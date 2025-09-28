Casona Ofelia: cómo este lugar de más de 112 años se convirtió en un café que dialoga con el arte, la moda y la cultura

Detrás de la puerta de una casona barranquina de más de 112 años se esconde una de las propuestas más frescas y vibrantes de Lima. Casona Ofelia (@casonaofelia en IG y TikTok) no es únicamente un café de especialidad, sino un punto de encuentro donde la gastronomía dialoga con el arte, la moda y más expresiones. Sus fundadores, los peruanos Daniella Salomón Salazar y Gerónimo Llontop Parodi, imaginaban desde hace años un proyecto creativo en común, y fue el café (su pasión compartida) lo que terminó por darle forma.

“Somos personas que siempre buscamos salir de nuestra zona de confort. Considero que eso es lo que hizo que terminemos siendo pareja y finalmente socios. La meta era clara: crear un espacio que conectara con la ciudad de una manera distinta”, cuenta Gerónimo sobre los primeros pasos.

Las paredes de Casona Ofelia albergan piezas de artistas como Fabiola Gonzales (en la foto), Christian Fuchs y Yigal Dongo. (Foto: Giancarlo Shibayama)

Así, hace poco más de un año, la pareja llegó hasta la casona barranquina que hoy en día los alberga, un espacio donde en cada rincón se respira historia. “Desde que cruzamos la primera puerta la conexión fue instantánea. Esta casa es patrimonio cultural, una verdadera joya que a pesar de su belleza no cae en el cliché y se sigue sintiendo como una casa, un hogar”, precisa Daniella.

Vitrina para el artista

Uno de los pilares de la propuesta es la relación de la casona con los artistas. Desde el primer día, Ofelia se convirtió en una galería viva. “Siempre hemos querido que el espacio se sienta como un club creativo”, dice Daniella. Así, pintores y fotógrafos locales exponen sus obras en las paredes del lugar, mientras conversan con clientes en torno a un café. Nombres como Cristian Fuchs, David Habibzadeh y Kevin Román han presentado sus trabajos en el espacio.

A diferencia de otros locales que usan obras solo como decoración, en Ofelia las piezas están siempre a la venta y los fundadores buscan dar visibilidad real a los creadores. “No somos una galería formal, pero sí una vitrina. Nos importa contar quiénes son los artistas, qué historias hay detrás de cada obra. A futuro, nos interesa abrir incluso espacios de conversación, donde se profundice la conexión del talento local con las personas que visitan Ofelia”, apunta Salomón.

Esta casona histórica también se ha vuelto la favorita de diseñadores y marcas locales para ‘showrooms’ y encuentros de moda. En la foto, el organizado por DNI. (Foto: Latex Magazine)

De manera natural, la moda también encontró en Ofelia una casa. En este año y medio de historia, ha albergado ‘showrooms’ y ‘pop-ups’ de firmas locales como De los Santos, Genes y DNI, además de ‘workshops’ y presentaciones de colecciones. “Sentimos que el espacio es como una segunda casa para marcas y diseñadores que quieren compartir en comunidad”, explica Daniella.

Por estos días, lanzarán un Club de Moda, proyecto liderado junto a la comunicadora de moda y márketing Andrea Quiñones, que reunirá a un grupo íntimo de ‘fashion lovers’ para ver y debatir sobre desfiles internacionales. “La idea es proyectar pasarelas y luego conversar sobre ellas, con la misma cercanía de tomarte un café. Queremos integrar a más personas en este diálogo cultural”, añade.

Delicias a la orden

En Casona Ofelia, la cocina acaba de dar un salto astronómico con la incorporación de Leonardo Fassioli como chef ejecutivo. Su reto, fue darle una identidad más sólida a la propuesta gastronómica. “Mi primer desafío ha sido reestructurar la identidad culinaria del espacio. Quisimos que la carta fuera coherente con la esencia creativa de Ofelia”, cuenta a Somos el experto.

“Esta renovación de carta era algo que Ofelia venía necesitando. Estamos orgullosos de todo lo que pronto podrán probar quienes nos visiten, las delicias están aseguradas con una personalidad que las diferencia del resto de la oferta”, apunta Gerónimo sobre el nuevo lanzamiento.

Entre los nuevos rostros de Ofelia, resaltan el chef ejecutivo Leonardo Fassioli (con experiencia en Central). (Foto: Giancarlo Shibayama) / GIANCARLLO SHIBAYAMA

La comunicadora de moda Andrea Quiñones, @pasadademoda en IG, liderará un club de moda. (Foto: Giancarlo Shibayama)

Desayunos inspirados en Nueva York (como bagels de trucha ahumada con muña, steak and eggs con ají amarillo) y cenas de estilo bistró con guiños peruanos son lo que se viene para los próximos meses en el espacio. “Queremos que la casona tenga vida en todo momento del día, no solo en las mañanas. Primero lanzaremos la nueva propuesta de ‘brunchs’, y en un mes esperamos dar vida a las noches en Barranco con una propuesta fresca y deliciosa”, resume Daniella.

Más allá de su carta y sus paredes cargadas de arte, Ofelia es también un refugio en medio del caos limeño. “Cuando entras, te olvidas del tráfico. Escuchas los pájaros en el patio y sientes que estás en otro lugar, a pesar de tener a la Av. San Martín muy cerca”, dice Gerónimo.

Ese es, quizá, el secreto del éxito de Ofelia: ser un espacio vivo y en constante transformación, donde siempre pasa algo: ya sea un ‘pop-up’ de moda, una exposición de fotografía o un desayuno familiar. Todos, están invitados. //