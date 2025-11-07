El centro Ann Sullivan ofrece herramientas a las familias y docentes para enseñar a los alumnos a enfrentarse a la vida. (Foto: Ann Sullivan)
El centro Ann Sullivan ofrece herramientas a las familias y docentes para enseñar a los alumnos a enfrentarse a la vida. (Foto: Ann Sullivan)
Diana Gonzales Obando
Diana Gonzales Obando

Escucha la noticia

00:0000:00
Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentes
Resumen de la noticia por IA
Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentes

Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Como cada año, el Centro está organizando un almuerzo solidario en el restaurante Huaca Pucllana.

LEE TAMBIÉN | “Mucha gente cree que dar carbón activado, jabón, o incluso lejía ayuda”: ¿qué hacer si tu mascota sufre un envenenamiento?

Con esta actividad, el CASP recaudará fondos y así podrá continuar con su trabajo por una educación de calidad para las personas con habilidades diferentes, como autismo, síndrome de Down, déficit cognitivo y otros desórdenes en el desarrollo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Juan Carlos Fangacio

Esta organización de educación sin fines de lucro fue fundada en 1979 por la doctora Liliana Mayo, con el fin de mejorar la vida de personas con habilidades diferentes y la firme convicción de que, con las herramientas adecuadas, sí lograrán aprender, cumplir metas, ser independientes, productivas y felices.

Pero el trabajo debe ser en equipo, y la familia es una gran fortaleza para cada alumno: mamás y papás son capacitados constantemente y reciben estrategias para proseguir la educación en casa, involucrando a sus hijos en las actividades diarias y manteniendo altas expectativas sin ponerles límites. Incluso, ya hay alumnos que trabajan y son capaces de dar soporte económico a sus familias. Del mismo modo, los especialistas del CASP constituyen también una pieza fundamental para el apoyo de las familias.

La Huaca Pucllana.
La Huaca Pucllana.

Docentes de diferentes centros educativos y organizaciones pueden recibir capacitaciones profesionales en los programas, mediante charlas, cursos y monitoreos continuos. Para obtener más información sobre los servicios que se brindan en Ann Sullivan, visite su página web: www.es.annsullivanperu.org.

El esfuerzo es de todos los días. A fin de cubrir las necesidades de los alumnos de escasos recursos, el Comité de Apoyo del CASP se encarga de recaudar fondos, como en este almuerzo en la Huaca Pucllana (calle Gral. Borgoño 860, Miraflores) el sábado 15 de noviembre. La donación es de 90 dólares.

Con el apoyo de todos se pueden lograr grandes resultados para las personas con habilidades diferentes y la comunidad en general. //

Almuerzo frente a la huaca

 En el restaurante de la Huaca Pucllana, Miraflores, se realizará el almuerzo de recaudación de fondos para el Centro Ann Sullivan. La donación es de 90 dólares y los pagos se pueden hacer en estas cuentas del BCP:


  • CC 1931132215124 


  • CCI 00219300113221512419


  • Yape 992500821 

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC