de sus hijos. Siento que, sobre todo a mí, me diría: ‘Papi, al fin te diste cuenta de qué es lo más importante de la vida: la familia’... Algo con lo que me identifico porque me fui durante diez años a España para trabajar en el mundo corporativo. Pero ya estoy aquí, papá, y se siente gratificante”, concluye.

Aunque los separaron kilómetros por años, en 2023 los mellizos se reunieron nuevamente en Lima para apostar por su propio negocio. Así, Pollizos empezó a tomar forma. © Victor Idrogo / Estelar Retratos / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

Ansiosos por abrir sus puertas, los mellizos Braedt invitan a su comunidad a seguir de cerca sus novedades a través de sus redes sociales, calentando fogones para el próximo ‘hit’ de General Mendiburu. El pollo sale caliente. //