La CEO experta en temas digitales que trabajó en Río 2016 y da consejos para Lima 2019

Los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina. Lima 2019 es el evento del año en la capital y es importante que estemos a la altura. Después de los Juegos Olímpicos, esta competencia polideportiva es la segunda más grande del mundo. Por número de deportes, competidores y delegaciones, nuestro país será el centro de atención. Más si caemos en cuenta que estamos a punto de recibir a los futuros y probables medallistas olímpicos de Tokio 2020. ¿Quién no quiere ver al próximo Usain Bolt o al futuro Michael Phelps?

Dicho esto, los Panamericanos de Lima no pueden pasar por alto que estamos en una era digital y que las redes sociales van a servir para mostrar nuestro país en todo el planeta y nuestra capacidad para organizar grandes justas deportivas. Al mismo tiempo, el manejo de crisis, fake news y otros contratiempos tiene que ser óptimo. Para hablar sobre el tema conversamos sobre Angelica Consiglio. Ella es CEO de Plannin, una de las agencias de comunicación más grandes de Brasil, y estuvo presente en el Worldcom Americas Meeting, organizado por la consultora Realidades y Worldcom Public Relations Group. Ahí la encontramos.

Consiglio fue la encargada de monitorear todo el aparato comunicacional digital de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo un reto por las protestas y la situación que vivía el país sudamericano en ese momento. Además, los Juegos de Río fueron los de mayor conexión digital en la historia, de acuerdo a la empresa Atos. De esa experiencia, ¿qué recomendaciones puede dar Angélica de cara a Lima 2019?

Angélica Consiglio, CEO de PLANIN.

"Después de esta experiencia, yo diría que no existe una forma única y correcta de comunicar o solucionar crisis a nivel digital. Cada caso es diferente. Los canales muchas veces no son los mismos. Tampoco es igual publicar en Twitter o en Facebook. Cada plataforma tiene sus formas y sus públicos. Esto requiere un trabajo previo que es sumamente importante. Es necesario recolectar mucha información para estar preparados y dar las respuestas adecuadas. Hay mucho de prevención. Por eso creo que lo más importante es saber a quiénes nos estamos dirigiendo, cuál es el mensaje que queremos dar a conocer y en qué plataforma", asegura.

"Hay que tener en cuenta que las redes sociales son muy importantes ahora y, al mismo tiempo, no descuidar los medios tradicionales. La aparición del Internet no ha matado por completo a lo que ya estábamos habituados. Más bien, no has ayudado a identificar mejor los públicos. Los jóvenes, sobre todo, se informan más por redes sociales que por canales tradicionales. Las personas mayores de 40 o 50 también utilizan las nuevas tecnologías, pero no al mismo nivel que chicos de 18 años. Saber que podemos llegar a todos los rangos y contar con diferentes canales para hacerlo, supone un lindo reto".

El otro punto importante tiene que ver con el momento en que se identifica una crisis o la generación de un contenido falso o perjudicial para la empresa o en este el evento. Mientras más rápido y mejor información se tenga al respecto, la comunicación será más efectiva. ¿Se imaginan la cantidad de quejas que habrá en Lima por el tráfico que va a generar la llegada de miles de deportistas? Es probable que ya exista un plan para la 'crisis' que se avecinaría.

"Al identificar algún problema aún en la fase de gestación, las empresas pueden posicionarse y responder más rápidamente, mitigando riesgos corporativos. Por lo tanto, el Social Media es hoy un ingrediente estratégico del sistema de comunicación tradicional (Modern PR), haciéndose esencial para dejar a las empresas más ágiles, competitivas y exitosas", explicó.

Asimismo, Angelica considera que para hacer unos buenos Juegos Panamericanos es necesario que todos los actores (gobierno, IPD, Comité Olímpico, etc) estén involucrados. "Durante los Juegos Panamericanos de Lima no debería haber clases en los colegios y en las universidades. Son muchísimos los deportistas que se van a trasladar todos los días para participar en sus deportes. Eso fue lo que pasó en Río de Janeiro, de otra forma no hubiera sido posible tener un tráfico fluido", comentó.