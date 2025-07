Correr, respirar y compartir: por qué el running ya no es solo una moda y se ha convertido en el estilo de vida de miles de peruanos

Después de once años, la carrera de New Balance volvió a Lima. Y lo hizo en un momento clave: cuando correr ya no es solo un deporte, sino parte del estilo de vida de una generación de peruanos conscientes de que estar en movimiento es una válvula de escape, una manera de ganarle a la ansiedad, al tráfico, al sedentarismo. De entrenar el cuerpo, pero también la cabeza.

El último domingo, más de 3 mil participantes tomaron con su energía las frías calles limeñas para formar parte de una competencia que fue, sobre todo, una celebración del bienestar en su expresión más simple: correr, respirar y compartir. Desde las 6:00 am., el parque Mariscal Cáceres de San Isidro se convirtió en punto de encuentro de corredores de todo tipo: maratonistas, aficionados, grupos de running, familias completas, personas con discapacidad visual y hasta quienes debutaban en una carrera oficial.

La carrera fue un evento inclusivo que reunió a familias, aficionados, grupos organizados y personas con discapacidad visual. / Julio Reaño

La ruta, diseñada para que los participantes superen sus propios límites, recorrió amplias y seguras avenidas como Canaval y Moreyra, el Óvalo José Quiñónes, tramos de San Borja Sur, el Pentagonito, San Borja Norte y República de Panamá, para finalmente retornar al punto de partida y completar un circuito de 15 km. El ambiente fue festivo. No hubo fuegos artificiales, pero sí sonrisas, abrazos, playlists sincronizadas y rutinas de estiramiento compartidas.

Todos los corredores que completaron el circuito de 15k recibieron una medalla como reconocimiento a su esfuerzo. / Julio Reaño

“Volvimos por la gente, porque en el Perú hay una comunidad runner muy fuerte”, nos dice Isabela Porcile, coordinadora de marketing de New Balance. “Nosotros, como marca, tenemos la filosofía ‘run your way’, que se refiere a que no existe una sola manera de correr. Esta misma idea buscamos aplicarla a nuestras experiencias, como la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, que básicamente invita a todas las personas a correr a su manera, y nos dice que todos podemos ser corredores”, explica.

Cuarenta y cinco minutos después de la partida, llegaron los primeros corredores. El podio masculino fue liderado por Jhon Atachagua Valverde (45′19), mientras que el femenino por Zarita Suárez Núñez (51′52). Pero lo más importantes fue que, más allá de superar o no sus propias marcas, cada corredor se llevó a casa la satisfacción de formar parte de una comunidad que avanza junta, en un país donde tantas cosas dividen.

UNA RUTINA QUE TRANSFORMA

La pandemia dejó una herencia inesperada: la necesidad de moverse. Para muchos, correr se volvió una forma de salir del encierro, del estrés y de la rutina, y hoy se mantiene como un hábito arraigado. A nivel urbano, el running ha tomado parques, malecones y avenidas. Por ejemplo, muchos corredores se organizan para salir a entrenar muy temprano y, al terminar, se reúnen en cafés saludables o puntos de hidratación donde comparten desayunos ligeros, jugos naturales y planes para lo que resta del día.

Otra tendencia en crecimiento son las salidas de running fuera de la ciudad. Grupos organizados viajan los fines de semana a zonas como Pachacamac, Lurín o el Morro Solar para correr rutas más exigentes, respirar aire limpio y combinar la actividad física con un contacto directo con la naturaleza.

Rodrigo Ávila, Nadia Salomón y Nicole Avendaño son corredores, entusiastas de este deporte y embajadores de la marca new balance. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

“Yo hice equitación toda la vida, pero lo tuve que dejar por estudios. Esa decisión me hizo sentir un poco vacía, triste. En ese ínterin, encontré el running y me di cuenta que es un deporte increíblemente fácil de practicar”, nos dice Nadia Salomón (@nadiasalomon), una de las corredoras de la New Balance 15k. Nadia es comunicadora de profesión y empezó a correr en 2022. Un año después, se integró al equipo Braves Running, donde entrena cinco o seis días a la semana, dependiendo de su calendario de competencias. Ha corrido cuatro medias maratones y dos maratones. Su siguiente objetivo es cruzar la meta de la Maratón de Chicago, su primera Major, el próximo 12 de octubre.

