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Resumen

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Wendy y Michael crearon la Escuela Peruana del Café hace 12 años. Hoy, han logrado educar a más de 10 mil personas, ofrecen cursos para profesionales y aficionados y dirigen una cafetería de especialidad que cuenta con dos locales.
Wendy y Michael crearon la Escuela Peruana del Café hace 12 años. Hoy, han logrado educar a más de 10 mil personas, ofrecen cursos para profesionales y aficionados y dirigen una cafetería de especialidad que cuenta con dos locales.
/ Diego Moreno
Por Pierina Denegri Davies

Cada cuarto viernes de agosto, el Día del Café Peruano recuerda que detrás de una taza existe una cadena que empieza mucho antes de la molienda o la preparación. Están las familias productoras, los recolectores, los tostadores, los catadores y los baristas que permiten que las características de cada grano lleguen hasta el consumidor. Dentro de ese recorrido, Wendy Valverde y Michael Barriga decidieron concentrarse en una tarea fundamental: formar a quienes tendrían la responsabilidad de preparar, explicar y servir el café peruano.

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