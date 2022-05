Hace 23 años, Miki Miró Quesada fundó el Comité de Apoyo del Centro Ann Sullivan del Perú (CASP), inspirada en su más grande tesoro: Octavio, diagnosticado con síndrome de Angelman en sus primeros meses de vida. Cuando llegó por primera vez al Centro Ann Sullivan, hizo frente a la realidad que enfrentan cientos de padres con niños y jóvenes de habilidades diferentes en el país: desesperanza, bajos recursos y brechas en temas de educación y oportunidades.

“Entré con mi hijo y me topé con el terrible panorama de decenas de niños en condición vulnerable. No podía quedarme de brazos cruzados”, comenta. “Recuerdo que le pregunté a Liliana [Mayo, fundadora del CASP] cómo hacía para sostener todo, y me dijo: ‘Ellos hacen el milagro’”. Lo que siguió fue poner manos a la obra. Esa misma semana convocó a un grupo de mujeres, que año tras año han conseguido recaudar fondos para conseguir cientos de becas que se ofrecen a alumnos de escasos recursos en el CASP.

Esto, a través de la realización de eventos benéficos que se reanudarán de forma presencial –tras la larga pausa de la pandemia– este lunes 23 de mayo, con el brunch inaugural de CASACOR 2022, que se llevará a cabo en Casa Majluf (Circunvalación Golf Los Incas 1000, Surco). El ingreso íntegro de cada entrada irá destinado al futuro de estos niños y jóvenes.

“Eventos como este son una luz de esperanza para la educación. Participar en ellos no solo hace que un niño peruano reciba educación de calidad, sino también supone una apuesta de amor para la familia de cada alumno, un impulso de optimismo”, reflexiona la Dra. Liliana Mayo, gestora detrás de Ann Sullivan.

-CRECER SIN LÍMITES-

Los alumnos del CASP tienen historias inspiradoras. Cuando nadie les dio esperanzas, ni a ellos ni a sus familias, el centro los invitó a seguir apostando. Juan Carlos, por ejemplo, ingresó a los tres años de edad con diagnóstico de autismo. Gracias a sus inagotables ganas de aprender, ha conseguido trabajar en empresas como PWC y Soltrak. Por su parte, Diego Elías destaca como alumno fundador y actor de teatro, llegando a compartir bambalinas con figuras de la talla de Yvonne Frayssinet.

Luis Alonso y Milagritos no se quedan atrás. El primero se encuentra culminando la carrera de Traducción e Interpretación de Idiomas en la Universidad Ricardo Palma. La historia de Milagros es única: es uno de los 40 casos reportados en el mundo con síndrome Van den Ende-Gupta, diagnóstico raro que trae consigo complicaciones motoras, en el habla y la vista, por solo mencionar algunas. Sin embargo, ha conseguido superar todo eso y más. Hoy por hoy, se encuentra cursando el primero de secundaria. Conocer sus historias invita a continuar apostando por sus sueños. Apuesta que, sin duda alguna, va siempre a ganador.

Cabe resaltar, además, que muchos de los alumnos del CASP han conseguido oportunidades de trabajo en importantes empresas del país, como por ejemplo Starbucks, Faber Castell, Falabella, AFP Integra y el Hotel Los Delfines.

De izq a derecha: Luis Alonso, Diego, Juan Carlos y Milagritos, alumnos destacados del CASP. (Foto: Elias Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

-COMPARTE ARTE-

En esta edición del evento de arquitectura y diseño de interiores también se podrán encontrar piezas de arte elaboradas por los alumnos del Centro Ann Sullivan, con el apoyo de las artistas peruanas Gabriela Fariña y Melissa Larrañaga.

“A través de esta experiencia, Melissa y yo hemos tenido la suerte de conocer madres de hierro con corazones de oro y seres humanos como la Dra. Liliana Mayo y Miki Miro Quesada, mujeres valiosas con deseos de ayudar a nuestra sociedad”, comentó Fariña a Somos, sobre su experiencia.

Estos cuadros estarán disponibles en la Tienda CASACOR y los ingresos irán destinados al centro para el apoyo a más niños y jóvenes con habilidades diferentes. Asimismo, en la misma tienda - bautizada como ‘El Refugio de Ann Sullivan’- se encontrarán otras piezas artísticas, adornos para el hogar y regalos, productos que donarán entre el 20% y 30% de su costo al CASP.

-MÁS INFORMACIÓN-

El lunes 23, para el Brunch/Inauguración de CASA COR, se contará con el servicio de valet parking .

. El Turibus también prestará servicios de movilidad hacia el evento. Ellos harán el servicio de shuttle desde la Explanada de Manuel Olguín a CASACOR. El servicio iniciará de 12m hasta el cierre. Por otro lado, un bus de Turibus también saldrá de Larcomar a CASACOR los fines de semana para complementar. También, se recomienda ir en taxi para un mejor acceso.

desde la Explanada de Manuel Olguín a CASACOR. El servicio iniciará de 12m hasta el cierre. Por otro lado, un bus de Turibus también saldrá de Larcomar a CASACOR los fines de semana para complementar. También, se recomienda ir en taxi para un mejor acceso. Las personas que han comprado en línea, deberán presentar su código QR para el ingreso. Todos los boletos serán escaneados al ingreso por medio de dispositivos digitales.

Se recomienda la entrada a partir de los 12 años de edad.

Duración aproximada de visita: 2 horas y media.

Los visitantes que cuenten con alguna discapacidad motriz deberán comunicarse al 437 7710 para coordinar previamente con la organización y que un representante del evento lo acompañe durante su recorrido para facilitar el acceso.