Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentes

Escucha la noticia
Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Como cada año, el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) está organizando un almuerzo solidario en el restaurante Huaca Pucllana.
LEE TAMBIÉN | “Mucha gente cree que dar carbón activado, jabón, o incluso lejía ayuda”: ¿qué hacer si tu mascota sufre un envenenamiento?
Con esta actividad, el CASP recaudará fondos y así podrá continuar con su trabajo por una educación de calidad para las personas con habilidades diferentes, como autismo, síndrome de Down, déficit cognitivo y otros desórdenes en el desarrollo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Esta organización de educación sin fines de lucro fue fundada en 1979 por la doctora Liliana Mayo, con el fin de mejorar la vida de personas con habilidades diferentes y la firme convicción de que, con las herramientas adecuadas, sí lograrán aprender, cumplir metas, ser independientes, productivas y felices.
Pero el trabajo debe ser en equipo, y la familia es una gran fortaleza para cada alumno: mamás y papás son capacitados constantemente y reciben estrategias para proseguir la educación en casa, involucrando a sus hijos en las actividades diarias y manteniendo altas expectativas sin ponerles límites. Incluso, ya hay alumnos que trabajan y son capaces de dar soporte económico a sus familias. Del mismo modo, los especialistas del CASP constituyen también una pieza fundamental para el apoyo de las familias.
Docentes de diferentes centros educativos y organizaciones pueden recibir capacitaciones profesionales en los programas, mediante charlas, cursos y monitoreos continuos. Para obtener más información sobre los servicios que se brindan en Ann Sullivan, visite su página web: www.es.annsullivanperu.org.
El esfuerzo es de todos los días. A fin de cubrir las necesidades de los alumnos de escasos recursos, el Comité de Apoyo del CASP se encarga de recaudar fondos, como en este almuerzo en la Huaca Pucllana (calle Gral. Borgoño 860, Miraflores) el sábado 15 de noviembre. La donación es de 90 dólares.
Con el apoyo de todos se pueden lograr grandes resultados para las personas con habilidades diferentes y la comunidad en general. //
En el restaurante de la Huaca Pucllana, Miraflores, se realizará el almuerzo de recaudación de fondos para el Centro Ann Sullivan. La donación es de 90 dólares y los pagos se pueden hacer en estas cuentas del BCP:
- CC 1931132215124
- CCI 00219300113221512419
- Yape 992500821
TE PUEDE INTERESAR
- “Te tiene que gustar venir a trabajar y también escuchar al cliente”: Pía León y por qué Kjolle ganó prestigioso premio internacional por su excelencia en el servicio
- Hay Festival Arequipa 2025: las claves para disfrutar al máximo los 4 días más intensos de la cultura y el pensamiento
- De “The Bear” a “Nebraska”: Jeremy Allen White interpreta a un Bruce Springsteen al borde del colapso en la nueva película sobre su disco más íntimo
- Kali Uchis y Doja Cat, las divas del pop moderno que encenderán Lima la misma semana de 2026
Contenido Sugerido
Contenido GEC