Las ‘Six World Marathon Majors’ son las seis maratones más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial. Estas carreras son la maratón de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Solo 79 peruanos han logrado completar este circuito. Uno de ellos es Rodrigo Ávila, conocido en el mundo runner como Rodo (@rodorunner). “Cuando empiezas en el running recuperas esa habilidad de sorprenderte de ti mismo porque siempre te llevas un poco más al límite, te vuelves más fuerte, ganas más confianza y te atreves a hacer cosas que probablemente un tiempo atrás nunca hubieras pensado hacer”, comenta el experimentado corredor.

La línea de calzado deportivo de New Balance está pensada para mejorar el rendimiento de los deportistas con un diseño versátil y moderno.

Nicole Avendaño (@nicole_avendano.21) estudia medicina y dice que el running no solo ha mejorado distintos aspectos de su salud física –como tener mayor fortaleza y rapidez–, sino también su rendimiento académico. “Es un deporte que de alguna manera te focaliza en lograr tus objetivos, no solo en el plano deportivo”, cuenta.

Para Nicole, correr no solo es un pasatiempo: de niña comenzó haciendo triatlón (fue campeona nacional junior en 2017 y 2018), pero hace dos años optó por dedicarse de lleno al atletismo. Desde este año forma parte del ‘team’ New Balance y viene destacando en distintas competencias: fue segunda en los 10 mil metros planos del Campeonato Nacional Universitario, tercera en el Grand Prix Sudamericano, segunda en la Carrera de la Mujer (8K) y primera en la Carrera por el Amor y la Amistad (10K). “Estudiar y ser deportista de alto rendimiento demanda muchos sacrificios, pero nada es imposible si uno se mentaliza”, concluye.

CORRER CON CIENCIA

El running en Perú ha crecido exponencialmente en la última década. Según las fuentes consultadas para esta nota, el número de participantes en carreras urbanas se habría triplicado desde 2014. En este nuevo contexto, marcas como New Balance lanzan al mercado líneas de calzado especializado, accesorios deportivos y apuestan por eventos que combinan deporte, salud y comunidad.

La tecnología también ha acompañado este cambio: zapatillas con mayor amortiguación, sensores que analizan la pisada, aplicaciones de entrenamiento y relojes que miden todo, desde ritmo cardíaco hasta nivel de oxígeno. “Uno de los mayores avances tecnológicos de New Balance en calzado para running ha sido la introducción de la espuma FuelCell combinada con placas de fibra de carbono, como en los modelos FuelCell SuperComp Elite v4 y FuelCell SuperComp Trainer”, explica Jhon Villalobos, asesor de running de la marca. “Por ejemplo, las zapatillas de alto rendimiento como las FuelCell SuperComp Elite v4 están pensadas para competir. Su tecnología está enfocada en maximizar velocidad, eficiencia y retorno de energía en carreras importantes”, complementa.

La última edición de la carrera de new balance fue en 2014. Once años después, la comunidad / LINO CHIPANA

A nivel de diseño, la geometría de las zapatillas también cumple un rol esencial. La incorporación de curvaturas genera una transición más fluida del talón a la punta. Esto permite reducir la carga en las articulaciones y ayuda a mantener una postura estable, optimizando la eficiencia en carrera. “Creemos que el rendimiento y el estilo no tienen por qué estar separados. Nuestro enfoque es crear zapatillas que no solo respondan técnicamente a las necesidades del runner, sino que también reflejen personalidad, diseño moderno y versatilidad”, concluye el especialista.

El regreso de la carrera de New Balance es más que una anécdota deportiva: es la señal de que algo cambió. Que cada vez más personas están dispuestas a madrugar un domingo, a ponerse zapatillas antes que excusas, y a entender que avanzar —aunque sea lento— siempre será mejor que quedarse quieto. //

Una apuesta global New Balance es el patrocinador oficial de la Maratón de Nueva York, uno de los seis circuitos de este tipo más reconocidos en el mundo. Su ruta —una de las más exigentes por sus subidas y bajadas— recorre los cinco barrios neoyorquinos: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan. El evento, previsto para el próximo 1 de noviembre, espera convocar a más de 50 mil corredores de todo el planeta.