A fines del 2021, entrando a la temporada de verano, el interés por alquilar casas de playas creció exponencialmente en relación al año anterior. Según Properati, portal digital de compra y alquiler de inmuebles de Latinoamérica, este mercado inmobiliario registró en el Perú, entre octubre y noviembre pasado, un incremento de 10% en las búsquedas para arrendar este tipo de propiedad.

El teletrabajo, entre otros factores, ha hecho que un sector de la población opte por escapar de la ciudad a la playa no solo pensando en la temporada de verano. Sin embargo, debido a la pandemia, es importante tomar en cuenta una serie de consideraciones antes de alquilar una vivienda frente al mar.

1.- EVALUAR LA ZONA. Según un reciente estudio elaborado por la consultora Colliers, la mayor oferta de casas y departamentos de playa se ubica en los distritos de Asia y Punta Hermosa con 41% y 23% del total, respectivamente. Le siguen los distritos de Punta Negra San Bartolo y Cerro Azul. Ante ello, se aconseja buscar otras opciones para evitar pagar precios sobrevalorados. Podemos comenzar preguntando entre conocidos si alguien sabe de una renta playera en otros lugares. Es muy probable que sea más económico.

Punta Hermosa es uno de los distritos del sur de Lima que concentra la mayor oferta de alquiler de casas de playa.

2.- CONOCER PRECIOS. El alquiler varía dependiendo de la ubicación y características de la vivienda. Los precios pueden estar entre 3 mil y 8 mil dólares (por un mes). En San Bartolo, por ejemplo, puede llegar a los US$ 3.300 por 100 m2; en Pucusana es de US$ 3.175 por 100 m2; en Asia US$ 2.500 por 100 m2; en Punta Hermosa US$ 2.386 por 100 m2; y en Punta Negra, US$ 620 por 100 m2, según Properati.

3.- CONTRATO. El abogado Marco Vidal, del Estudio Vidal Zapata Abogados, indica que “legalmente el contrato debe estipular el periodo exacto que comprenderá el arrendamiento y desde cuándo empezará a regir”. Aunque la forma de pago es un acuerdo libre entre ambas partes, lo recomendable es cancelar al momento de la firma una parte del monto total y la parte que falta cuando se ocupe la casa.

Una característica que tiene la búsqueda de casas de playa es que el inquilino desea tener varios ambientes a su disposición.

4.- DATOS BÁSICOS. El contrato debe consignar los datos personales de las partes interesadas, como nombres y números de DNI. Asimismo, el uso que se le dará al inmueble, la renta acordada (la fecha y la forma de pago) y los datos del bien, como ubicación y partida registral. También se debe señalar cuáles son las penalidades para ambas partes en caso de incumplimiento de contrato.

5.- MUCHO OJO. Debido a la pandemia, las casas no se pueden visitar de forma presencial antes de ser alquiladas. Si encontramos alguna opción en Internet, debemos fijarnos bien en las fotos y no dudar en solicitar mayores imágenes y detalles a quien oferta la casa para no llevarnos alguna sorpresa. El arrendatario, por su parte, puede rescindir el contrato si el bien no se encuentra en las condiciones en que se ofrecieron o con la cantidad de muebles que fueron inventariados.

Recorrido por los distrito de Punta Hermosa y San Bartolo. Poca afluencia de personas en playas y restaurantes de la zona.

6.- ¿QUÉ SE PUEDE HACER? Los propietarios de casas frente al mar están obligados a cumplir la legislación como cualquier peruano. Y, en ese sentido, no se puede hacer uso de las playas para actividades de veraneo. De momento, solo pueden ingresar aquellos que laboran en el mar, como los pescadores, y los que realizan actividades deportivas acuáticas reguladas como la tabla y la vela.

7.- REGLAS. Como inquilinos es necesario cumplir con las reglas dispuestas por los arrendatarios, quienes en la mayoría de casos recomiendan no hacer fiestas ni reuniones con personas externas, esto por la pandemia que estamos viviendo. Otro punto importante es que, así estemos lejos de la ciudad, debemos cumplir con las normas de bioseguridad: usar correctamente la mascarilla en espacios comunes y mantener el distanciamiento social. No hay que olvidar que un virus nos acecha. //

