Esta es la jerarquía con la que Cecilia Brozovich lista su esencia: cantautora, actriz, conductora de radio y TV, psicóloga y surfer. ¿El orden de los factores altera el producto? No, necesariamente. Ella puede ser tan feliz sobre una ola como en el escenario. Pero es sobre este último, y con un micrófono en la mano, donde más se ha visto últimamente. Donde ambiciona el futuro. De ahí que vaya a estrenar a fines de febrero un nuevo tema que se sumará a los que ya pueden escucharse en Spotify y otras plataformas digitales. “Bebé”, ese es el nombre de la canción cuyo videoclip también se verá en YouTube. Sobre su vínculo con la música y sus otras facetas de vida, la limeña de 48 años conversó con Somos.

“Pocas personas saben que a los 11 años gané un concurso organizado por Yola Polastri en la Feria del Hogar. En el colegio no cantaba porque no me dejaban, tenía un diagnóstico que hoy se conoce como trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que fue mal interpretado y atendido. Me “castigaban” no dejándome presentarme. Luego me dediqué a otras cosas, pero la música siempre ha estado de forma transversal en lo que hago. He escrito y he grabado mucho, pero al ser cero marquetera nunca lo anuncié con bombos y platillos. Creo que es momento de que este lado mío se conozca más”, detalla Cecilia, quien se ha presentando durante los últimos años en auditorios locales, festivales y eventos privados.

Camino al andar

Brozovich fue una celebridad muy popular en la década del 90, luego de actuar en telenovelas como “Malicia”, “Obsesión”, “Nino” o “Boulevard Torbellino”. No obstante, su ingreso real al mundo del entretenimiento se dio como modelo publicitaria, concursante del Miss Perú 1994 y conductora de programas vinculados al deporte de aventura como “Punto de quiebre”. “Mi carrera en la actuación se desconfiguró un poco porque salí embarazada muy joven de un niño, y después, de una niña. Hice cosas más pequeñas ya siendo mamá, pero no con la fuerza de antes. Siempre hay la esperanza de retomar eso con fuerza”, comenta.

Brozovich se inició en la TV conduciendo un programa de deportes de aventura llamado “Punto de Quiebre”. Su belleza la posicionó como una de las actrices más buscadas de los años noventa. / LINO ESTRADA

Cecilia migró durante un tiempo a buscar suerte en Estados Unidos; sin embargo, poco se concretó. Una vez de regreso, destacó en la conducción de programas de TV como “Bien por casa” y “Qué buenos años” por TV Perú. Hoy, además de la música, está muy comprometida con su carrera como psicóloga clínica.

“De hecho, acabo de culminar una maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida en la UPC, a la que me aboqué totalmente. Debí rechazar algunas ofertas de trabajo en la TV como ingresar a “El gran chef: Famosos”, pero no me arrepiento porque con ello aprendí herramientas para ayudar a mis pacientes y ahora, manejando mis horarios, ya puedo hacer un poco de todo”, señala la profesional, quien actualmente escribe un libro en el que combina principios básicos de su profesión con su propio testimonio.

La cantautora trabaja de la mano con su esposo, el músico y productor Ricardo Gallardo. Este mes estrenarán el single “Bebé”.

Ella continúa: “Yo he tenido etapas en mi vida muy oscuras. Llegó a mi vida otro diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, o ‘borderline’, que he ido trabajando. Al comprender de primera mano esta problemática, más los conocimientos y la preparación que tengo, puedo llegar a la gente y darles la mano. Hoy estoy en una etapa de mi vida en la que he sanado muchas cosas”.

Parte vital de sus días, finalmente, es surfear. Al menos tres veces por semana ‘baja’ a la Costa Verde a practicar una disciplina que empezó de adulta con el afán de perderle el miedo al mar como un añadido a la búsqueda de su evolución personal. “El océano me hace bien. Tendría que volver a nacer para ser una competidora profesional, pero me defiendo”, culmina Cecilia, perseverando así en mantenerse a flote. Y, cómo no, disfrutar con éxito del proceso. //