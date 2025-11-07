Ann Sullivan: un almuerzo solidario a favor de las personas con habilidades diferentes

Como cada año, el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) está organizando un almuerzo solidario en el restaurante Huaca Pucllana.

Con esta actividad, el CASP recaudará fondos y así podrá continuar con su trabajo por una educación de calidad para las personas con habilidades diferentes, como autismo, síndrome de Down, déficit cognitivo y otros desórdenes en el desarrollo.

Esta organización de educación sin fines de lucro fue fundada en 1979 por la doctora Liliana Mayo, con el fin de mejorar la vida de personas con habilidades diferentes y la firme convicción de que, con las herramientas adecuadas, sí lograrán aprender, cumplir metas, ser independientes, productivas y felices.

Pero el trabajo debe ser en equipo, y la familia es una gran fortaleza para cada alumno: mamás y papás son capacitados constantemente y reciben estrategias para proseguir la educación en casa, involucrando a sus hijos en las actividades diarias y manteniendo altas expectativas sin ponerles límites. Incluso, ya hay alumnos que trabajan y son capaces de dar soporte económico a sus familias. Del mismo modo, los especialistas del CASP constituyen también una pieza fundamental para el apoyo de las familias.

La Huaca Pucllana.

Docentes de diferentes centros educativos y organizaciones pueden recibir capacitaciones profesionales en los programas, mediante charlas, cursos y monitoreos continuos. Para obtener más información sobre los servicios que se brindan en Ann Sullivan, visite su página web: www.es.annsullivanperu.org.

El esfuerzo es de todos los días. A fin de cubrir las necesidades de los alumnos de escasos recursos, el Comité de Apoyo del CASP se encarga de recaudar fondos, como en este almuerzo en la Huaca Pucllana (calle Gral. Borgoño 860, Miraflores) el sábado 15 de noviembre. La donación es de 90 dólares.

Con el apoyo de todos se pueden lograr grandes resultados para las personas con habilidades diferentes y la comunidad en general. //